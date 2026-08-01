DDR5 хотирасининг битта модулидан фойдаланиш нима учун ёмон эмас

·0·Техно
DDR5 хотирасининг битта модулидан фойдаланиш нима учун ёмон эмас

Сўнгги пайтларда компьютер эҳтиёт қисмлари нархининг кескин ошиши фойдаланувчиларни бюджетни тежашнинг турли усулларини излашга мажбур қилмоқда. Шундай усуллардан бири ўйин компьютерини йиғишда иккита ўрнига атиги битта DDR5 оператив хотира модулидан фойдаланиш ҳисобланади. Томъс Ҳардваре нашри мутахассислари ушбу ёндашув ўйинлардаги унумдорликка қанчалик таъсир қилишини синовдан ўтказишди ва натижалар кутилганидан анча яхши чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синов натижалари ва унумдорлик

Маълум бўлишича, келгусида иккинчи модулни сотиб олиш имконияти билан ҳозирда битта DDR5 платасини ўрнатиш бутунлай оқланган қадамдир. Манба маълумотларига кўра, ҳатто бир каналли режимда ишлайдиган DDR5 хотираси ҳам иккита модули бор эскироқ авлод тизимларига қараганда тезроқ ишлайди. 13 та замонавий ўйинни ўз ичига олган кенг қамровли тестларда битта DDR5 модули одатий процессорларда унумдорликни ўртача 8-11 фоизга пасайтирган холос.

Айниқса, замонавий процессорлар билан боғлиқ вазият эътиборга лойиқдир. Хусусан, синовлар давомида Ryzen 7 9800X3D процессоридан фойдаланилганда бир каналли DDR5 хотираси унумдорликка атиги 3 фоизгина таъсир кўрсатгани аниқланди. Бу эса бундай архитектурадаги тизимлар учун хотира тармоқли кенглиги унчалик ҳал қилувчи омил эмаслигини кўрсатади.

DDR4 билан таққослаш

Таққослаш учун эскироқ икки каналли DDR4 хотирасига эга компьютерлар ҳам синовдан ўтказилди. Маълум бўлишича, иккита DDR4 модули билан жиҳозланган тизим биргина замонавий DDR5 модулига эга, аммо бошқа жиҳатлари ўхшаш бўлган процессорли компьютерга нисбатан яна бир неча фоизга секинроқ эканлиги маълум бўлди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, юзага келадиган кўрсаткичлар фарқи кўпгина ҳолатларда танқидий аҳамиятга эга эмас. Албатта, ўйинларда йўқотиладиган 10 фоизлик унумдорлик ҳам маълум даражада сезилиши мумкин, бироқ ҳозирги шароитда маблағни тежаш ва келгусида тизимни босқичма-босқич янгилаш имконияти учун бу мақбул нарх ҳисобланади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, агар бюджет чекланган бўлса ва келгусида иккинчи модулни қўшиш режалаштирилаётган бўлса, ўйин компьютерини битта DDR5 модули билан йиғиш мутлақо тўғри қарор бўла олади. Бу фойдаланувчига ҳозирги қимматчилик даврида пулни тежаш имконини берибгина қолмай, келажакда юқори унумдорликка эришиш учун замин яратади.

DDR5Оператив хотираКомпьютерЎйинларТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смартфонда доомскроллинг одатини енгишга ёрдам берувчи махсус иловаларСмартфонда доомскроллинг одатини енгишга ёрдам берувчи махсус иловаларБугун, 19:20АҚШда космик лицензиялаш тартибини кескин соддалаштириш таклиф этилдиАҚШда космик лицензиялаш тартибини кескин соддалаштириш таклиф этилдиБугун, 18:58Иссиқ кунлар учун мини вентиляторлар: арзон ва қиммат моделлар қиёсий таҳлилиИссиқ кунлар учун мини вентиляторлар: арзон ва қиммат моделлар қиёсий таҳлилиБугун, 18:53«Рассвет» сунъий йўлдошлар тармоғи Украина узра сигнал беришни бошладими?«Рассвет» сунъий йўлдошлар тармоғи Украина узра сигнал беришни бошладими?Бугун, 18:31AMD Zen 6 процессорлари янги технология эвазига янада ўйинбоп бўладиAMD Zen 6 процессорлари янги технология эвазига янада ўйинбоп бўладиБугун, 18:26Microsoft Windows 11 операцион тизимини 8 GB тезкор хотирага эга компьютерлар учун оптималлаштирадиMicrosoft Windows 11 операцион тизимини 8 GB тезкор хотирага эга компьютерлар учун оптималлаштирадиБугун, 17:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади