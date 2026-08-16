Интер мавсумолди сўнгги ўйинда Real Betisни мағлуб этди
Интер янги мавсум олдидан сўнгги синов ўйинида Real Betisни 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Учрашувдаги ягона гол 82-дақиқада Федерико Димарко узатмасидан сўнг Бенжамин Паварднинг бош билан берган зарбасини инглиз ҳимоячиси яқин масофадан дарвозага йўллаши орқали урилди. Кристиан Киву шогирдлари баҳс давомида, айниқса иккинчи бўлимда, устунлик қилиб, кўплаб хавфли вазиятлар яратди.
Италиянинг Интер жамоаси янги мавсум олдидан ўтказилган сўнгги синов ўйинида Испаниянинг Real Betis клубини минимал 1:0 ҳисобида таслим этди. Бари шаҳридаги Сан Никола стадионида бўлиб ўтган учрашув Кристиан Киву шогирдлари учун расмий баҳслар олдидан муҳим тайёргариш вазифасини ўтаб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги мавсумнинг старти яқинлашиб келмоқда ва Интер илк турда 23-август, шанба куни ўз майдонида Монза жамоасини қабул қилади. Ушбу муҳим баҳс олдидан мураббийлар штаби жамоанинг жисмоний ҳолатини синовдан ўтказиб олишди.
Стоунз дебютиёқ гол урдиУчрашувнинг асосий эътибор марказида жамоанинг янги аъзоси ҳамда жароҳатдан кейин сафга қайтаётган футболчиларнинг жисмоний ҳолати турганди. Баҳсни захирадан бошлаган инглизялик ҳимоячи ўзининг дебют учраёқ қаҳрамонига айланди.
Ўйин тақдирини ҳал қилган ягона гол 82-дақиқада урилди. Федерико Димарко жарима зарбасидан тўпни узатиб берди, Бенжамин Павард бош билан уни дарвоза томон йўналтирди ва инглиз ҳимоячиси яқин масофадан тўпни тўрга киритди.
Майдонда устунликБиринчи бўлимда Интер майдон марказини назорат қилиб, яхши таассурот қолдирди. Иккинчи бўлимда эса миланликлар бутунлай устунликка эришиб, рақиб дарвозаси олдида кўплаб хавфли вазиятлар яратишди.
Федерико Димарко ва Боннй жамоанинг ҳужумкор ўйинида энг фаол ҳаракат қилган футболчилардан бўлди. Бироқ рақиб дарвозабонлари Валлес ва Ману Гонзалез бир неча бор жамоасини муқаррар голлардан сақлаб қолишди.
Хусусан, учрашув давомида Барелла, Димарко ва Боннй томонидан берилган хавфли зарбаларга дарвозабонлар эгасиз қолишмади. Шунингдек, 89-дақиқада Сусик ва Лаутаро Мартинез иштирокидаги ҳужум ҳам гол билан якунланмишига оз қолди.
Шу тариқа, Интер мавсумолди ўйинларини ғалаба билан якунлаб, янги мусобақалар олдидан ўз мухлисларига ижобий кайфият улашди ва расмий ўйинларга тайёр эканлигини кўрсатди.
…