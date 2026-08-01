Intel ҳажми жиҳатидан улкан бўлган янги чипларни ишлаб чиқариш технологиясини эълон қилди

·24·Техно
Intel ҳажми жиҳатидан улкан бўлган янги чипларни ишлаб чиқариш технологиясини эълон қилди
Қисқача

Intel компанияси яримўтказгичлар соҳасида техник тўсиқларни енгиб ўтиб, замонавий чиплет ечимлари ва илғор қадоқлаш технологиялари ёрдамида ўта йирик чипларни яратиш имкониятини еълон қилди. АҚШнинг Ню-Мексико штатидаги Рио-Ранчо шаҳрида жойлашган корхоналарда қўлланилаётган бу янги ёндашув корпуслар ҳажмини ҳозирги стандартларга нисбатан саккиз бараварга, 2028-йилга бориб еса ўн икки баравардан кўпроққа ошириш имконини беради.

Intel компанияси яримўтказгичлар ишлаб чиқариш соҳасида муҳим техник тўсиқларни енгиб ўтгани ва ҳақиқатан ҳам улкан ўлчамдаги чипларни яратиш имконига эга бўлганини маълум қилди. ixbt.com сайтининг хабар беришича, гап ягона монолит кристаллар ҳақида эмас, балки замонавий чиплет (чиплет) ечимлари ва илғор қадоқлаш технологиялари ҳақида бормоқда. Ушбу ютуқ сунъий интеллект инфратузилмаси учун мўлжалланган энг қуйи тизимлар самарадорлигини кескин оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

АҚШнинг Ню-Мексико штатидаги Рио-Ранчо шаҳрида жойлашган Intel корхоналарида замонавий қадоқлаш технологиялари фотошаблоннинг чекланган ўлчамларини сезиларли даражада кенгайтирмоқда. Бу эса корпуслар ҳажмини ҳозирги саноат стандартларига нисбатан саккиз бараварга, 2028-йилга бориб эса ўн икки баравардан кўпроққа ошириш имконини беради. Мутахассислар ушбу ёндашувни ўзига хос кремний мозайкасига қиёслашмоқда, бунда ихтисослаштирилган элементлар ягона массив корпусда бир-бири билан ўзаро боғланади.

Саноатда мисли кўрилмаган ўлчамлар

Ҳозирги замонавий қадоқлаш технологиялари фотошаблон ўлчамларидан сезиларли даражада ўтиш ва битта тагликда кўпроқ кристалли микросхемаларни жойлаштириш имконини беради. Бироқ шу пайтгача маълум муайян физик чегаралар мавжуд эди ва Intel бу чегаралардан бирини муваффақиятли босиб ўтди. Компания ўта йирик корпусларни (ҲЛФФ) ишлаб чиқишда навбатдаги муҳим қадамни ташлаганини таъкидлади.

Янги технология асосида яратиладиган ўта йирик корпуслар 240 х 240 миллиметр ўлчамга эга бўлади. Бу фотошаблон ҳажмининг 24 бараварга ошишини таъминлайди ва шу кунгача саноатда мавжуд бўлган барча кўрсаткичлардан сезиларли даражада устун келади. Шу тариқа, Intel муҳандислари микроэлектроника саноатида мутлақо янги саҳна очмоқда.

Техник қийинчиликларни енгиш йўллари

Мазкур улкан лойиҳани амалга ошириш жараёнида бир қатор мураккаб муаммоларни ҳал этиш талаб этилган эди. Хусусан, Intel Фоундрй жамоаси еттитагача кристалли корпусларда синовдан ўтган бўшлиқларсиз инкапсуляция жараёнини ишлаб чиқди. Бу ҲЛФФ лойиҳаси доирасида юзага келган асосий ишлаб чиқариш муаммоларидан бирини бевосита бартараф этди.

Шунингдек, мутахассислар тагликнинг бунчалик катта майдонида юзага келадиган деформация масалаларини ҳам муваффақиятли ҳал қилишди. Маълумот ўрнида эслатиб ўтамиз, жисмоний мустаҳкамлик ва деформация каби қийинчиликлар сабабли бошқа йирик бозор иштирокчилари, жумладан NVIDIA ҳам битта тагликда икки та GPU га эга бўлган Rubin Ultra чипини яратишдан воз кечган эди.

Бундай улкан ва мураккаб конструкциялар биринчи навбатда жадал ривожланаётган сунъий интеллект бозори эҳтиёжларини қондириш учун зарурдир. Intel компаниясининг илғор технологиялари битта тагликда бир нечта ҳисоблаш чиплетлари ва кўплаб хотира чипларини бевосита жойлаштириш имконини бериб, юқори унумдорликни таъминлайди.

IntelТехнологияЧипларСунъий интеллектМикросхемалар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смартфондаги чалғитувчи иловаларни жисмоний қулфлаш қурилмаси яратилдиСмартфондаги чалғитувчи иловаларни жисмоний қулфлаш қурилмаси яратилдиБугун, 20:56NASA ва хусусий компаниялар Ойда базалар қуриш учун технология яратмоқдаNASA ва хусусий компаниялар Ойда базалар қуриш учун технология яратмоқдаБугун, 20:53SpaceX Starship ракета стартини ўта яқиндан тасвирга олдиSpaceX Starship ракета стартини ўта яқиндан тасвирга олдиБугун, 20:28Uber автоном автомобиллар бозорида ўз империясини қандай қурмоқдаUber автоном автомобиллар бозорида ўз империясини қандай қурмоқдаБугун, 20:23DDR5 хотирасининг битта модулидан фойдаланиш нима учун ёмон эмасDDR5 хотирасининг битта модулидан фойдаланиш нима учун ёмон эмасБугун, 19:28Смартфонда доомскроллинг одатини енгишга ёрдам берувчи махсус иловаларСмартфонда доомскроллинг одатини енгишга ёрдам берувчи махсус иловаларБугун, 19:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади