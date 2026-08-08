2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида

·100·Дунё
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
Қисқача

Дунёдаги энг узун сочли аёллардан бири 2 метр 71 сантиметр узунликдаги сочи билан яна ижтимоий тармоқлар эътиборига тушди. Унинг сочи деярли ергача етиб боради ва бўйидан ҳам узун. Бундай узунликка йиллар давомида мунтазам парвариш ва эҳтиёткорлик билан эришилган. Аёл сочини қисқартиришни режалаштирмаяпти ва уни ўстиришда давом этмоқда.

Дунёдаги энг узун сочли аёллардан бири ўзининг 2 метр 71 сантиметрлик сочи билан яна ижтимоий тармоқлар эътиборига тушди. Ўлчов натижалари унинг сочи деярли ергача етиб боришини кўрсатган.

Аёлнинг сочи белидан анча пастга тушади ва ҳатто унинг бўйидан ҳам узун. Бундай натижага эришиш учун йиллар давомида сочни мунтазам парвариш қилиш, уни асраш ва ўстириш талаб этилган.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган сурат ва видеолар фойдаланувчилар орасида катта қизиқиш уйғотди. Айниқса, соч узунлигининг аёл бўйидан ҳам ошиб кетгани кўпчилик эътиборини тортган.

2 метр 71 сантиметрлик сочни ювиш, қуритиш ва кундалик ҳаётда олиб юриш осон эмас. Шунга қарамай, аёл уни қисқартиришни режалаштирмаяпти ва сочини ўстиришда давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трампнинг энг севимли жангчиларидан бири Ҳабиб экани айтилдиТрампнинг энг севимли жангчиларидан бири Ҳабиб экани айтилдиБугун, 14:32Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотларРоналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотларБугун, 14:20Хитойда келинлар учун кўз ёшини артадиган махсус восита яратилдиХитойда келинлар учун кўз ёшини артадиган махсус восита яратилдиБугун, 13:24Қозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учдиҚозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учдиБугун, 12:05Йиғилиш эмас, аёлнинг макияжи интернетда қизғин муҳокамага сабаб бўлдиЙиғилиш эмас, аёлнинг макияжи интернетда қизғин муҳокамага сабаб бўлдиБугун, 11:55Зеленскийнинг Белградга кутилмаган ташрифи: Москва учун кучли сиёсий сигнал!Зеленскийнинг Белградга кутилмаган ташрифи: Москва учун кучли сиёсий сигнал!Бугун, 11:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди