Энди Ўзбекистонда ота фарзандига исмини фамилия қилиб бериши мумкин бўлади

·46·Ўзбекистон
Энди Ўзбекистонда ота фарзандига исмини фамилия қилиб бериши мумкин бўлади
Қисқача

Ўзбекистонда ота исмини фарзандга фамилия сифатида бериш имконини назарда тутувчи қонун Сенат томонидан маъқулланди. Ҳужжат 8 август куни кўриб чиқилиб, имзолаш учун Президентга юборилди. Қонун кучга кирса, масалан, отанинг исми Али бўлса, боланинг фамилиясини ҳам «Али» деб қайд этиш мумкин бўлади. Амалдаги тартибда эса боланинг фамилияси одатда ота ёки онанинг фамилияси асосида белгиланади.

Ўзбекистонда ота исмини фарзандга фамилия сифатида бериш имконини назарда тутувчи қонун Сенат томонидан маъқулланди. Ҳужжат 8 август куни кўриб чиқилиб, имзолаш учун Президентга юборилди.

Амалдаги тартибга кўра, боланинг фамилияси одатда ота ёки онанинг фамилияси асосида белгиланади. Шунингдек, миллий анъаналардан келиб чиқиб, бобонинг исмини фамилия сифатида бериш имконияти ҳам мавжуд.

Янги ўзгартиш кучга кирса, ота исмини тўғридан-тўғри фарзанд фамилияси сифатида расмийлаштириш мумкин бўлади. Масалан, отанинг исми Али бўлса, боланинг фамилиясини ҳам «Али» деб қайд этиш имкони пайдо бўлади.

Қонун ҳозирча Президент имзосига юборилган. У белгиланган тартибда кучга кирганидан сўнг янги қоида амалда қўлланилади. ота исмини фарзандга фамилия сифатида бериш имконини назарда тутувчи қонун Сенат томонидан маъқулланди. Ҳужжат 8 август куни кўриб чиқилиб, имзолаш учун Президентга юборилди.

ЎзбекистонСенат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Катта янгилик: Қоидабузарликлар бўйича ишлар тўлиқ электрон шаклга ўтказиладиКатта янгилик: Қоидабузарликлар бўйича ишлар тўлиқ электрон шаклга ўтказиладиБугун, 11:44Кўчмас мулк бозорида «революция»: риэлторлар фаолияти назоратга олинадиКўчмас мулк бозорида «революция»: риэлторлар фаолияти назоратга олинадиБугун, 11:37Мактаб ва шифохона биноларини сотиш бўйича қонун лойиҳаси тайёрланмоқдаМактаб ва шифохона биноларини сотиш бўйича қонун лойиҳаси тайёрланмоқдаБугун, 09:45Kasperskiy: Ўзбекистон давлат идоралари хитойлик хакерлар ҳужумига учрагани айтилмоқдаKasperskiy: Ўзбекистон давлат идоралари хитойлик хакерлар ҳужумига учрагани айтилмоқдаКеча, 22:59Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)Кеча, 22:10Президент Администрациясининг мақоми ва ваколатлари қонун билан мустаҳкамландиПрезидент Администрациясининг мақоми ва ваколатлари қонун билан мустаҳкамландиКеча, 21:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди