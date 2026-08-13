Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди

·0·Дунё
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди

Глазго аҳолиси ва шаҳар меҳмонлари осмонда улкан аждарҳони кўриб, ҳайратда қолди. HBOнинг машҳур фантастик сериали House of the Dragonдаги аждарҳони эслатувчи ушбу ғайриоддий модель 2026 йилги Ҳамдўстлик ўйинлари олдидан шаҳар осмонида намойиш этилди.

Узунлиги 8 метр бўлган аждарҳо Клайд дарёси, SEC Armadillo ва OVO Hydro иншоотлари устидан учиб ўтиб, гўё фантастик Вестерос оламини ҳақиқатга кўчиргандек таассурот қолдирди.

Қизиғи, ҳавода ҳаракатланган модель шунчаки аждарҳога ўхшатиб ясалган макет эмас. У сериалда Рейнира Таргариен билан боғлиқ бўлган Сиракс (Syrax) аждарҳосининг аниқ нусхаси ҳисобланади. Маълум қилинишича, унинг реал кўринишини таъминлаш учун House of the Dragon сериали суратга олинган жараёнда олинган 3D сканлардан фойдаланилган.

Аждарҳони яратишга 3000 соат кетган

Ушбу улкан модель устида 14 нафар мутахассис уч ой давомида меҳнат қилган. Уни тайёрлаш учун жами қарийб 3000 соат вақт сарфланган.

Шунга қарамай, аждарҳо оғир эмас — унинг вазни атиги 13 килограммни ташкил этади. Конструкция карбон толаси, алюминий ва махсус кўпик материалларидан тайёрланган.

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди

Модель ташқи кўриниши билангина эмас, ҳаракатланиш имконияти билан ҳам эътиборга лойиқ. Унда қанотлари, боши ва думини ўз ичига олган 23 та ҳаракатланувчи қисм мавжуд. Шу сабабли аждарҳо тирик мавжудот сингари ҳаракатлана олади.

Унинг оёқ қисмига ўрнатилган махсус ҳаракатлантириш тизими эса модельнинг ҳавога кўтарилиши ва учишини таъминлайди.

Ташкилотчиларнинг айтишича, мазкур лойиҳа Глазгога 2026 йилги Ҳамдўстлик ўйинлари муносабати билан ташриф буюраётган меҳмонларни ўзига хос тарзда кутиб олиш, шунингдек, спорт, замонавий технология ва фантастик олам уйғунлигини намойиш этиш мақсадида амалга оширилган.

Ҳамдўстлик ўйинлари 23 июль куни бошланган. Спорт мусобақаларининг трансляциялари томошабинларга HBO Max орқали тақдим этилмоқда, TNT Sports эса мусобақаларнинг эфирдаги кўрсатувларини таъминламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Парижда 1800 соатда 500 килолик тўй торти тайёрландиПарижда 1800 соатда 500 килолик тўй торти тайёрландиБугун, 17:59Москвалик оилада 15-фарзанд дунёга келдиМосквалик оилада 15-фарзанд дунёга келдиБугун, 17:4540 йиллик дугоналар ДНК орқали опа-сингил эканини билди40 йиллик дугоналар ДНК орқали опа-сингил эканини билдиБугун, 17:408 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташланди8 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташландиБугун, 17:32Олимлар юлдузга ўхшаш сирли қора туйнукни аниқладиОлимлар юлдузга ўхшаш сирли қора туйнукни аниқладиБугун, 17:17Путин кортежини тўхтатиб, Новосибирск аҳолиси билан суҳбатлашди (видео)Путин кортежини тўхтатиб, Новосибирск аҳолиси билан суҳбатлашди (видео)Бугун, 17:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди