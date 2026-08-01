Таиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўради
Таиланднинг Паттая шаҳрида икки Россия фуқаросининг ўлими билан боғлиқ жиноят юзасидан Бош вазир Анутин Чанвиракул воқеа жойига бориб, юзага келган ҳолат учун узр сўради. Ҳукумат раҳбари бу оғир жиноят мамлакатнинг халқаро обрўсига жиддий путур етказганини тан олиб, келгусида хавфсизлик чоралари кучайтирилишини маълум қилди.
Таиланднинг машҳур сайёҳлик шаҳри Паттаяда икки Россия фуқаросининг ўлими билан боғлиқ оғир жиноят иши мамлакат ҳукумати даражасида муҳокамага чиқди. Бош вазир Анутин Чанвиракул воқеа содир бўлган жойга ва гумонланувчилар ушлаб турилган полиция бўлимига бориб, жиноят Таиланднинг халқаро обрўсига жиддий путур етказганини тан олди.
Ҳукумат раҳбари бундай ҳодиса бошқа такрорланмаслиги учун хавфсизлик чоралари кучайтирилишини айтди. Унинг ўлим жазоси ҳақидаги баёноти эса Паттаяда бошланган жиноят ишини мамлакатдаги энг кескин ҳуқуқий ва ижтимоий баҳслардан бирига айлантирди.
Бош вазир воқеа жойига шахсан борди
ТАСС келтирган маълумотларга кўра, Анутин Чанвиракул Паттаяга етиб келгач, дастлаб икки россияликнинг ўлими билан боғлиқ воқеа содир бўлган ҳудудни кўздан кечирган.
Шундан сўнг у гумонланувчилар сақланаётган полиция бўлимига ташриф буюриб, тергов жараёни ва кўрилаётган хавфсизлик чоралари ҳақида маълумот олган.
Анутин Чанвиракул айни пайтда Таиланд бош вазири ҳисобланади. У 2026 йил март ойида ҳукумат раҳбари лавозимига иккинчи муддатга расман тайинланган.
Одатда давлатнинг юқори мансабдор шахслари алоҳида жиноят ишлари бўйича воқеа жойига камдан-кам боради. Бош вазирнинг Паттаяга шахсан ташриф буюриши эса ҳодисанинг мамлакат сайёҳлик нуфузига қанчалик жиддий таъсир кўрсатганини англатади.
«Бу Таиланд обрўсига путур етказди»
Полиция бўлимида ўтказилган брифингда Чанвиракул содир бўлган воқеа учун узр сўраган.
«Содир бўлган воқеа учун узр сўраймиз. Бу ҳодиса Таиланднинг обрўсига путур етказди», — деган бош вазир.
Бу баёнотнинг ортида катта иқтисодий хавотир ҳам бор. Таиланд иқтисодиётида сайёҳлик муҳим ўрин тутади, Паттая эса мамлакатнинг хорижликлар энг кўп ташриф буюрадиган шаҳарларидан бири ҳисобланади.
Хорижий фуқароларга қарши оғир жиноятлар:
сайёҳларда хавфсизликка нисбатан шубҳа уйғотиши;
меҳмонхона ва сайёҳлик хизматларига талабни камайтириши;
мамлакат ҳақидаги салбий хабарларнинг тез тарқалишига;
элчихоналар томонидан қўшимча огоҳлантиришлар берилишига олиб келиши мумкин.
Шу сабаб ҳукумат учун жиноятни очишнинг ўзи етарли эмас. Расмийлар Паттая сайёҳлар учун хавфсиз эканини ҳам амалда исботлаши керак бўлади.
Жиноят иши ҳақида нималар маълум?
Тақдим этилган хабарга кўра, полиция икки Россия фуқаросининг ўлими билан боғлиқ иш доирасида бир гуруҳ шахсларни қўлга олган.
Таиланд оммавий ахборот воситалари гуруҳ раҳбари сифатида «Понг» лақабли 43 ёшли шахсни тилга олмоқда. Хабарларда унинг илгари ҳам зўравонлик билан боғлиқ жиноятларда айблангани айтилган.
Бироқ суд ҳукми чиқмагунича ушланган шахсларни «қотил» деб эмас, қотилликда гумонланаётган ёки айбланаётган шахслар деб аташ ҳуқуқий жиҳатдан тўғри бўлади.
Тергов жараёнида қуйидаги саволларга жавоб топилиши керак:
жиноятнинг аниқ сабаби нима бўлган;
ҳар бир гумонланувчининг воқеадаги иштироки қандай;
жиноят аввалдан режалаштирилганми;
гумонланувчиларнинг бошқа оғир жиноятларга алоқаси борми;
қурол ва бошқа далиллар қаердан олинган;
маҳаллий полиция аввалги жиноятлар ҳақида маълумотга эга бўлганми?
Агар гуруҳ раҳбари ҳақиқатан ҳам аввал зўравонлик жиноятларига аралашган бўлса, яна бир муҳим масала пайдо бўлади: хавфли шахснинг қайта жиноят содир этишига нега ўз вақтида тўсқинлик қилинмаган?
Полиция бўлими олдида оломон тўпланди
Жиноят Паттая аҳолиси орасида ҳам кескин норозилик келтириб чиқарган.
Хабарларга кўра, гумонланувчилар судга олиб борилиш учун полиция бўлимидан чиқарилган пайтда кўплаб одамлар бинога яқинлашган. Полиция оломоннинг ушланган шахсларга ҳужум қилишининг олдини олишга мажбур бўлган.
