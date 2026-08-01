Ҳусанов пенальтида адашди: «Сити» Ҳонконгда «Интер»га ютқазди
Ҳонконгда ўтказилган ўртоқлик учрашувининг асосий вақтида «Манчестер Сити» ва «Интер» клублари 1:1 ҳисобидаги дуранг қайд етди. Ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов учрашувни «Манчестер Сити»нинг асосий таркибида бошлаб, марказий ҳимояда ҳаракат қилди. Ғолибни аниқлаш учун белгиланган пеналтилар сериясида Италия чемпиони 3:1 ҳисобида устун келди. Ҳал қилувчи зарбалар чоғида Ҳусановнинг тепган тўпи дарвоза устунига тегиб қайтди.
Ҳонконгда Европанинг икки йирик клуби — «Манчестер Сити» ва «Интер» ўртасида ўтказилган ўртоқлик учрашуви кескин пеналтилар серияси билан якунланди. Асосий вақтда 1:1 ҳисоби қайд этилган бўлса, ҳал қилувчи зарбаларда Италия чемпиони 3:1 ҳисобида устун келди.
Ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов учрашувни «Манчестер Сити»нинг асосий таркибида бошлади. Бироқ пеналтилар сериясида унинг зарбаси дарвоза устунига тегиб қайтди. Шу тариқа Энцо Маресканинг «Сити» бош мураббийи сифатидаги илк ўйини мағлубият билан якунланди.
Мубама бошлади, Павар тезда жавоб қайтарди
«Кай Так» стадионидаги учрашувнинг дастлабки дақиқалариёқ жонли ўтди. «Манчестер Сити» ўйинни фаол бошлаб, Антуан Семеньонинг чап қанотдаги ҳаракатидан сўнг ҳисобни очди.
Унинг қулай узатмасини Дивен Мубама яқин масофадан дарвозага йўллаб, Энцо Мареска давридаги «Сити»нинг илк голига муаллифлик қилди.
Бироқ манчестерликларнинг устунлиги узоққа чўзилмади. Федерико Димарконинг қанотдан узатган тўпини Бенжамен Павар аниқ зарба билан якунлаб, мувозанатни тиклади. Манбаларда Мубаманинг голи 13–15-дақиқалар оралиғида, Паварнинг жавоб тўпи эса 20-дақиқада киритилгани қайд этилган.
«Манчестер Сити» — «Интер» — 1:1
Голлар: Дивен Мубама, Бенжамен Павар.
Ҳусанов ҳимоя марказидан жой олди
Абдуқодир Ҳусанов бошланғич таркибда Йошко Гвардиол билан бирга марказий ҳимояда ҳаракат қилди. У тезкор ҳужумчиларга қарши яккакурашларда фаол қатнашиб, орқа чизиқдан ўйин бошлашда ҳам иштирок этди.
«Сити»нинг дастлабки таркибида Жанлуижи Доннарумма, Рико Льюис, Ҳусанов, Гвардиол, Стивен Мфуни, Матео Ковачич, Тижжани Рейндерс, Антуан Семеньо, Фил Фоден, Савиньо ва Дивен Мубама майдонга тушди.
«Интер» эса Бенжамен Павар, Ян Биссек, Карлос Аугусто, Николо Барелла, Генрих Мхитарян ва Федерико Димарко сингари тажрибали футболчиларга таянди.
Учрашув ўртоқлик мақомида бўлгани сабаб иккинчи бўлимда ҳар икки мураббий кўплаб алмаштиришларни амалга оширди. Шунга қарамай, майдондаги кураш суръати пасаймади.
«Сити» ғалабага яқин келди
Иккинчи бўлимда «Манчестер Сити» кўпроқ ташаббус кўрсатиб, рақиб дарвозаси олдида бир нечта хавфли вазият яратди.
Захирадан майдонга тушган Витор Рейс ва Райан Макадунинг зарбалари дарвоза устунига тегди. «Интер» дарвозабони ҳам бир неча вазиятда жамоасини муқаррар голдан сақлаб қолди.
«Сити» ўйин охирида босимни кучайтирган бўлса-да, асосий вақтда ғолибни аниқлайдиган иккинчи голни ура олмади. Натижада Asahi Super Dry Trophy соҳибини пеналтилар серияси орқали аниқлашга тўғри келди.
