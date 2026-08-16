Интер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis устидан ғалаба қозонди

·2·Спорт
Интер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis устидан ғалаба қозонди
Қисқача

Интер 2026/2027 йилги А Серия мавсуми олдидан ўтказилган сўнгги ўртоқлик учрашувида Бари шаҳридаги Сан Никола стадионида Real Betisни 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Учрашув бош мураббийга футболчиларнинг жисмоний ҳолатини баҳолаш ва чемпионат старти олдидан якуний хулосалар чиқариш имконини берди.

Италиянинг Интер клуби 2026/2027 йилги А Серия мавсуми олдидан ўтказилган сўнгги ўртоқлик учрашувида минимал ҳисобда зафар қучди. Бари шаҳридаги Сан Никола стадионида бўлиб ўтган баҳсда жамоа Испаниянинг Real Betis клубини 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Мазкур ўйин бош мураббий учун чемпионат старти олдидан футболчиларнинг жисмоний ҳолатини синаб кўриш ва сўнгги хулосаларни чиқариш учун муҳим паллага айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва спорт нашрлари маълумотига кўра, амалдаги Италия чемпионлари А Сериянинг 1-турида 23-август куни соат 18:30 да Сан Сиро стадионида Монкага қарши баҳс олиб боради. Real Betisга қарши кечган учрашув жамоанинг тайёргарлик даражасини кўрсатиб берди, бироқ майдондаги айрим жиҳатлар мураббийлар штабини ўйлантириб қўйиши аниқ.

Дебютдаги ғалаба голи ва етакчилар ҳаракати

Учрашувдаги ягона гол майдонда илк бор ҳаракат қилган футболчи томонидан киритилди ва бу дебютант жамоа сафида дарҳол ўзини кўрсатишга муваффақ бўлганини англатади. Майдон марказида эса Ҳакан Чалҳаноğлу яна бир бор ўйин темпосини бошқариб, жамоа ҳаракатларини мувофиқлаштирди. У ўйин давомида тўпни назорат қилиб, икки бор узоқ масофадан рақиб дарвозасини ишғол қилишга яқин келди. Гарчи ҳамюртимиз ёки туркиялик ярим ҳимоячи ҳали ўзининг юз фоизий спорт формасига чиқмаган бўлса-да, унинг аввалги Ювентус ва Милан қарама-қаршиликларига нисбатан ўйини сезиларли даражада яхшилангани кўринди.

Интер ярим ҳимоясининг фаол ҳаракат қилувчи ўйинчиси яна ўзига хос шижоат кўрсатди. Николо Барелла ўйин бошида шеригига узатган мукаммал пас ва майдон бўйлаб тинимсиз югуриши билан эътиборни тортди. Гарчи ўртоқлик мақомидаги ўйин туфайли баъзи вазиятларда бироз ортиқча ҳаракатлар кўзларга ташланган бўлса-да, унинг жисмоний ҳолати ва тезлиги юқори даражада қолмоқда.

Ҳужум чизиғидаги ижобий ўзгаришлар ва муаммолар

Ҳужум чизиғида ҳаракат қилган футболчиларнинг ҳаракати ҳам мутахассислар эътиборидан четда қолмади. Хусусан, жамоанинг деярли барча хавфли ҳужумлари марказий ҳужумчи шеригининг ёнида ўйнаган ва бўш зоналардан унумли фойдаланган ўйинчи орқали ташкил этилди. Ҳозирча гол уриш насиб этмагани унинг руҳиятига бироз таъсир ўтказаётган бўлса-да, келгусида бу муаммо бартараф этилиши кутилмоқда.

Иккинчи бўлимда майдонга тушган тажрибали ҳимоячи ўйин манзарасини тубдан ўзгартириб юборди. Унинг қанотдаги фаоллиги ва биринчи уринишдаги узатмалари жамоа ҳужумларини уч карра хавфлироқ қилди. Шу ўринда Карлос Аугустонинг ўйини бироз қийинчиликлар билан кечгани ва рақиб ҳимоясини ёриб ўтишда баъзи хатоларга йўл қўйгани қайд этилди.

ИнтерReal BetisА СерияФутболИталия чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Реал Бетични таслим этдиИнтер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Реал Бетични таслим этдиБугун, 00:16Интер ва Betis учрашувида голлар урилмадиИнтер ва Betis учрашувида голлар урилмадиКеча, 23:53«Луис Энрике мен учун отамдек»: Ферран Торрес ПСЖга ўтиши сабабини айтди«Луис Энрике мен учун отамдек»: Ферран Торрес ПСЖга ўтиши сабабини айтдиКеча, 23:366 та гол урилган триллер: «Милан» «Манчестер Юнайтед»ни мағлуб этди!6 та гол урилган триллер: «Милан» «Манчестер Юнайтед»ни мағлуб этди!Кеча, 23:30Интер ва Real Betis баҳсида голлар урилмадиИнтер ва Real Betis баҳсида голлар урилмадиКеча, 22:39Маркус Тюрам нима учун Real Betisга қарши ўйинга бормадиМаркус Тюрам нима учун Real Betisга қарши ўйинга бормадиКеча, 22:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?