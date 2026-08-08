Ноктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқланди

·39·Техно
Ноктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқланди
Қисқача

Ноктуа юздан ортиқ компютер корпусини ўлчаб, уларнинг 56 тасида процессор кулери учун бўш жой ўлчамлари нотўғри кўрсатилганини аниқлади. Айрим корпусларда ҳақиқий кўрсаткич билан эълон қилинган рақам ўртасидаги фарқ 5 ёки 10 миллиметрга етган. Компания расмий сайтида махсус мослик бўлимини ишга тушириб, фойдаланувчиларга корпусдаги ҳақиқий бўш жойни текшириш имконини берди.

Машҳур совутиш тизимлари ишлаб чиқарувчиси Ноктуа компанияси компьютер корпуслари бозорида жиддий муаммога эътибор қаратиб, юзлаб моделларни амалда ўлчаб чиқди. ixbt.com маълумотига кўра, текширув натижасида кўплаб ишлаб чиқарувчилар ўз расмий сайтларида процессор кулери учун қолдирилган бўш жой ўлчамларини нотўғри кўрсатиб келаётгани маълум бўлди. Бу ҳолат эса фойдаланувчилар учун компьютер йиғиш жараёнида жиддий қийинчиликларни келтириб чиқариши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Муаммонинг келиб чиқиш сабаблари

Компьютер қисмларини харид қилишда энг муҳим жиҳатлардан бири уларнинг ўзаро мос келишидир. Хусусан, йирик башанг минорали CPU кулерини танлашда унинг баландлиги корпус кенглигига мос келиши шарт. Акс ҳолда, ён қопқоқ ёпилмай қолиши ёки қисмларга зарар етиши мумкин.

Бироқ бозор вақтида баъзи корпус ишлаб чиқарувчилари техник хусусиятларни тақдим этишда хатоликларга йўл қўйиши ёки маркетинг мақсадларида рақамларни бироз ўзгартириб кўрсатиши одатий тусга кирган. Қайд этилишича, айнан шу муаммони ҳал қилиш ва харидорларга аниқ маълумот бериш мақсадида Ноктуа ўз зиммасига мустақил текширув ўтказиш вазифасини олди.

Текширув натижалари ва аниқланган хатолар

Асосан юқори сифатли совутгичлар ва вентиляторлар ишлаб чиқариши билан танилган компания мутахассислари бозоридаги энг оммабоп ўнлаб корпусларни амалда ўлчаб чиқишди. Натижада Ноктуа расмий сайтида махсус мослик бўлими ишга туширилди. Унда фойдаланувчилар керакли бренд ва моделни танлаб, процессор кулери учун ҳақиқий бўш жой қанча эканини кўришлари ҳамда бу кўрсаткич компаниянинг ўз маҳсулотларига мос келиш-келмаслигини баҳолашлари мумкин.

Ҳозирги кунга келиб компания юздан ортиқ корпусларни ўлчаб улгурди ва уларнинг 56 тасида техник хусусиятлар бўйича хатолар борлигини аниқлади. Энг қизиғи, айрим ҳолатларда фарқ 1-2 миллиметрни эмас, балки нақ 5 ёки 10 миллиметрни ташкил этган.

Corsair корпусларидаги ижобий фарқлар

Хусусан, Corsair брендининг машҳур 5000D, 4000D ва Фраме 4000D моделлари синовдан ўтказилганда, уларнинг ҳақиқий бўш жойи эълон қилинганидан 10 миллиметрга кенгроқ экани маълум бўлди. Масалан, Фраме 4000D модели учун кўрсаткичлар 170 миллиметр ўрнига нақ 180 миллиметрни ташкил этган.

Бу каби қўшимча миллиметрлар охирги фойдаланувчи учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши мумкин. Хусусан, ўлчами 168 миллиметр бўлган НҲ-D15 G2 каби йирик совутгични баландроқ оператив хотира модуллари билан бирга ишлатишда олдинги вентиляторни бироз кўтаришга тўғри келади ва бундай пайтда корпусдаги ҳар бир миллиметр муҳим рол ўйнайди.

НоктуаКомпьютерПроцессорТехнологияCorsair
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AMD сунъий интеллект моделларини ўзида мужассам этувчи Таалас стартапини сотиб олдиAMD сунъий интеллект моделларини ўзида мужассам этувчи Таалас стартапини сотиб олдиБугун, 17:54ҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкинҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкинБугун, 17:24SpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқдаSpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқдаБугун, 16:23Европа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришдиЕвропа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришдиБугун, 15:54Жуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилдиЖуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилдиБугун, 15:21Samsung ИСОСEЛЛ HPК: кадрни скилемасдан суратга олувчи 200 MP сенсорSamsung ИСОСEЛЛ HPК: кадрни скилемасдан суратга олувчи 200 MP сенсорБугун, 12:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди