SpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқда

·33·Техно
SpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқда
Қисқача

SpaceX Ой юзасида сунъий йўлдошлар ва космик ҳисоблаш инфратузилмаси учун компонентлар ишлаб чиқарувчи автоматлаштирилган заводлар қуришни режалаштирмоқда. Илон Маскнинг айтишича, дастлаб Ойга роботлар, ускуналар ва қурилиш материаллари етказилиб, кейинчалик мустақил саноат базаси шакллантирилади.

Ixbt.com нашрининг хабар беришича, SpaceX компанияси келгусида Ой юзасида сунъий йўлдошлар ва космик ҳисоблаш инфратузилмаси учун зарур бўлган компонентларни ишлаб чиқарувчи автоматлаштирилган заводларни барпо этиш ниятида. Ушбу улкан стратегик концепция компаниянинг чораклик даромадлари бўлиб ўтган тарихий ҳисоботида асосий мавзулардан бири сифатида Илон Маск томонидан яна бир бор тасдиқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, мазкур ғоянинг амалга оширилиши Старминд лойиҳасини кенгайтириш ҳамда Starship кўп марталик ракетасининг жадал ривожланиши билан чамбарчас боғлиқ. Маскнинг сўзларига кўра, компания Ойга улкан ҳажмдаги юкларни етказиб беришни режалаштирмоқда ва бу жараёнда роботлар асосий ёрдамчига айланади.

Автоном саноат базасини яратиш босқичлари

Дастлабки босқичда Ойга кўп миқдордаги ускуналар, робототехника ва қурилиш материалларини етказиб бериш, шундан сўнг эса босқичма-босқич мустақил саноат базасини шакллантириш кўзда тутилган. Ушбу корхоналарда бевосита космосда сунъий интеллект ҳисоб-китобларини бажаришга мўлжалланган Старминд сунъий йўлдошлари ишлаб чиқарилиши кутилмоқда.

Узоқ муддатли истиқболда SpaceX яқин ер орбиталарида бундай аппаратларнинг улкан гуруҳини — ҳатто бир миллионгача сунъий йўлдошни жойлаштиришни мақсад қилган. Илон Маскнинг фикрича, вақт ўтиши билан ишлаб чиқариш жараёнининг бир қисмини Ойга кўчириш мақсадга мувофиқ бўлади, чунки у ердаги роботлар нафақат аппаратларнинг ўзини, балки қуёш панеллари ҳамда радиаторларни ҳам ясаши мумкин.

Инфратузилма ва электромагнит катапулта

Ойда ишлаб чиқариладиган қуёш панеллари ҳисоблаш тизимларини энергия билан таъминласа, махсус радиаторлар қувватли ускуналардан ортиқча иссиқликни чиқариб юбориш вазифасини бажаради. Янада улкан ташаббуслардан бири бу — Ойда электромагнит масса тезлатгичини, яни ракета ишлатмасдан туриб юкларни бевосита космосга отиб берувчи улкан «катапулта»ни қуриш ғоясидир.

Ойдаги паст тортишиш кучи ва атмосферанинг деярли йўқлиги ушбу назарий концепцияни Ерга нисбатан анча реал бажариладиган лойиҳага айлантиради. Агар барча зарур компонентлар ва сунъий йўлдошлар бевосита Ойда ясаладиган бўлса, SpaceX уларни Ер сиртидан оғир ракеталарда ташиш заруриятидан қутулади.

Starship тизимининг ҳал қилувчи роли

Мазкур улкан концепциянинг пойдевори сифатида Starship транспорт тизими хизмат қилади. Айнан шу кўп марталик тизим Ойга роботлар, ускуналар, қурилиш техникаси ва саноат инфратузилмаси учун зарур хомашёларни етказиб бериши керак. SpaceX Starship тизимининг юк кўтариш қувватини сезиларли даражада ошириш ҳамда тўлиқ қайта фойдаланиш эвазига парвозлар таннархини кескин пасайтиришни режалаштирмоқда.

Ҳозирги вақтда компания Raptor двигателлари ва Starship қисмларини ишлаб чиқариш кўламини кенгайтириб, янги қувватларни барпо этмоқда ва қўшимча старт майдончаларини ҳозирламоқда. Узоқ муддатли истиқболда SpaceX йилига минглаб Starship парвозларини амалга ошириш частотасига эришишни ўз олдига мақсад қилиб қўйган.

SpaceXИлон МаскStarshipКосмосТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AMD сунъий интеллект моделларини ўзида мужассам этувчи Таалас стартапини сотиб олдиAMD сунъий интеллект моделларини ўзида мужассам этувчи Таалас стартапини сотиб олдиБугун, 17:54ҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкинҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкинБугун, 17:24Ноктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқландиНоктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқландиБугун, 16:53Европа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришдиЕвропа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришдиБугун, 15:54Жуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилдиЖуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилдиБугун, 15:21Samsung ИСОСEЛЛ HPК: кадрни скилемасдан суратга олувчи 200 MP сенсорSamsung ИСОСEЛЛ HPК: кадрни скилемасдан суратга олувчи 200 MP сенсорБугун, 12:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди