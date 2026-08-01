Ўзбекистон кинотеатрларида "Ўргимчак одам: Янги кун" премьераси ўзбек тилида намойиш этилади
Марвел студиясининг "Ўргимчак одам: Янги кун" филми 6 августдан бошлаб Ўзбекистон кинотеатрларида намойиш етилади. "Кино Инсидер" канали тарқатган маълумотга кўра, мазкур картина томошабинларга ўзбек тилидаги дубляжда ҳам тақдим етилади. Янги филмда Питер Паркернинг навбатдаги саргузаштлари ҳақидаги воқеалар ҳикоя қилинади. Ҳозирча картинанинг ўзбекча талқини қайси кинотеатрларда ва нечта сеансда қўйилиши ҳақида батафсил маълумот берилмаган.
6 августдан Ўзбекистон кинотеатрларида Марвел студиясининг "Ўргимчак одам: Янги кун" фильми намойиши бошланади. "Кино Insider" канали маълумотига кўра, фильм томошабинларга ўзбек тилидаги дубляжда ҳам тақдим этилади.
Янги картинада Питер Паркернинг навбатдаги воқеалари ҳикоя қилинади. Ўзбекча овозлаштирилган талқин фильмни она тилида томоша қилишни истаган мухлислар учун ҳам кинотеатрларда намойиш этилади.
Ҳозирча фильмнинг ўзбек дубляжи қайси кинотеатрларда ва нечта сеансда қўйилиши ҳақида батафсил маълумот берилмаган. Намойишлар 6 августдан бошланиши режалаштирилган.
…