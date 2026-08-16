Интер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis устидан ғалаба қозонди
Интер 2026/2027 йилги А Серия мавсуми олдидан ўтказилган сўнгги ўртоқлик учрашувида Бари шаҳридаги Сан Никола стадионида Real Betisни 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Учрашув бош мураббийга футболчиларнинг жисмоний ҳолатини баҳолаш ва чемпионат старти олдидан якуний хулосалар чиқариш имконини берди.
Италиянинг Интер клуби 2026/2027 йилги А Серия мавсуми олдидан ўтказилган сўнгги ўртоқлик учрашувида минимал ҳисобда зафар қучди. Бари шаҳридаги Сан Никола стадионида бўлиб ўтган баҳсда жамоа Испаниянинг Real Betis клубини 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Мазкур ўйин бош мураббий учун чемпионат старти олдидан футболчиларнинг жисмоний ҳолатини синаб кўриш ва сўнгги хулосаларни чиқариш учун муҳим паллага айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва спорт нашрлари маълумотига кўра, амалдаги Италия чемпионлари А Сериянинг 1-турида 23-август куни соат 18:30 да Сан Сиро стадионида Монкага қарши баҳс олиб боради. Real Betisга қарши кечган учрашув жамоанинг тайёргарлик даражасини кўрсатиб берди, бироқ майдондаги айрим жиҳатлар мураббийлар штабини ўйлантириб қўйиши аниқ.
Дебютдаги ғалаба голи ва етакчилар ҳаракатиУчрашувдаги ягона гол майдонда илк бор ҳаракат қилган футболчи томонидан киритилди ва бу дебютант жамоа сафида дарҳол ўзини кўрсатишга муваффақ бўлганини англатади. Майдон марказида эса Ҳакан Чалҳаноğлу яна бир бор ўйин темпосини бошқариб, жамоа ҳаракатларини мувофиқлаштирди. У ўйин давомида тўпни назорат қилиб, икки бор узоқ масофадан рақиб дарвозасини ишғол қилишга яқин келди. Гарчи ҳамюртимиз ёки туркиялик ярим ҳимоячи ҳали ўзининг юз фоизий спорт формасига чиқмаган бўлса-да, унинг аввалги Ювентус ва Милан қарама-қаршиликларига нисбатан ўйини сезиларли даражада яхшилангани кўринди.
Интер ярим ҳимоясининг фаол ҳаракат қилувчи ўйинчиси яна ўзига хос шижоат кўрсатди. Николо Барелла ўйин бошида шеригига узатган мукаммал пас ва майдон бўйлаб тинимсиз югуриши билан эътиборни тортди. Гарчи ўртоқлик мақомидаги ўйин туфайли баъзи вазиятларда бироз ортиқча ҳаракатлар кўзларга ташланган бўлса-да, унинг жисмоний ҳолати ва тезлиги юқори даражада қолмоқда.
Ҳужум чизиғидаги ижобий ўзгаришлар ва муаммоларҲужум чизиғида ҳаракат қилган футболчиларнинг ҳаракати ҳам мутахассислар эътиборидан четда қолмади. Хусусан, жамоанинг деярли барча хавфли ҳужумлари марказий ҳужумчи шеригининг ёнида ўйнаган ва бўш зоналардан унумли фойдаланган ўйинчи орқали ташкил этилди. Ҳозирча гол уриш насиб этмагани унинг руҳиятига бироз таъсир ўтказаётган бўлса-да, келгусида бу муаммо бартараф этилиши кутилмоқда.
Иккинчи бўлимда майдонга тушган тажрибали ҳимоячи ўйин манзарасини тубдан ўзгартириб юборди. Унинг қанотдаги фаоллиги ва биринчи уринишдаги узатмалари жамоа ҳужумларини уч карра хавфлироқ қилди. Шу ўринда Карлос Аугустонинг ўйини бироз қийинчиликлар билан кечгани ва рақиб ҳимоясини ёриб ўтишда баъзи хатоларга йўл қўйгани қайд этилди.
…