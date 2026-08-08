Ноктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқланди
Ноктуа юздан ортиқ компютер корпусини ўлчаб, уларнинг 56 тасида процессор кулери учун бўш жой ўлчамлари нотўғри кўрсатилганини аниқлади. Айрим корпусларда ҳақиқий кўрсаткич билан эълон қилинган рақам ўртасидаги фарқ 5 ёки 10 миллиметрга етган. Компания расмий сайтида махсус мослик бўлимини ишга тушириб, фойдаланувчиларга корпусдаги ҳақиқий бўш жойни текшириш имконини берди.
Машҳур совутиш тизимлари ишлаб чиқарувчиси Ноктуа компанияси компьютер корпуслари бозорида жиддий муаммога эътибор қаратиб, юзлаб моделларни амалда ўлчаб чиқди. ixbt.com маълумотига кўра, текширув натижасида кўплаб ишлаб чиқарувчилар ўз расмий сайтларида процессор кулери учун қолдирилган бўш жой ўлчамларини нотўғри кўрсатиб келаётгани маълум бўлди. Бу ҳолат эса фойдаланувчилар учун компьютер йиғиш жараёнида жиддий қийинчиликларни келтириб чиқариши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Муаммонинг келиб чиқиш сабаблариКомпьютер қисмларини харид қилишда энг муҳим жиҳатлардан бири уларнинг ўзаро мос келишидир. Хусусан, йирик башанг минорали CPU кулерини танлашда унинг баландлиги корпус кенглигига мос келиши шарт. Акс ҳолда, ён қопқоқ ёпилмай қолиши ёки қисмларга зарар етиши мумкин.
Бироқ бозор вақтида баъзи корпус ишлаб чиқарувчилари техник хусусиятларни тақдим этишда хатоликларга йўл қўйиши ёки маркетинг мақсадларида рақамларни бироз ўзгартириб кўрсатиши одатий тусга кирган. Қайд этилишича, айнан шу муаммони ҳал қилиш ва харидорларга аниқ маълумот бериш мақсадида Ноктуа ўз зиммасига мустақил текширув ўтказиш вазифасини олди.
Текширув натижалари ва аниқланган хатоларАсосан юқори сифатли совутгичлар ва вентиляторлар ишлаб чиқариши билан танилган компания мутахассислари бозоридаги энг оммабоп ўнлаб корпусларни амалда ўлчаб чиқишди. Натижада Ноктуа расмий сайтида махсус мослик бўлими ишга туширилди. Унда фойдаланувчилар керакли бренд ва моделни танлаб, процессор кулери учун ҳақиқий бўш жой қанча эканини кўришлари ҳамда бу кўрсаткич компаниянинг ўз маҳсулотларига мос келиш-келмаслигини баҳолашлари мумкин.
Ҳозирги кунга келиб компания юздан ортиқ корпусларни ўлчаб улгурди ва уларнинг 56 тасида техник хусусиятлар бўйича хатолар борлигини аниқлади. Энг қизиғи, айрим ҳолатларда фарқ 1-2 миллиметрни эмас, балки нақ 5 ёки 10 миллиметрни ташкил этган.
Corsair корпусларидаги ижобий фарқларХусусан, Corsair брендининг машҳур 5000D, 4000D ва Фраме 4000D моделлари синовдан ўтказилганда, уларнинг ҳақиқий бўш жойи эълон қилинганидан 10 миллиметрга кенгроқ экани маълум бўлди. Масалан, Фраме 4000D модели учун кўрсаткичлар 170 миллиметр ўрнига нақ 180 миллиметрни ташкил этган.
Бу каби қўшимча миллиметрлар охирги фойдаланувчи учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши мумкин. Хусусан, ўлчами 168 миллиметр бўлган НҲ-D15 G2 каби йирик совутгични баландроқ оператив хотира модуллари билан бирга ишлатишда олдинги вентиляторни бироз кўтаришга тўғри келади ва бундай пайтда корпусдаги ҳар бир миллиметр муҳим рол ўйнайди.
…