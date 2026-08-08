Арсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олди
Лондоннинг Арсенал клуби Нюкасл Юнайтед яримҳимоячиси Бруну Гимараес билан узоқ муддатли шартнома имзолади. 28 ёшли футболчи Нюкасл Юнайтеддаги тўрт ярим мавсумлик фаолиятини якунлаб, клуб сафида 200 га яқин учрашувда майдонга тушган. Бруну Гимараес Арсеналда совринлар ютиш ва тарих яратишни мақсад қилганини айтди.
Лондоннинг Арсенал клуби ўз яримҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида трансфер бозорида муҳим қадам ташлади ва Нюкасл Юнайтед етакчиларидан бири Бруни Гимараесни ўз сафига қўшиб олди. Goal.com хабар беришича, бразилиялик футболчи Эмиратес стадионида узоқ муддатли шартномага имзо чекиб, клуб сафида янги тарих яратишга тайёр эканини билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансфер орқали Бруну Гимараес Нюкасл Юнайтеддаги тўрт ярим мавсумлик фаолиятига якун ясади. Ст Джеймс' Парк стадиони мезбонлари сафида у 200 га яқин учрашувда майдонга тушиб, ўзининг курашувчанлиги ва техник маҳорати билан жамоанинг асосий фигураларидан бирига айланганди.
Янги чақирув ва йирик мақсадларАрсенал матбуот хизматига берган илк интервюсида 28 ёшли яримҳимоячи фаолиятидаги ушбу босқич унинг учун жуда муҳим эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Лондон клуби амбициялари унинг ғалаба қозониш ва совринлар ютиш борасидаги истакларига тўла мос келади.
"Мен ўз ҳаётимнинг айнан шундай чақирувга муҳтож бўлган палласидаман. Совринлар ютишни, тарих яратишни хоҳлайман ва буни амалга ошириш учун энг тўғри жойда турганимга ишончим комил," — деди футболчи.
Майдондаги жангчи менталитетиБруну Гимараес мухлисларга ўзининг ўйин услуби ва жамоага нималар олиб кела олиши ҳақида гапирар экан, ўзини том маънода "жангчи" сифатида таърифлади. У майдонда ҳеч қачон таслим бўлмаслигини ва ҳар бир вазият учун охиригача курашишини алоҳида таъкидлаб ўтди.
"Мен тўпни яхши узата оламан, кўп югураман ва майдонда жангчидек ҳаракат қиламан. Ҳеч қачон таслим бўлмайман. Жамоага ёрдам беришга ҳаракат қиламан, тўп билан муомалада хотиржам ва вазминман, шунингдек, баъзида голлар уриб, ҳамма хурсанд бўлишига умид қиламан," дея қўшимча қилди у.
Ҳозирда 28 ёшни қарши олган ва ўз фаолиятининг энг чўққисига чиққан футболчи Арсенал сафида янада кўпроқ муваффақиятларга эришишига ишонмоқда. Мутахассислар фикрича, унинг бу каби ғолибона менталитети ва тажрибаси Лондон клубига мавсум давомида катта фойда келтириши кутилмоқда.
…