Милан Браҳим Диазни қайтаришни режалаштирмоқда ва Рафаел Леаони сотиши мумкин
Италиянинг Милан клуби ҳужум чизиғидаги муаммоларни ҳал етиш учун ўзининг собиқ футболчиси Браҳим Диазни Сан-Сирога қайтариш вариантини жиддий кўриб чиқмоқда. Аввалроқ Милан сафида 124 та учрашувда майдонга тушиб, 18 та гол ва 15 та голли узатмага муаллифлик қилган марокашлик футболчининг Реал Мадрид билан амалдаги шартномаси 2027-йилгача мўлжалланган.
Италиянинг Милан клуби таркибни кучайтириш ва ҳужум чизиғидаги муаммоларни ҳал этиш мақсадида ўзининг собиқ футболчиси Браҳим Диазни Сан-Сирога қайтариш вариантини жиддий кўриб чиқмоқда. Кальциомеркато ва Корриере делла Сера нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, жамоа ҳужумкор ярим ҳимоячи позицияси учун асосий номзод сифатида айнан шу марокашлик футболчини танлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Россонерилар дастлаб Константинос Каретсасни ўз сафига қўшиб олмоқчи эди, бироқ мазкур трансфер амалга ошмади ва футболчи 33 миллион евро эвазига Боруссия Дортмунд сафига йўл олди. Шундан сўнг Милан раҳбарияти бошқа муқобил вариантларга эътибор қаратди. Жорий трансфер ойнасида Этан Нванери ва Матиас Соуле номзодлари ҳам кўриб чиқилаётган бўлса-да, Браҳим Диаз асосий устувор мақсадга айланди.
Браҳим Диазнинг Милан учун аҳамиятиБраҳим Диаз аввалги фаолияти давомида Милан сафида 124 та учрашувда майдонга тушиб, 18 та гол ва 15 та голли узатмага муаллифлик қилган. Шунингдек, у 2022-йилда жамоа билан биргаликда Скудетто ғолиблигини қўлга киритган эди. Мутахассислар футболчининг Италия чемпионатига тезда мослаша олиши ва клуб тизимини яхши билишини унинг қайтишини идеал қарорга айлантиришини таъкидлашмоқда.
Маълумотларга кўра, футболчининг Реал Мадрид билан амалдаги шартномаси 2027-йилгача мўлжалланган. Бунгача Ювентус клуби ҳам марокашлик плеймейкерга қизиқиш билдирган, бироқ кейинчалик Баер Леверкусен вакили Керим Алажбеговикга эътибор қаратишни афзал кўрганди. Милан раҳбарияти трансферни якунлаш учун Мадрид клуби билан тезкор музокаралар олиб бориши талаб этилади.
Рафаел Леао трансфери атрофидаги вазиятКлубдаги ўзгаришлар ва асосий эътибор жамоанинг ҳужум чизиғидаги етакчиси Рафаел Леаонинг келажагига қаратилган. Португалиялик ҳужумчи Милан сафида етти йиллик фаолиятидан сўнг янги синовларни бошлашга тайёрлигини билдирган. Дастлаб футболчи Англия Премер-лигаси ёки Ла Лига жамоаларига ўтишни хоҳлаган бўлса-да, ушбу чемпионатдан аниқ таклифлар келиб тушмагани сабабли Туркияга кетиш вариантини кўриб чиқмоқда.
Ҳозирда Галатасарой клуби футболчини қўлга киритиш учун асосий даъвогар бўлиб турибди ва Чемпионлар лигасининг умумий босқичида иштирок этишни кафолатламоқда. Леао ушбу таклифга ижобий муносабат билдирган, бироқ икки хонали миллионлик йиллик маош талаб қилмоқда. Милан эса футболчини фақат тўғридан-тўғри трансфер орқали сотиш ниятида.
Ҳозирги вақтда Милан ва Галатасарой клублари футболчининг қиймати ҳамда унинг юқори маош талаблари борасида ўзаро келишувга келишда маълум масофада турибди. Трансфер ойнасининг қолган даврида томонлар барча тафсилотларни келишиб олиш учун музокараларни давом эттириши кутилмоқда.
…