Ҳусановнинг зарбаси устунга тегди
Пеналтилар серияси «Манчестер Сити» учун омадсиз бошланди. Райан Айт-Нури дастлабки зарбани аниқ амалга ошира олмади, «Интер» футболчиси Пётр Зелиньски эса ўз имкониятидан фойдаланди.
Кейинги навбат Абдуқодир Ҳусановга келди. Ўзбекистонлик ҳимоячининг кучли зарбаси дарвоза устунига тегиб, майдонга қайтди.
Шундан кейин Доннарумма Давиде Фраттезининг пенальтисини қайтариб, «Сити»га умид берди. Аммо Нико Гонсалеснинг зарбасини ҳам «Интер» дарвозабони бартараф этди.
Миланликлар сафида Лоренцо Москони ва Маттео Лавелли ўз зарбаларини аниқ бажарди. «Сити»дан эса фақат Клаудио Эчеверри «паненка» услубида тўп кирита олди.
Пеналтилар серияси:
Райан Айт-Нури — гол йўқ;
Пётр Зелиньски — гол;
Абдуқодир Ҳусанов — дарвоза устуни;
Давиде Фраттези — Доннарумма қайтарди;
Нико Гонсалес — дарвозабон қайтарди;
Лоренцо Москони — гол;
Клаудио Эчеверри — гол;
Маттео Лавелли — гол.
Якуний натижа — пеналтилар бўйича 3:1, «Интер» фойдасига.
Маресканинг илк синови нимани кўрсатди?
Бу учрашув Энцо Маресканинг Пеп Гвардиоладан кейин «Манчестер Сити» бошқарувидаги дастлабки ўйини бўлди. Натижа мағлубият билан якунланганига қарамай, манчестерликлар ўйиннинг катта қисмида муносиб ҳаракат қилди.
Айниқса, қуйидаги жиҳатлар эътиборга тушди:
Семеньо ва Мубама ўртасидаги ҳамкорлик;
ёш футболчиларнинг фаоллиги;
ҳимоя чизиғида Ҳусановга билдирилган ишонч;
иккинчи бўлимда яратилган кўплаб имкониятлар;
пеналтиларни амалга оширишдаги жиддий камчиликлар.
Ўртоқлик ўйинларида натижадан кўра жамоанинг янги мавсумга қай даражада тайёрланаётгани муҳимроқ. Бироқ тўрт зарбадан фақат биттасининг голга айлантирилиши Мареска штаби учун алоҳида ишлаш зарур бўлган масалани кўрсатди.
«Сити»нинг Осиё сафари давом этади
«Манчестер Сити» Ҳонконгдаги учрашувдан кейин Осиёдаги мавсумолди тайёргарлигини Жанубий Кореяда давом эттиради.
Расмий тақвимга кўра, манчестерликлар 5 август куни К-лига юлдузларига, 9 августда эса Мадриднинг «Атлетико» клубига қарши майдонга тушади.
«Интер» эса Австралияга йўл олиб, 5 август куни «Милан», 8 августда «Ювентус» билан ўртоқлик учрашувлари ўтказади.
Асосий хулоса
«Манчестер Сити» ва «Интер» ўртасидаги Ҳонконг баҳси асосий вақтда 1:1 ҳисобида якунланди. Мубама манчестерликларни олдинга олиб чиққан бўлса, Павар тез орада жавоб тўпини киритди.
Пеналтилар сериясида эса «Интер» совуққонроқ ҳаракат қилди. «Сити»нинг уч футболчиси, жумладан Абдуқодир Ҳусанов ҳам имкониятидан фойдалана олмади ва Италия чемпиони 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
Ҳусанов учун ушбу ўйин икки хил таассурот қолдирди: у асосий таркибда ишонч қозонди, аммо пеналтилар сериясида омадсизликка учради. Энди ўзбекистонлик ҳимоячининг кейинги баҳсларда бу ҳолатга қандай жавоб қайтариши мухлислар учун асосий қизиқишлардан бири бўлади.
Сизнингча, Ҳусанов янги мавсумда «Манчестер Сити»нинг асосий ҳимоячиси бўла оладими?
…