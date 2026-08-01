Иссиқ кунлар учун мини вентиляторлар: арзон ва қиммат моделлар қиёсий таҳлили

·19·Техно
Иссиқ кунлар учун мини вентиляторлар: арзон ва қиммат моделлар қиёсий таҳлили
Қисқача

Ёз фаслининг жазирама кунлари кучайиб бораётган бир пайтда чўнтакбоп ва сумкада олиб юриладиган мини вентиляторларга талаб кескин ошиб, бозорда 10 долларлик содда қурилмалардан тортиб 100-150 долларгача бўлган премиум гаджетлар пайдо бўлди. Ixbt.com ва Techcrunch.

Ёз фаслининг жазирама кунлари кучайиб бораётган бир пайтда, чўнтакбоп ёки сумкада олиб юриладиган мини вентиляторлар кундалик ҳаётнинг ажралмас қисмига айланмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, сўнгги йилларда мазкур қурилмаларга талаб кескин ошган бўлиб, бозорда 10 долларлик содда қурилмалардан тортиб, нархи 100-150 долларгача бўлган премиум брендларнинг илғор гаджетлари пайдо бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Оддий интернет-дўконлар ёки ижтимоий тармоқлар орқали сотиб олинадиган 10-15 долларлик арзон мини вентиляторлар ёзги сумкаларнинг доимий ҳамроҳига айланган бўлса-да, Шарк ва Dyson каби машҳур премиум брендлар ҳам ушбу бозорга кириб келди. Мутахассислар қимматбаҳо қурилмалар арзон муқобиллардан ҳақиқатан ҳам устун эканлигини ҳамда танлов фойдаланувчининг бюджети ва эҳтиёжига боғлиқлигини таъкидлашмоқда.

Dyson ҲушЖет модели ва унинг имкониятлари

Чангютгичлар, ҳаво тозалагичлар ва фенлар ишлаб чиқариш бўйича танилган Dyson компанияси томонидан тақдим этилган Dyson ҲушЖет ўта кучли мини вентилятор сифатида ажралиб туради. Тахминан 7 дюйм баландликдаги бу қурилма синовдан ўтган барча қурилмалар ичида энг баланди ва оғиридир. У кўпчилик сумкаларга сиғса-да, чўнтакка солиб юриш учун мос эмас.

ҲушЖет тўпламига саёҳат сумкаси, стол устига қўйиш учун стенд, бўйинбоғ (ланярд) ва USB-C зарядлаш кабели киритилган. Қурилма беш хил қувват режимига эга бўлиб, энг юқори режимда етарлича кучли ҳаво оқимини таъминлайди, бироқ бу бироз шовқин билан бирга келади. Пастки режимларда эса у анча тинч ишлайди.

Шарк ЧиллПилл функционаллиги

Нархи бўйича энг қиммат қурилма бўлган Шарк ЧиллПилл бир нечта функцияларни ўзида мужассам этган. ЧиллПилл уч хил қўшимча қисм билан таъминланган: вентиляторнинг ўзи, сув пуркагич (мистер) ва билак ёки чакка қисмига теккизиб совутиш учун махсус совуқ пластинка.

Икки цилиндрли дизайнга эга бўлган бу қурилманинг эни бошқа вариантларникидан икки баравар каттароқдир. Уни очиқ ҳавода ўтадиган тадбирлар, масалан, спорт мусобақалари вақтида ишлатиш жуда қулай бўлиб, сув пуркагич функцияси жазирама иссиқда қўшимча қулайлик яратади.

Умуман олганда, мини вентиляторни танлашда фойдаланувчи ўз бюджетига, қурилманинг ўлчамига ва уни қайси шароитда ишлатишига эътибор қаратиши лозим. Барча кўриб чиқилган моделлар ўзининг афзалликларига эга бўлиб, иссиқ кунларда салқинликни таъминлашда муҳим ёрдамчи ҳисобланади.

Mini вентиляторDysonШаркТехнологияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

DDR5 хотирасининг битта модулидан фойдаланиш нима учун ёмон эмасDDR5 хотирасининг битта модулидан фойдаланиш нима учун ёмон эмасБугун, 19:28Смартфонда доомскроллинг одатини енгишга ёрдам берувчи махсус иловаларСмартфонда доомскроллинг одатини енгишга ёрдам берувчи махсус иловаларБугун, 19:20АҚШда космик лицензиялаш тартибини кескин соддалаштириш таклиф этилдиАҚШда космик лицензиялаш тартибини кескин соддалаштириш таклиф этилдиБугун, 18:58«Рассвет» сунъий йўлдошлар тармоғи Украина узра сигнал беришни бошладими?«Рассвет» сунъий йўлдошлар тармоғи Украина узра сигнал беришни бошладими?Бугун, 18:31AMD Zen 6 процессорлари янги технология эвазига янада ўйинбоп бўладиAMD Zen 6 процессорлари янги технология эвазига янада ўйинбоп бўладиБугун, 18:26Microsoft Windows 11 операцион тизимини 8 GB тезкор хотирага эга компьютерлар учун оптималлаштирадиMicrosoft Windows 11 операцион тизимини 8 GB тезкор хотирага эга компьютерлар учун оптималлаштирадиБугун, 17:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади