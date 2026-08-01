Иссиқ кунлар учун мини вентиляторлар: арзон ва қиммат моделлар қиёсий таҳлили
Ёз фаслининг жазирама кунлари кучайиб бораётган бир пайтда чўнтакбоп ва сумкада олиб юриладиган мини вентиляторларга талаб кескин ошиб, бозорда 10 долларлик содда қурилмалардан тортиб 100-150 долларгача бўлган премиум гаджетлар пайдо бўлди. Ixbt.com ва Techcrunch.
Ёз фаслининг жазирама кунлари кучайиб бораётган бир пайтда, чўнтакбоп ёки сумкада олиб юриладиган мини вентиляторлар кундалик ҳаётнинг ажралмас қисмига айланмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, сўнгги йилларда мазкур қурилмаларга талаб кескин ошган бўлиб, бозорда 10 долларлик содда қурилмалардан тортиб, нархи 100-150 долларгача бўлган премиум брендларнинг илғор гаджетлари пайдо бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Оддий интернет-дўконлар ёки ижтимоий тармоқлар орқали сотиб олинадиган 10-15 долларлик арзон мини вентиляторлар ёзги сумкаларнинг доимий ҳамроҳига айланган бўлса-да, Шарк ва Dyson каби машҳур премиум брендлар ҳам ушбу бозорга кириб келди. Мутахассислар қимматбаҳо қурилмалар арзон муқобиллардан ҳақиқатан ҳам устун эканлигини ҳамда танлов фойдаланувчининг бюджети ва эҳтиёжига боғлиқлигини таъкидлашмоқда.
Dyson ҲушЖет модели ва унинг имкониятлариЧангютгичлар, ҳаво тозалагичлар ва фенлар ишлаб чиқариш бўйича танилган Dyson компанияси томонидан тақдим этилган Dyson ҲушЖет ўта кучли мини вентилятор сифатида ажралиб туради. Тахминан 7 дюйм баландликдаги бу қурилма синовдан ўтган барча қурилмалар ичида энг баланди ва оғиридир. У кўпчилик сумкаларга сиғса-да, чўнтакка солиб юриш учун мос эмас.
ҲушЖет тўпламига саёҳат сумкаси, стол устига қўйиш учун стенд, бўйинбоғ (ланярд) ва USB-C зарядлаш кабели киритилган. Қурилма беш хил қувват режимига эга бўлиб, энг юқори режимда етарлича кучли ҳаво оқимини таъминлайди, бироқ бу бироз шовқин билан бирга келади. Пастки режимларда эса у анча тинч ишлайди.
Шарк ЧиллПилл функционаллигиНархи бўйича энг қиммат қурилма бўлган Шарк ЧиллПилл бир нечта функцияларни ўзида мужассам этган. ЧиллПилл уч хил қўшимча қисм билан таъминланган: вентиляторнинг ўзи, сув пуркагич (мистер) ва билак ёки чакка қисмига теккизиб совутиш учун махсус совуқ пластинка.
Икки цилиндрли дизайнга эга бўлган бу қурилманинг эни бошқа вариантларникидан икки баравар каттароқдир. Уни очиқ ҳавода ўтадиган тадбирлар, масалан, спорт мусобақалари вақтида ишлатиш жуда қулай бўлиб, сув пуркагич функцияси жазирама иссиқда қўшимча қулайлик яратади.
Умуман олганда, мини вентиляторни танлашда фойдаланувчи ўз бюджетига, қурилманинг ўлчамига ва уни қайси шароитда ишлатишига эътибор қаратиши лозим. Барча кўриб чиқилган моделлар ўзининг афзалликларига эга бўлиб, иссиқ кунларда салқинликни таъминлашда муҳим ёрдамчи ҳисобланади.
…