Ҳувайдо Жумаева: "Аёл ўз-ўзидан ёмон йўлга кирмайди"
Актриса Ҳувайдо Жумаева “Чотки ТВ” лойиҳасидаги интервюсида аёл кишининг ҳаётдаги айрим вазиятлар ва еътиборсизлик таъсирида ўзгариб қолиши ҳақида фикр билдирди. Унинг таъкидлашича, аёл киши ўз-ўзидан ҳеч қачон ёмон йўлга кириб кетмайди, балки унинг характери атрофидагиларнинг муносабати сабаб ўзгаради. Шунингдек, актриса аёллар фарзандлари учун менсимаслик ва меҳрсизлик каби кўплаб оғир синовларга чидашини қўшимча қилди.
Актриса Ҳувайдо Жумаева “Чотки ТВ” лойиҳасидаги интервюсида аёл кишининг ҳаётдаги айрим вазиятлар таъсирида ўзгариб қолиши ҳақида фикр билдирди.
Актрисанинг айтишича, аёл киши ўз-ўзидан ёмон бўлиб қолмайди. Унинг фикрича, аёлнинг феъл-атвори ва ҳаётга муносабати атрофидаги инсонларнинг муносабати, меҳр ва эътиборсизлик сабаб ўзгариши мумкин.
«Аёл киши бекорга ёмон бўлиб қолмас экан. Уни ёмон қилишаркан. Мен ҳозир на турмуш ўртоғимдан, на атрофимдан рағбат, меҳр ва эътибор кўрмаётган аёлман. Мен буларнинг ҳаммасига чидайман. Аёл киши ҳаммасига кўнади. Менсимасликка ҳам, эрининг бошқаси билан юриб кетишига ҳам, ҳаммасига кўниб кетаверади. “Фарзандларим тирик етим бўлмаса бўлди”, дейди. Аёл киши, яна бир марта айтаман, ўз-ўзидан ёмон бўлмайди, ўз-ўзидан ёмон йўлга кириб кетмайди», — деди Ҳувайдо Жумаева.
Актрисанинг бу фикрлари ижтимоий тармоқларда ҳам турли муносабатларга сабаб бўлди. Изоҳларда кўплаб фойдаланувчилар унинг гапларини қўллаб-қувватлаб, аёлнинг ҳаётида меҳр, эътибор ва оиладаги муносабат муҳим ўрин тутишини таъкидлашган.
…