Милан Браҳим Диазни қайтаришни режалаштирмоқда ва Рафаел Леаони сотиши мумкин

·28·Спорт
Милан Браҳим Диазни қайтаришни режалаштирмоқда ва Рафаел Леаони сотиши мумкин
Қисқача

Италиянинг Милан клуби ҳужум чизиғидаги муаммоларни ҳал етиш учун ўзининг собиқ футболчиси Браҳим Диазни Сан-Сирога қайтариш вариантини жиддий кўриб чиқмоқда. Аввалроқ Милан сафида 124 та учрашувда майдонга тушиб, 18 та гол ва 15 та голли узатмага муаллифлик қилган марокашлик футболчининг Реал Мадрид билан амалдаги шартномаси 2027-йилгача мўлжалланган.

Италиянинг Милан клуби таркибни кучайтириш ва ҳужум чизиғидаги муаммоларни ҳал этиш мақсадида ўзининг собиқ футболчиси Браҳим Диазни Сан-Сирога қайтариш вариантини жиддий кўриб чиқмоқда. Кальциомеркато ва Корриере делла Сера нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, жамоа ҳужумкор ярим ҳимоячи позицияси учун асосий номзод сифатида айнан шу марокашлик футболчини танлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Россонерилар дастлаб Константинос Каретсасни ўз сафига қўшиб олмоқчи эди, бироқ мазкур трансфер амалга ошмади ва футболчи 33 миллион евро эвазига Боруссия Дортмунд сафига йўл олди. Шундан сўнг Милан раҳбарияти бошқа муқобил вариантларга эътибор қаратди. Жорий трансфер ойнасида Этан Нванери ва Матиас Соуле номзодлари ҳам кўриб чиқилаётган бўлса-да, Браҳим Диаз асосий устувор мақсадга айланди.

Браҳим Диазнинг Милан учун аҳамияти

Браҳим Диаз аввалги фаолияти давомида Милан сафида 124 та учрашувда майдонга тушиб, 18 та гол ва 15 та голли узатмага муаллифлик қилган. Шунингдек, у 2022-йилда жамоа билан биргаликда Скудетто ғолиблигини қўлга киритган эди. Мутахассислар футболчининг Италия чемпионатига тезда мослаша олиши ва клуб тизимини яхши билишини унинг қайтишини идеал қарорга айлантиришини таъкидлашмоқда.

Маълумотларга кўра, футболчининг Реал Мадрид билан амалдаги шартномаси 2027-йилгача мўлжалланган. Бунгача Ювентус клуби ҳам марокашлик плеймейкерга қизиқиш билдирган, бироқ кейинчалик Баер Леверкусен вакили Керим Алажбеговикга эътибор қаратишни афзал кўрганди. Милан раҳбарияти трансферни якунлаш учун Мадрид клуби билан тезкор музокаралар олиб бориши талаб этилади.

Рафаел Леао трансфери атрофидаги вазият

Клубдаги ўзгаришлар ва асосий эътибор жамоанинг ҳужум чизиғидаги етакчиси Рафаел Леаонинг келажагига қаратилган. Португалиялик ҳужумчи Милан сафида етти йиллик фаолиятидан сўнг янги синовларни бошлашга тайёрлигини билдирган. Дастлаб футболчи Англия Премер-лигаси ёки Ла Лига жамоаларига ўтишни хоҳлаган бўлса-да, ушбу чемпионатдан аниқ таклифлар келиб тушмагани сабабли Туркияга кетиш вариантини кўриб чиқмоқда.

Ҳозирда Галатасарой клуби футболчини қўлга киритиш учун асосий даъвогар бўлиб турибди ва Чемпионлар лигасининг умумий босқичида иштирок этишни кафолатламоқда. Леао ушбу таклифга ижобий муносабат билдирган, бироқ икки хонали миллионлик йиллик маош талаб қилмоқда. Милан эса футболчини фақат тўғридан-тўғри трансфер орқали сотиш ниятида.

Ҳозирги вақтда Милан ва Галатасарой клублари футболчининг қиймати ҳамда унинг юқори маош талаблари борасида ўзаро келишувга келишда маълум масофада турибди. Трансфер ойнасининг қолган даврида томонлар барча тафсилотларни келишиб олиш учун музокараларни давом эттириши кутилмоқда.

МиланБраҳим ДиазРафаел ЛеаоРеал МадридГалатасарой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханси Флик Маркус Ресфорднинг кетишидан афсусда эканини билдирдиХанси Флик Маркус Ресфорднинг кетишидан афсусда эканини билдирдиБугун, 18:52«Лондон дербиси»: «Тоттенҳэм»90+2-дақиқада «Челси»ни мағлубиятга учратди«Лондон дербиси»: «Тоттенҳэм»90+2-дақиқада «Челси»ни мағлубиятга учратдиБугун, 18:03Реал Мадрид ва Винисиус Жуниор шартномани узайтириш бўйича музокараларни давом эттирадиРеал Мадрид ва Винисиус Жуниор шартномани узайтириш бўйича музокараларни давом эттирадиБугун, 17:54Тоттенхем ўртоқлик ўйинида Челсев устидан драматик ғалабага эришдиТоттенхем ўртоқлик ўйинида Челсев устидан драматик ғалабага эришдиБугун, 17:54Нюкасл Тоттенхем ярим ҳимоячиси учун таклифни августгача кечиктирадиНюкасл Тоттенхем ярим ҳимоячиси учун таклифни августгача кечиктирадиБугун, 17:39«Андижон» синови: «Шерлар» Бобур Аренадаги алангадан эсон-омон ўта оладими?«Андижон» синови: «Шерлар» Бобур Аренадаги алангадан эсон-омон ўта оладими?Бугун, 17:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда