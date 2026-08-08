2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
Дунёдаги энг узун сочли аёллардан бири 2 метр 71 сантиметр узунликдаги сочи билан яна ижтимоий тармоқлар эътиборига тушди. Унинг сочи деярли ергача етиб боради ва бўйидан ҳам узун. Бундай узунликка йиллар давомида мунтазам парвариш ва эҳтиёткорлик билан эришилган. Аёл сочини қисқартиришни режалаштирмаяпти ва уни ўстиришда давом этмоқда.
Дунёдаги энг узун сочли аёллардан бири ўзининг 2 метр 71 сантиметрлик сочи билан яна ижтимоий тармоқлар эътиборига тушди. Ўлчов натижалари унинг сочи деярли ергача етиб боришини кўрсатган.
Аёлнинг сочи белидан анча пастга тушади ва ҳатто унинг бўйидан ҳам узун. Бундай натижага эришиш учун йиллар давомида сочни мунтазам парвариш қилиш, уни асраш ва ўстириш талаб этилган.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган сурат ва видеолар фойдаланувчилар орасида катта қизиқиш уйғотди. Айниқса, соч узунлигининг аёл бўйидан ҳам ошиб кетгани кўпчилик эътиборини тортган.
2 метр 71 сантиметрлик сочни ювиш, қуритиш ва кундалик ҳаётда олиб юриш осон эмас. Шунга қарамай, аёл уни қисқартиришни режалаштирмаяпти ва сочини ўстиришда давом этмоқда.
…