Айрим фуқаролар уларга нисбатан ўлим жазоси қўлланишини талаб қилган.
Жамоатчиликнинг ғазабини жиноятнинг оғирлиги билан тушуниш мумкин. Бироқ оломон талаби суд қарорининг ўрнини босмайди. Ҳар қандай жазо:
далиллар тўлиқ ўрганилганидан;
айбланувчиларга ҳимоя ҳуқуқи берилганидан;
суд барча ҳолатларни кўриб чиққанидан;
шикоят қилиш босқичлари якунланганидан кейин белгиланиши керак.
Акс ҳолда ҳиссиёт билан чиқарилган қарор айбсиз инсоннинг жазоланиши ёки ҳақиқий жиноятчиларнинг жавобгарликдан қочишига олиб келиши мумкин.
Бош вазир ўлим жазоси ҳақида нима деди?
Анутин Чанвиракул жамоатчилик орасидаги баҳсларга муносабат билдириб, Таиланд қонунчилигида ўлим жазоси сақланиб қолишини таъкидлаган.
У ҳукумат қонун доирасида бундай жазонинг ижро этилишини таъминлашга тайёр эканини, айниқса хавфли ва такроран жиноят содир этган шахсларга нисбатан қатъий чора кўрилишини айтган.
Таиланд қонунларида ўлим жазоси ҳануз мавжуд. Amnesty International маълумотларига кўра, 2025 йил 31 март ҳолатида мамлакатда 383 киши ўлим жазоси ижросини кутиб турган. Ташкилот Таиландда бу жазони қўллашга ҳуқуқий имконият сақланиб қолганини қайд этади.
2025 йил давомида Таиланд судлари камида 119 та янги ўлим жазоси ҳукмини чиқарган, улар орасида хорижий фуқаролар ҳам бўлган.
Шу билан бирга, ўлим ҳукми чиқарилиши унинг дарҳол ижро этилишини англатмайди. Суд қароридан кейин апелляция, кассация ва бошқа ҳуқуқий жараёнлар мавжуд.
Ўлим жазоси хавфсизликни таъминлайдими?
Оғир жиноятлардан кейин ўлим жазосини талаб қилиш кўп мамлакатларда кузатилади. Жамоатчилик бундай жазони адолат ва бошқа жиноятчиларга огоҳлантириш сифатида қабул қилиши мумкин.
Бироқ ҳуқуқ ҳимоячилари ўлим жазосининг жиноятчиликни бошқа оғир жазоларга нисбатан самаралироқ камайтиришини тасдиқлайдиган ишончли далиллар етарли эмаслигини таъкидлайди.
Amnesty International ўлим жазосига ҳар қандай вазиятда қарши чиқиб, суд хатоси содир бўлса, бундай жазони орқага қайтариб бўлмаслигини асосий хавфлардан бири сифатида кўрсатади.
Паттаядаги воқеадан кейинги асосий вазифа фақат энг оғир жазони талаб қилиш эмас, балки жиноятнинг келиб чиқишига имкон берган тизимли муаммоларни ҳам аниқлашдир.
Жумладан:
хавфли шахсларни назорат қилиш;
уюшган жиноятчиликка қарши курашиш;
сайёҳлик ҳудудларида полиция назоратини кучайтириш;
кузатув камералари ва тезкор чақирув тизимларини яхшилаш;
хорижий фуқароларга ёрдам кўрсатиш механизмларини соддалаштириш зарур.
Паттая нуфузини қандай тиклаши мумкин?
Бош вазирнинг кечирим сўраши муҳим сиёсий ишора бўлди. Аммо сайёҳлар ишончини тиклаш учун фақат баёнотнинг ўзи кифоя қилмайди.
Таиланд расмийлари:
Терговни очиқ ва қонуний тарзда олиб бориши;
Гумонланувчиларга нисбатан суд жараёни ҳақида жамоатчиликка маълумот бериши;
Полициянинг аввалги ҳаракатларини ҳам текшириши;
Паттаяда жиноятчиликка қарши янги чораларни жорий этиши;
Хорижий сайёҳлар хавфсизлигини кучайтириши керак.
Агар расмийлар фақат жамоатчилик босими остида қаттиқ баёнотлар билан чекланиб қолса, ҳодиса тез орада унутилиши мумкин. Аммо тизимдаги камчиликлар бартараф этилмаса, шунга ўхшаш жиноятларнинг такрорланиш хавфи сақланиб қолади.
Асосий хулоса
Паттаяда икки россияликнинг ўлими билан боғлиқ жиноят Таиланд ҳукуматини сайёҳлар хавфсизлиги ва мамлакат обрўси ҳақида жиддий ўйлашга мажбур қилди.
Бош вазир Анутин Чанвиракулнинг воқеа жойига шахсан бориши, узр сўраши ва кескин чоралар ҳақида гапириши ҳодисанинг давлат даражасидаги муаммога айланганини кўрсатади.
Бироқ энг муҳим натижа ўлим жазоси ҳақидаги қаттиқ баёнот эмас. Асосийси — холис тергов, адолатли суд ва Паттаяда бундай жиноят бошқа такрорланмаслигини таъминлайдиган амалий тизим яратилишидир.
Энди асосий савол шу: Таиланд расмийлари бу воқеадан кейин фақат жазони кучайтирадими ёки жиноятга шароит яратган сабабларни ҳам бартараф этадими? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…