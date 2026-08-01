Ҳувайдо Жумаева: "Аёл ўз-ўзидан ёмон йўлга кирмайди"

·45·Маданият
Ҳувайдо Жумаева: "Аёл ўз-ўзидан ёмон йўлга кирмайди"
Қисқача

Актриса Ҳувайдо Жумаева “Чотки ТВ” лойиҳасидаги интервюсида аёл кишининг ҳаётдаги айрим вазиятлар ва еътиборсизлик таъсирида ўзгариб қолиши ҳақида фикр билдирди. Унинг таъкидлашича, аёл киши ўз-ўзидан ҳеч қачон ёмон йўлга кириб кетмайди, балки унинг характери атрофидагиларнинг муносабати сабаб ўзгаради. Шунингдек, актриса аёллар фарзандлари учун менсимаслик ва меҳрсизлик каби кўплаб оғир синовларга чидашини қўшимча қилди.

Актриса Ҳувайдо ЖумаеваЧотки ТВ” лойиҳасидаги интервюсида аёл кишининг ҳаётдаги айрим вазиятлар таъсирида ўзгариб қолиши ҳақида фикр билдирди.

Актрисанинг айтишича, аёл киши ўз-ўзидан ёмон бўлиб қолмайди. Унинг фикрича, аёлнинг феъл-атвори ва ҳаётга муносабати атрофидаги инсонларнинг муносабати, меҳр ва эътиборсизлик сабаб ўзгариши мумкин.

«Аёл киши бекорга ёмон бўлиб қолмас экан. Уни ёмон қилишаркан. Мен ҳозир на турмуш ўртоғимдан, на атрофимдан рағбат, меҳр ва эътибор кўрмаётган аёлман. Мен буларнинг ҳаммасига чидайман. Аёл киши ҳаммасига кўнади. Менсимасликка ҳам, эрининг бошқаси билан юриб кетишига ҳам, ҳаммасига кўниб кетаверади. “Фарзандларим тирик етим бўлмаса бўлди”, дейди. Аёл киши, яна бир марта айтаман, ўз-ўзидан ёмон бўлмайди, ўз-ўзидан ёмон йўлга кириб кетмайди», — деди Ҳувайдо Жумаева.

Актрисанинг бу фикрлари ижтимоий тармоқларда ҳам турли муносабатларга сабаб бўлди. Изоҳларда кўплаб фойдаланувчилар унинг гапларини қўллаб-қувватлаб, аёлнинг ҳаётида меҳр, эътибор ва оиладаги муносабат муҳим ўрин тутишини таъкидлашган.

Ҳувайдо ЖумаеваЧотки ТВ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Kara Sevda» юлдузи Неслиҳан Атагюл ҳақида 3 қизиқарли факт«Kara Sevda» юлдузи Неслиҳан Атагюл ҳақида 3 қизиқарли фактБугун, 20:53Роналдунинг 12 миллион долларлик тўйи дунёни ҳайратга солмоқдаРоналдунинг 12 миллион долларлик тўйи дунёни ҳайратга солмоқдаБугун, 17:58«Petal» клипидан сўнг Ариана Гранденинг озиб кетгани мухлисларни хавотирга солди«Petal» клипидан сўнг Ариана Гранденинг озиб кетгани мухлисларни хавотирга солдиБугун, 17:09Ўзбекистон кинотеатрларида "Ўргимчак одам: Янги кун" премьераси ўзбек тилида намойиш этиладиЎзбекистон кинотеатрларида "Ўргимчак одам: Янги кун" премьераси ўзбек тилида намойиш этиладиБугун, 15:55Дурдона Қурбонова актрисаликка қандай кириб келганини сўзлаб бердиДурдона Қурбонова актрисаликка қандай кириб келганини сўзлаб бердиБугун, 13:12“Мен бутунлай кинодаги фаолиятимни тўхтатдим” - Аҳад Қаюмдан кутилмаган қарор! (видео)“Мен бутунлай кинодаги фаолиятимни тўхтатдим” - Аҳад Қаюмдан кутилмаган қарор! (видео)Кеча, 10:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида