Кристиан Киву: Интер Италия чемпионатида асосий фаворит бўлиб қолмоқда
Кристиан Киву Интер жамоаси Италия чемпионатида асосий фаворит бўлиб қолаётганини ва чемпионлик унвонини ҳимоя қилишга тайёрлигини таъкидлади. Миланликлар ўтган мавсумда 21-Скудеттўни қўлга киритиб, иккинчи ўринни эгаллаган Наполи жамоасидан 11 очко олдинда бўлди. Наполи, Милан, Комо ва Ювентус таркибларини кучайтиргани сабабли янги мавсумдаги чемпионлик кураши янада кескин кечиши кутилмоқда.
Италиянинг Интер клуби бош мураббийи Кристиан Киву янги мавсум олдидан рақибларга жиддий огоҳлантириш бериб, жамоаси чемпионлик унвонини ҳимоя қилишга тайёр эканини ва турнирда барчанинг асосий нишонига айланганини таъкидлади. Goal.com хабар беришича, миланликлар олдинги мавсумда рақобатчиларга имкон қолдирмасдан ўз тарихидаги 21-Скудеттўни қўлга киритган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган мавсумда Нераззурри иккинчи ўринни эгаллаган Наполи жамоасидан нақд 11 очко олдинда бўлган ҳолда чемпионат ғолиби бўлганди. Ушбу муваффақият туфайли Кристиан Киву Сан-Сиродаги дебют мавсумидаёқ мамлакат чемпионлигини қўлга киритган клуб тарихидаги бешинчи мураббийга айланди.
Рақибларнинг кучайиши ва трансферларБироқ мутахассис бўлажак мавсум осон ўтмаслигини яхши тушунади. Наполи, Милан, Комо ва Ювентус каби асосий рақиблар янги мавсум олдидан ўз таркибларини сезиларли даражада кучайтиришга муваффақ бўлишди. Бу эса чемпионлик учун кураш янада кескин кечишидан далолат беради.
Клуб расмий ОАВига берган интервюсида Киву бу мавсумдаги асосий рақиблар ҳақида тўхталиб ўтди: «Ҳали буни тўлиқ аниқлаб улгурмадим. Булар доимгидек амалдаги Италия чемпионатига қарши курашишни истайдиган одатий жамоалардир. Биз эса ютиб ўтилиши керак бўлган асосий жамоадамиз», — дея эътироф этди мураббий.
Янги мавсумга тайёргарлик жараёниЎз навбатида, Интер ҳам таркибни янада яхшилаш мақсадида трансфер бозорида фаол ҳаракат қилди. Хусусан, жамоа сафига Жон Стоунз ва Александар Станкович каби футболчилар қўшиб олинди. Мавсумолди йиғинларида мураббийлар штабининг асосий эътибори янги келган ўйинчиларни жамоага мослаштириш ҳамда футболчиларнинг жисмоний ҳолатини бир хил даражага келтиришга қаратилди.
Кивунинг сўзларига кўра, тайёргарлик жараёнидаги энг ижобий жиҳат — жамоада жисмоний муаммолар ва жароҳатлар жуда кам учраётганидир. Биринчи расмий лига ўйинига қадар жамоани оптимал спорт формасига олиб чиқиш учун яна бир неча ҳафта вақт борлиги қайд этилди.
«Ҳозирча энг муҳими — жамоада жисмоний муаммолар деярли йўқлиги. Айни дамда бу энг руҳлантирувчи жиҳат бўлиб турибди ва биз бундан мамнунмиз», — дея якунлади Интер устози.
…