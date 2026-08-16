Интер мавсумолди сўнгги ўйинда Real Betisни мағлуб этди

·13·Спорт
Интер мавсумолди сўнгги ўйинда Real Betisни мағлуб этди
Қисқача

Интер янги мавсум олдидан сўнгги синов ўйинида Real Betisни 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Учрашувдаги ягона гол 82-дақиқада Федерико Димарко узатмасидан сўнг Бенжамин Паварднинг бош билан берган зарбасини инглиз ҳимоячиси яқин масофадан дарвозага йўллаши орқали урилди. Кристиан Киву шогирдлари баҳс давомида, айниқса иккинчи бўлимда, устунлик қилиб, кўплаб хавфли вазиятлар яратди.

Италиянинг Интер жамоаси янги мавсум олдидан ўтказилган сўнгги синов ўйинида Испаниянинг Real Betis клубини минимал 1:0 ҳисобида таслим этди. Бари шаҳридаги Сан Никола стадионида бўлиб ўтган учрашув Кристиан Киву шогирдлари учун расмий баҳслар олдидан муҳим тайёргариш вазифасини ўтаб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги мавсумнинг старти яқинлашиб келмоқда ва Интер илк турда 23-август, шанба куни ўз майдонида Монза жамоасини қабул қилади. Ушбу муҳим баҳс олдидан мураббийлар штаби жамоанинг жисмоний ҳолатини синовдан ўтказиб олишди.

Стоунз дебютиёқ гол урди

Учрашувнинг асосий эътибор марказида жамоанинг янги аъзоси ҳамда жароҳатдан кейин сафга қайтаётган футболчиларнинг жисмоний ҳолати турганди. Баҳсни захирадан бошлаган инглизялик ҳимоячи ўзининг дебют учраёқ қаҳрамонига айланди.

Ўйин тақдирини ҳал қилган ягона гол 82-дақиқада урилди. Федерико Димарко жарима зарбасидан тўпни узатиб берди, Бенжамин Павард бош билан уни дарвоза томон йўналтирди ва инглиз ҳимоячиси яқин масофадан тўпни тўрга киритди.

Майдонда устунлик

Биринчи бўлимда Интер майдон марказини назорат қилиб, яхши таассурот қолдирди. Иккинчи бўлимда эса миланликлар бутунлай устунликка эришиб, рақиб дарвозаси олдида кўплаб хавфли вазиятлар яратишди.

Федерико Димарко ва Боннй жамоанинг ҳужумкор ўйинида энг фаол ҳаракат қилган футболчилардан бўлди. Бироқ рақиб дарвозабонлари Валлес ва Ману Гонзалез бир неча бор жамоасини муқаррар голлардан сақлаб қолишди.

Хусусан, учрашув давомида Барелла, Димарко ва Боннй томонидан берилган хавфли зарбаларга дарвозабонлар эгасиз қолишмади. Шунингдек, 89-дақиқада Сусик ва Лаутаро Мартинез иштирокидаги ҳужум ҳам гол билан якунланмишига оз қолди.

Шу тариқа, Интер мавсумолди ўйинларини ғалаба билан якунлаб, янги мусобақалар олдидан ўз мухлисларига ижобий кайфият улашди ва расмий ўйинларга тайёр эканлигини кўрсатди.

ИнтерReal BetisДжон СтоунзА СерияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betisни мағлуб этдиИнтер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betisни мағлуб этдиБугун, 00:57Интер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis устидан ғалаба қозондиИнтер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis устидан ғалаба қозондиБугун, 00:36Интер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Реал Бетични таслим этдиИнтер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Реал Бетични таслим этдиБугун, 00:16Интер ва Betis учрашувида голлар урилмадиИнтер ва Betis учрашувида голлар урилмадиКеча, 23:53«Луис Энрике мен учун отамдек»: Ферран Торрес ПСЖга ўтиши сабабини айтди«Луис Энрике мен учун отамдек»: Ферран Торрес ПСЖга ўтиши сабабини айтдиКеча, 23:366 та гол урилган триллер: «Милан» «Манчестер Юнайтед»ни мағлуб этди!6 та гол урилган триллер: «Милан» «Манчестер Юнайтед»ни мағлуб этди!Кеча, 23:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?