Смартфонда доомскроллинг одатини енгишга ёрдам берувчи махсус иловалар
Ҳозирги кунда миллионлаб инсонлар дуч келаётган доомскроллинг – ижтимоий тармоқлардаги салбий янгиликларни чексиз варақлаш одати нафақат вақтни ўғирлайди, балки жисмоний ҳолатга ҳам жиддий путур етказади. ixbt.com маълумотига кўра, соатларчоқ диванда ўтириб лентани кўздан кечириш қоматни бузади, кўзларга зўриш беради ва охир-оқибат инсоннинг руҳий ҳолатини ёмонлаштиради. Ушбу муаммони ҳал қилиш ва рақамли қарамликни камайтириш учун мутахассислар фойдаланувчини ҳаракатга ундайдиган ва ижтимоий тармоқларга киришни чеклайдиган махсус дастурларни тавсия қилмоқдалар. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Рақамли гигиенага риоя қилиш ва экран вақтини қисқартиришни истаганлар учун бозорда бир қатор самарали воситалар пайдо бўлди. Мазкур иловалар фойдаланувчини маълум бир жисмоний фаоллик кўрсатишга ёки кўчага чиқиб фаол ҳаракатланишга мажбур қилади ва шундан кейингина кўнгилочар контентга рухсат беради. Замонавий технологиялар ёрдамида зарарли одатларни фойдали ҳаракатларга алмаштириш имконияти бугунги кунда ҳар қачонгидан ҳам долзарб аҳамият касб этмоқда.
Фаоллик эвазига чекловларни олиб ташлашБугунги кунда фойдаланувчилар орасида оммалашиб бораётган Дигитал Каррот иловаси чалғитувчи дастурлар, веб-сайтлар ҳамда ўйинларни фойдаланувчи ўзининг кундалик фитнес, маҳсулдорлик ёки экран вақти мақсадларига эришгунча блоклаб қўяди. Дастур Apple Watch каби тақиладиган гаджетлар билан интеграциялашиб, масалан, кунига 6 000 қадам юриш каби шахсий мақсадларни белгилаш имконини беради. Унинг ГПС ва вақтга асосланган функциялари маълум бир жойда, жумладан спорт залида 60 дақиқалик машғулотни якунламагунча иловаларни очмасликка ёрдам беради. Ушбу дастур iPhone, Android, шунингдек macOS, Windows ва Линух операцион тизимларида мавжуд.
Рақамли мувозанатни сақлашга йўналтирилган яна бир қизиқарли восита бу МеБеМе иловаси ҳисобланади. У телефон хотирасига киришни қатъий блоклаш ўрнига, фойдаланувчига турли вазифаларни бажариш учун билдиришномалар юборади. Булар қаторига бурпи машқини бажариш, бошқалар билан мулоқот қилиш ёки уч дақиқалик қизғин исиниш киради. Гарчи дастур фақат жисмоний фаолликка ихтисослашмаган бўлса-да, унинг "Бодй" (Тана) категориясида спортчилар, раққослар, велосипедчилар ва югурувчилар учун махсус машқлар мавжуд бўлиб, ҳозирча iOS қурилмалари учун бепул тақдим этилмоқда.
Қадамлар ва машқлар орқали назоратСтепБлок иловаси эса экран олдида ўтиришни камайтиришнинг янада қатъий механизмини таклиф этади. Ушбу дастур фойдаланувчи ўзи белгилаган миқдордаги қадамларни босиб ўтмагунча бошқа иловаларга киришни блоклаб қўяди. Шунингдек, илова имкониятларини маълум вақт давомида отжимание (пуш-уп), планкагача туриш ёки чўзилиш (сқуатс) каби жисмоний машқларни бажариш билан боғлаш ҳам мумкин.
- Дигитал Каррот орқали қадамлар мақсадини белгилаш ва фитнес-трекерларни улаш
- МеБеМе ёрдамида қисқа жисмоний вазифалар ва машқларни бажариш
- СтепБлок орқали маълум миқдордаги қадамлар эвазига иловалар блокини очиш
…