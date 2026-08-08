Энди Ўзбекистонда ота фарзандига исмини фамилия қилиб бериши мумкин бўлади
Ўзбекистонда ота исмини фарзандга фамилия сифатида бериш имконини назарда тутувчи қонун Сенат томонидан маъқулланди. Ҳужжат 8 август куни кўриб чиқилиб, имзолаш учун Президентга юборилди. Қонун кучга кирса, масалан, отанинг исми Али бўлса, боланинг фамилиясини ҳам «Али» деб қайд этиш мумкин бўлади. Амалдаги тартибда эса боланинг фамилияси одатда ота ёки онанинг фамилияси асосида белгиланади.
Ўзбекистонда ота исмини фарзандга фамилия сифатида бериш имконини назарда тутувчи қонун Сенат томонидан маъқулланди. Ҳужжат 8 август куни кўриб чиқилиб, имзолаш учун Президентга юборилди.
Амалдаги тартибга кўра, боланинг фамилияси одатда ота ёки онанинг фамилияси асосида белгиланади. Шунингдек, миллий анъаналардан келиб чиқиб, бобонинг исмини фамилия сифатида бериш имконияти ҳам мавжуд.
Янги ўзгартиш кучга кирса, ота исмини тўғридан-тўғри фарзанд фамилияси сифатида расмийлаштириш мумкин бўлади. Масалан, отанинг исми Али бўлса, боланинг фамилиясини ҳам «Али» деб қайд этиш имкони пайдо бўлади.
Қонун ҳозирча Президент имзосига юборилган. У белгиланган тартибда кучга кирганидан сўнг янги қоида амалда қўлланилади. ота исмини фарзандга фамилия сифатида бериш имконини назарда тутувчи қонун Сенат томонидан маъқулланди. Ҳужжат 8 август куни кўриб чиқилиб, имзолаш учун Президентга юборилди.
…