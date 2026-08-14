Ўзига бўлган ишончни оширишнинг 5 самарали усули

·25·Фойдали
Ўзига бўлган ишончни оширишнинг 5 самарали усули
Қисқача

Ўзига бўлган ишонч туғма хусусият эмас, уни кундалик одатлар ва тажриба орқали ривожлантириш мумкин, бу эса мотивация ва натижаларга сезиларли таъсир кўрсатади. Бунинг учун кичик ғалабалардан бошлаш, аниқ ва ўлчаб бўладиган мақсадлар қўйиш ҳамда ўзини бошқалар билан эмас, кечаги ҳолати билан таққослаш тавсия этилади.

Ўзига бўлган ишонч туғма хусусият эмас, уни кундалик одатлар ва тажриба орқали ривожлантириш мумкин. Психологияда ўз-ўзига самарадорлик — яъни инсоннинг муайян вазифани уддалай олишига бўлган ишончи — мотивация ва натижаларга сезиларли таъсир кўрсатиши аниқланган.

1. Кичик ғалабалардан бошланг

Ҳар куни уддалаш мумкин бўлган кичик вазифаларни белгилаш ва уларни охирига етказиш инсонда “мен буни қила оламан” деган ишончни кучайтиради. Тадқиқотларда айнан муваффақиятли тажриба ўзига ишончни шакллантирувчи энг кучли омиллардан бири экани кўрсатилган.

2. Мақсадни аниқ қўйинг

“Кўпроқ ўқийман” ёки “яхшироқ бўламан” дейишдан кўра, аниқ ва ўлчаб бўладиган мақсад белгилаш самаралироқ. Катта вазифани кичик босқичларга бўлиш эса жараённи назорат қилиш ва натижани кўришни осонлаштиради.

3. Ўзингизни бошқалар билан эмас, кечаги ҳолатингиз билан таққосланг

Доимий таққослаш, айниқса ижтимоий тармоқлардаги идеал тасвирлар билан солиштириш, ўз имкониятларингизни нотўғри баҳолашингизга олиб келиши мумкин. Бунинг ўрнига, олдинги натижаларингизни кузатиб, қайси жиҳатларда ривожланганингизни қайд этинг.

4. Хатодан қўрқманг, ундан фойдаланинг

Муваффақиятсизликни “мен қобилиятсиз эканман” деган хулосага айлантириш ўрнига, уни тажриба ва кейинги уриниш учун маълумот сифатида қабул қилиш фойдалироқ. Тадқиқотлар маҳоратни ривожлантиришга қаратилган мақсадлар қийинчиликларни ўрганиш жараёнининг табиий қисми сифатида кўришга ёрдам беришини кўрсатади.

5. Қўллаб-қувватловчи муҳит яратинг

Сизни доимий равишда камситадиган эмас, хатоларингизни кўрсатиб, ривожланишингизга ёрдам берадиган инсонлар билан мулоқот қилиш муҳим. Ижобий фикр-мулоҳаза, далда ва бошқаларнинг муваффақиятини кузатиш ҳам ўзига бўлган ишончни шакллантиришга хизмат қилиши мумкин.

Энг муҳими, ўзига ишонч бирдан пайдо бўладиган ҳолат эмас — у кичик қадамлар, такрорий ҳаракат ва реал натижалар орқали аста-секин шаклланади. Бугун ўзингизга берган кичик ваъдангизни бажаришингиз ҳам эртанги ишончингиз учун муҳим қадам бўлиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туғилган кунингиз нимани эслатади? 4 гуруҳ учун "муҳим" маслаҳат...Туғилган кунингиз нимани эслатади? 4 гуруҳ учун "муҳим" маслаҳат...Бугун, 15:11Бахтли бўлиш сири нимада? Ҳаётингизни ўзгартирадиган 12 та муҳим одатБахтли бўлиш сири нимада? Ҳаётингизни ўзгартирадиган 12 та муҳим одатБугун, 14:52Ҳаётингизни ўзгартирадиган 5 та омил: Нималарга энергия сарфламаслик керак?Ҳаётингизни ўзгартирадиган 5 та омил: Нималарга энергия сарфламаслик керак?Бугун, 13:49Олимлар итлар инсон ҳиссиётларини қандай англашини аниқладиОлимлар итлар инсон ҳиссиётларини қандай англашини аниқладиБугун, 13:38Қарор қабул қилишда қийналяпсизми? 4 савол фикрингизни тиниқлаштирадиҚарор қабул қилишда қийналяпсизми? 4 савол фикрингизни тиниқлаштирадиБугун, 10:36Аразни ичда сақламанг: аламни енгишнинг 3 муҳим йўли...Аразни ичда сақламанг: аламни енгишнинг 3 муҳим йўли...Бугун, 00:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?