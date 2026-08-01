Смартфонда доомскроллинг одатини енгишга ёрдам берувчи махсус иловалар

·0·Техно
Смартфонда доомскроллинг одатини енгишга ёрдам берувчи махсус иловалар

Ҳозирги кунда миллионлаб инсонлар дуч келаётган доомскроллинг – ижтимоий тармоқлардаги салбий янгиликларни чексиз варақлаш одати нафақат вақтни ўғирлайди, балки жисмоний ҳолатга ҳам жиддий путур етказади. ixbt.com маълумотига кўра, соатларчоқ диванда ўтириб лентани кўздан кечириш қоматни бузади, кўзларга зўриш беради ва охир-оқибат инсоннинг руҳий ҳолатини ёмонлаштиради. Ушбу муаммони ҳал қилиш ва рақамли қарамликни камайтириш учун мутахассислар фойдаланувчини ҳаракатга ундайдиган ва ижтимоий тармоқларга киришни чеклайдиган махсус дастурларни тавсия қилмоқдалар. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Рақамли гигиенага риоя қилиш ва экран вақтини қисқартиришни истаганлар учун бозорда бир қатор самарали воситалар пайдо бўлди. Мазкур иловалар фойдаланувчини маълум бир жисмоний фаоллик кўрсатишга ёки кўчага чиқиб фаол ҳаракатланишга мажбур қилади ва шундан кейингина кўнгилочар контентга рухсат беради. Замонавий технологиялар ёрдамида зарарли одатларни фойдали ҳаракатларга алмаштириш имконияти бугунги кунда ҳар қачонгидан ҳам долзарб аҳамият касб этмоқда.

Фаоллик эвазига чекловларни олиб ташлаш

Бугунги кунда фойдаланувчилар орасида оммалашиб бораётган Дигитал Каррот иловаси чалғитувчи дастурлар, веб-сайтлар ҳамда ўйинларни фойдаланувчи ўзининг кундалик фитнес, маҳсулдорлик ёки экран вақти мақсадларига эришгунча блоклаб қўяди. Дастур Apple Watch каби тақиладиган гаджетлар билан интеграциялашиб, масалан, кунига 6 000 қадам юриш каби шахсий мақсадларни белгилаш имконини беради. Унинг ГПС ва вақтга асосланган функциялари маълум бир жойда, жумладан спорт залида 60 дақиқалик машғулотни якунламагунча иловаларни очмасликка ёрдам беради. Ушбу дастур iPhone, Android, шунингдек macOS, Windows ва Линух операцион тизимларида мавжуд.

Рақамли мувозанатни сақлашга йўналтирилган яна бир қизиқарли восита бу МеБеМе иловаси ҳисобланади. У телефон хотирасига киришни қатъий блоклаш ўрнига, фойдаланувчига турли вазифаларни бажариш учун билдиришномалар юборади. Булар қаторига бурпи машқини бажариш, бошқалар билан мулоқот қилиш ёки уч дақиқалик қизғин исиниш киради. Гарчи дастур фақат жисмоний фаолликка ихтисослашмаган бўлса-да, унинг "Бодй" (Тана) категориясида спортчилар, раққослар, велосипедчилар ва югурувчилар учун махсус машқлар мавжуд бўлиб, ҳозирча iOS қурилмалари учун бепул тақдим этилмоқда.

Қадамлар ва машқлар орқали назорат

СтепБлок иловаси эса экран олдида ўтиришни камайтиришнинг янада қатъий механизмини таклиф этади. Ушбу дастур фойдаланувчи ўзи белгилаган миқдордаги қадамларни босиб ўтмагунча бошқа иловаларга киришни блоклаб қўяди. Шунингдек, илова имкониятларини маълум вақт давомида отжимание (пуш-уп), планкагача туриш ёки чўзилиш (сқуатс) каби жисмоний машқларни бажариш билан боғлаш ҳам мумкин.

  • Дигитал Каррот орқали қадамлар мақсадини белгилаш ва фитнес-трекерларни улаш
  • МеБеМе ёрдамида қисқа жисмоний вазифалар ва машқларни бажариш
  • СтепБлок орқали маълум миқдордаги қадамлар эвазига иловалар блокини очиш
Мутахассисларнинг фикрича, бундай технологик ечимлар замонавий инсонларга смартфонлар асоратидан қутулиш, соғлом турмуш тарзига қайтиш ҳамда кундалик ҳаётда жисмоний фаолликни оширишда муҳим кўмакчи бўла олади.

ДоомскроллингТехнологияларСмартфонФитнесИловалар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

DDR5 хотирасининг битта модулидан фойдаланиш нима учун ёмон эмасDDR5 хотирасининг битта модулидан фойдаланиш нима учун ёмон эмасБугун, 19:28АҚШда космик лицензиялаш тартибини кескин соддалаштириш таклиф этилдиАҚШда космик лицензиялаш тартибини кескин соддалаштириш таклиф этилдиБугун, 18:58Иссиқ кунлар учун мини вентиляторлар: арзон ва қиммат моделлар қиёсий таҳлилиИссиқ кунлар учун мини вентиляторлар: арзон ва қиммат моделлар қиёсий таҳлилиБугун, 18:53«Рассвет» сунъий йўлдошлар тармоғи Украина узра сигнал беришни бошладими?«Рассвет» сунъий йўлдошлар тармоғи Украина узра сигнал беришни бошладими?Бугун, 18:31AMD Zen 6 процессорлари янги технология эвазига янада ўйинбоп бўладиAMD Zen 6 процессорлари янги технология эвазига янада ўйинбоп бўладиБугун, 18:26Microsoft Windows 11 операцион тизимини 8 GB тезкор хотирага эга компьютерлар учун оптималлаштирадиMicrosoft Windows 11 операцион тизимини 8 GB тезкор хотирага эга компьютерлар учун оптималлаштирадиБугун, 17:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади