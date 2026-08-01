DDR5 хотирасининг битта модулидан фойдаланиш нима учун ёмон эмас
Сўнгги пайтларда компьютер эҳтиёт қисмлари нархининг кескин ошиши фойдаланувчиларни бюджетни тежашнинг турли усулларини излашга мажбур қилмоқда. Шундай усуллардан бири ўйин компьютерини йиғишда иккита ўрнига атиги битта DDR5 оператив хотира модулидан фойдаланиш ҳисобланади. Томъс Ҳардваре нашри мутахассислари ушбу ёндашув ўйинлардаги унумдорликка қанчалик таъсир қилишини синовдан ўтказишди ва натижалар кутилганидан анча яхши чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Синов натижалари ва унумдорликМаълум бўлишича, келгусида иккинчи модулни сотиб олиш имконияти билан ҳозирда битта DDR5 платасини ўрнатиш бутунлай оқланган қадамдир. Манба маълумотларига кўра, ҳатто бир каналли режимда ишлайдиган DDR5 хотираси ҳам иккита модули бор эскироқ авлод тизимларига қараганда тезроқ ишлайди. 13 та замонавий ўйинни ўз ичига олган кенг қамровли тестларда битта DDR5 модули одатий процессорларда унумдорликни ўртача 8-11 фоизга пасайтирган холос.
Айниқса, замонавий процессорлар билан боғлиқ вазият эътиборга лойиқдир. Хусусан, синовлар давомида Ryzen 7 9800X3D процессоридан фойдаланилганда бир каналли DDR5 хотираси унумдорликка атиги 3 фоизгина таъсир кўрсатгани аниқланди. Бу эса бундай архитектурадаги тизимлар учун хотира тармоқли кенглиги унчалик ҳал қилувчи омил эмаслигини кўрсатади.
DDR4 билан таққослашТаққослаш учун эскироқ икки каналли DDR4 хотирасига эга компьютерлар ҳам синовдан ўтказилди. Маълум бўлишича, иккита DDR4 модули билан жиҳозланган тизим биргина замонавий DDR5 модулига эга, аммо бошқа жиҳатлари ўхшаш бўлган процессорли компьютерга нисбатан яна бир неча фоизга секинроқ эканлиги маълум бўлди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, юзага келадиган кўрсаткичлар фарқи кўпгина ҳолатларда танқидий аҳамиятга эга эмас. Албатта, ўйинларда йўқотиладиган 10 фоизлик унумдорлик ҳам маълум даражада сезилиши мумкин, бироқ ҳозирги шароитда маблағни тежаш ва келгусида тизимни босқичма-босқич янгилаш имконияти учун бу мақбул нарх ҳисобланади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, агар бюджет чекланган бўлса ва келгусида иккинчи модулни қўшиш режалаштирилаётган бўлса, ўйин компьютерини битта DDR5 модули билан йиғиш мутлақо тўғри қарор бўла олади. Бу фойдаланувчига ҳозирги қимматчилик даврида пулни тежаш имконини берибгина қолмай, келажакда юқори унумдорликка эришиш учун замин яратади.
…