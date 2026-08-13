Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазго аҳолиси ва шаҳар меҳмонлари осмонда улкан аждарҳони кўриб, ҳайратда қолди. HBOнинг машҳур фантастик сериали House of the Dragonдаги аждарҳони эслатувчи ушбу ғайриоддий модель 2026 йилги Ҳамдўстлик ўйинлари олдидан шаҳар осмонида намойиш этилди.
Узунлиги 8 метр бўлган аждарҳо Клайд дарёси, SEC Armadillo ва OVO Hydro иншоотлари устидан учиб ўтиб, гўё фантастик Вестерос оламини ҳақиқатга кўчиргандек таассурот қолдирди.
Қизиғи, ҳавода ҳаракатланган модель шунчаки аждарҳога ўхшатиб ясалган макет эмас. У сериалда Рейнира Таргариен билан боғлиқ бўлган Сиракс (Syrax) аждарҳосининг аниқ нусхаси ҳисобланади. Маълум қилинишича, унинг реал кўринишини таъминлаш учун House of the Dragon сериали суратга олинган жараёнда олинган 3D сканлардан фойдаланилган.
Аждарҳони яратишга 3000 соат кетган
Ушбу улкан модель устида 14 нафар мутахассис уч ой давомида меҳнат қилган. Уни тайёрлаш учун жами қарийб 3000 соат вақт сарфланган.
Шунга қарамай, аждарҳо оғир эмас — унинг вазни атиги 13 килограммни ташкил этади. Конструкция карбон толаси, алюминий ва махсус кўпик материалларидан тайёрланган.
Модель ташқи кўриниши билангина эмас, ҳаракатланиш имконияти билан ҳам эътиборга лойиқ. Унда қанотлари, боши ва думини ўз ичига олган 23 та ҳаракатланувчи қисм мавжуд. Шу сабабли аждарҳо тирик мавжудот сингари ҳаракатлана олади.
Унинг оёқ қисмига ўрнатилган махсус ҳаракатлантириш тизими эса модельнинг ҳавога кўтарилиши ва учишини таъминлайди.
Ташкилотчиларнинг айтишича, мазкур лойиҳа Глазгога 2026 йилги Ҳамдўстлик ўйинлари муносабати билан ташриф буюраётган меҳмонларни ўзига хос тарзда кутиб олиш, шунингдек, спорт, замонавий технология ва фантастик олам уйғунлигини намойиш этиш мақсадида амалга оширилган.
Ҳамдўстлик ўйинлари 23 июль куни бошланган. Спорт мусобақаларининг трансляциялари томошабинларга HBO Max орқали тақдим этилмоқда, TNT Sports эса мусобақаларнинг эфирдаги кўрсатувларини таъминламоқда.
…