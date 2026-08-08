Арсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олди

·24·Спорт
Арсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олди
Қисқача

Лондоннинг Арсенал клуби Нюкасл Юнайтед яримҳимоячиси Бруну Гимараес билан узоқ муддатли шартнома имзолади. 28 ёшли футболчи Нюкасл Юнайтеддаги тўрт ярим мавсумлик фаолиятини якунлаб, клуб сафида 200 га яқин учрашувда майдонга тушган. Бруну Гимараес Арсеналда совринлар ютиш ва тарих яратишни мақсад қилганини айтди.

Лондоннинг Арсенал клуби ўз яримҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида трансфер бозорида муҳим қадам ташлади ва Нюкасл Юнайтед етакчиларидан бири Бруни Гимараесни ўз сафига қўшиб олди. Goal.com хабар беришича, бразилиялик футболчи Эмиратес стадионида узоқ муддатли шартномага имзо чекиб, клуб сафида янги тарих яратишга тайёр эканини билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансфер орқали Бруну Гимараес Нюкасл Юнайтеддаги тўрт ярим мавсумлик фаолиятига якун ясади. Ст Джеймс' Парк стадиони мезбонлари сафида у 200 га яқин учрашувда майдонга тушиб, ўзининг курашувчанлиги ва техник маҳорати билан жамоанинг асосий фигураларидан бирига айланганди.

Янги чақирув ва йирик мақсадлар

Арсенал матбуот хизматига берган илк интервюсида 28 ёшли яримҳимоячи фаолиятидаги ушбу босқич унинг учун жуда муҳим эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Лондон клуби амбициялари унинг ғалаба қозониш ва совринлар ютиш борасидаги истакларига тўла мос келади.

"Мен ўз ҳаётимнинг айнан шундай чақирувга муҳтож бўлган палласидаман. Совринлар ютишни, тарих яратишни хоҳлайман ва буни амалга ошириш учун энг тўғри жойда турганимга ишончим комил," — деди футболчи.

Майдондаги жангчи менталитети

Бруну Гимараес мухлисларга ўзининг ўйин услуби ва жамоага нималар олиб кела олиши ҳақида гапирар экан, ўзини том маънода "жангчи" сифатида таърифлади. У майдонда ҳеч қачон таслим бўлмаслигини ва ҳар бир вазият учун охиригача курашишини алоҳида таъкидлаб ўтди.

"Мен тўпни яхши узата оламан, кўп югураман ва майдонда жангчидек ҳаракат қиламан. Ҳеч қачон таслим бўлмайман. Жамоага ёрдам беришга ҳаракат қиламан, тўп билан муомалада хотиржам ва вазминман, шунингдек, баъзида голлар уриб, ҳамма хурсанд бўлишига умид қиламан," дея қўшимча қилди у.

Ҳозирда 28 ёшни қарши олган ва ўз фаолиятининг энг чўққисига чиққан футболчи Арсенал сафида янада кўпроқ муваффақиятларга эришишига ишонмоқда. Мутахассислар фикрича, унинг бу каби ғолибона менталитети ва тажрибаси Лондон клубига мавсум давомида катта фойда келтириши кутилмоқда.

АрсеналБруну ГимараесНюкасл ЮнайтедТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55Кристиан Киву: Интер Италия чемпионатида асосий фаворит бўлиб қолмоқдаКристиан Киву: Интер Италия чемпионатида асосий фаворит бўлиб қолмоқдаБугун, 15:55Реал Мадрид Родри трансферидан воз кечиб, 30 миллион евролик иқтидорга эътибор қаратдиРеал Мадрид Родри трансферидан воз кечиб, 30 миллион евролик иқтидорга эътибор қаратдиБугун, 15:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)