Кристиан Киву: Интер Италия чемпионатида асосий фаворит бўлиб қолмоқда

·39·Спорт
Кристиан Киву: Интер Италия чемпионатида асосий фаворит бўлиб қолмоқда
Қисқача

Кристиан Киву Интер жамоаси Италия чемпионатида асосий фаворит бўлиб қолаётганини ва чемпионлик унвонини ҳимоя қилишга тайёрлигини таъкидлади. Миланликлар ўтган мавсумда 21-Скудеттўни қўлга киритиб, иккинчи ўринни эгаллаган Наполи жамоасидан 11 очко олдинда бўлди. Наполи, Милан, Комо ва Ювентус таркибларини кучайтиргани сабабли янги мавсумдаги чемпионлик кураши янада кескин кечиши кутилмоқда.

Италиянинг Интер клуби бош мураббийи Кристиан Киву янги мавсум олдидан рақибларга жиддий огоҳлантириш бериб, жамоаси чемпионлик унвонини ҳимоя қилишга тайёр эканини ва турнирда барчанинг асосий нишонига айланганини таъкидлади. Goal.com хабар беришича, миланликлар олдинги мавсумда рақобатчиларга имкон қолдирмасдан ўз тарихидаги 21-Скудеттўни қўлга киритган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган мавсумда Нераззурри иккинчи ўринни эгаллаган Наполи жамоасидан нақд 11 очко олдинда бўлган ҳолда чемпионат ғолиби бўлганди. Ушбу муваффақият туфайли Кристиан Киву Сан-Сиродаги дебют мавсумидаёқ мамлакат чемпионлигини қўлга киритган клуб тарихидаги бешинчи мураббийга айланди.

Рақибларнинг кучайиши ва трансферлар

Бироқ мутахассис бўлажак мавсум осон ўтмаслигини яхши тушунади. Наполи, Милан, Комо ва Ювентус каби асосий рақиблар янги мавсум олдидан ўз таркибларини сезиларли даражада кучайтиришга муваффақ бўлишди. Бу эса чемпионлик учун кураш янада кескин кечишидан далолат беради.

Клуб расмий ОАВига берган интервюсида Киву бу мавсумдаги асосий рақиблар ҳақида тўхталиб ўтди: «Ҳали буни тўлиқ аниқлаб улгурмадим. Булар доимгидек амалдаги Италия чемпионатига қарши курашишни истайдиган одатий жамоалардир. Биз эса ютиб ўтилиши керак бўлган асосий жамоадамиз», — дея эътироф этди мураббий.

Янги мавсумга тайёргарлик жараёни

Ўз навбатида, Интер ҳам таркибни янада яхшилаш мақсадида трансфер бозорида фаол ҳаракат қилди. Хусусан, жамоа сафига Жон Стоунз ва Александар Станкович каби футболчилар қўшиб олинди. Мавсумолди йиғинларида мураббийлар штабининг асосий эътибори янги келган ўйинчиларни жамоага мослаштириш ҳамда футболчиларнинг жисмоний ҳолатини бир хил даражага келтиришга қаратилди.

Кивунинг сўзларига кўра, тайёргарлик жараёнидаги энг ижобий жиҳат — жамоада жисмоний муаммолар ва жароҳатлар жуда кам учраётганидир. Биринчи расмий лига ўйинига қадар жамоани оптимал спорт формасига олиб чиқиш учун яна бир неча ҳафта вақт борлиги қайд этилди.

«Ҳозирча энг муҳими — жамоада жисмоний муаммолар деярли йўқлиги. Айни дамда бу энг руҳлантирувчи жиҳат бўлиб турибди ва биз бундан мамнунмиз», — дея якунлади Интер устози.

ИнтерКристиан КивуА СерияФутболИталия чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)