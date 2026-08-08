SpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқда
SpaceX Ой юзасида сунъий йўлдошлар ва космик ҳисоблаш инфратузилмаси учун компонентлар ишлаб чиқарувчи автоматлаштирилган заводлар қуришни режалаштирмоқда. Илон Маскнинг айтишича, дастлаб Ойга роботлар, ускуналар ва қурилиш материаллари етказилиб, кейинчалик мустақил саноат базаси шакллантирилади.
Ixbt.com нашрининг хабар беришича, SpaceX компанияси келгусида Ой юзасида сунъий йўлдошлар ва космик ҳисоблаш инфратузилмаси учун зарур бўлган компонентларни ишлаб чиқарувчи автоматлаштирилган заводларни барпо этиш ниятида. Ушбу улкан стратегик концепция компаниянинг чораклик даромадлари бўлиб ўтган тарихий ҳисоботида асосий мавзулардан бири сифатида Илон Маск томонидан яна бир бор тасдиқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, мазкур ғоянинг амалга оширилиши Старминд лойиҳасини кенгайтириш ҳамда Starship кўп марталик ракетасининг жадал ривожланиши билан чамбарчас боғлиқ. Маскнинг сўзларига кўра, компания Ойга улкан ҳажмдаги юкларни етказиб беришни режалаштирмоқда ва бу жараёнда роботлар асосий ёрдамчига айланади.
Автоном саноат базасини яратиш босқичлариДастлабки босқичда Ойга кўп миқдордаги ускуналар, робототехника ва қурилиш материалларини етказиб бериш, шундан сўнг эса босқичма-босқич мустақил саноат базасини шакллантириш кўзда тутилган. Ушбу корхоналарда бевосита космосда сунъий интеллект ҳисоб-китобларини бажаришга мўлжалланган Старминд сунъий йўлдошлари ишлаб чиқарилиши кутилмоқда.
Узоқ муддатли истиқболда SpaceX яқин ер орбиталарида бундай аппаратларнинг улкан гуруҳини — ҳатто бир миллионгача сунъий йўлдошни жойлаштиришни мақсад қилган. Илон Маскнинг фикрича, вақт ўтиши билан ишлаб чиқариш жараёнининг бир қисмини Ойга кўчириш мақсадга мувофиқ бўлади, чунки у ердаги роботлар нафақат аппаратларнинг ўзини, балки қуёш панеллари ҳамда радиаторларни ҳам ясаши мумкин.
Инфратузилма ва электромагнит катапултаОйда ишлаб чиқариладиган қуёш панеллари ҳисоблаш тизимларини энергия билан таъминласа, махсус радиаторлар қувватли ускуналардан ортиқча иссиқликни чиқариб юбориш вазифасини бажаради. Янада улкан ташаббуслардан бири бу — Ойда электромагнит масса тезлатгичини, яни ракета ишлатмасдан туриб юкларни бевосита космосга отиб берувчи улкан «катапулта»ни қуриш ғоясидир.
Ойдаги паст тортишиш кучи ва атмосферанинг деярли йўқлиги ушбу назарий концепцияни Ерга нисбатан анча реал бажариладиган лойиҳага айлантиради. Агар барча зарур компонентлар ва сунъий йўлдошлар бевосита Ойда ясаладиган бўлса, SpaceX уларни Ер сиртидан оғир ракеталарда ташиш заруриятидан қутулади.
Starship тизимининг ҳал қилувчи ролиМазкур улкан концепциянинг пойдевори сифатида Starship транспорт тизими хизмат қилади. Айнан шу кўп марталик тизим Ойга роботлар, ускуналар, қурилиш техникаси ва саноат инфратузилмаси учун зарур хомашёларни етказиб бериши керак. SpaceX Starship тизимининг юк кўтариш қувватини сезиларли даражада ошириш ҳамда тўлиқ қайта фойдаланиш эвазига парвозлар таннархини кескин пасайтиришни режалаштирмоқда.
Ҳозирги вақтда компания Raptor двигателлари ва Starship қисмларини ишлаб чиқариш кўламини кенгайтириб, янги қувватларни барпо этмоқда ва қўшимча старт майдончаларини ҳозирламоқда. Узоқ муддатли истиқболда SpaceX йилига минглаб Starship парвозларини амалга ошириш частотасига эришишни ўз олдига мақсад қилиб қўйган.
…