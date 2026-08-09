Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Шанлиурфанинг Сиверек туманидаги Каража тоғи ҳудудида болалар қишлоқ хўжалиги ерлари орасидаги лой майдонни ўйингоҳга айлантирди. Далаларда тўпланган сув ва лой жазирама ёз кунларида болалар учун салқинланиш жойи бўлди. Тарқалган кадрларда уларнинг қўл-оёқларини лойга ботириб, бир-бири билан ҳазиллашиб ўйнагани, айримлари эса лой ичида югургани кўринади.
Шанлиурфанинг Сиверек туманига қарашли Каража тоғи ҳудудида болалар қишлоқ хўжалиги ерлари орасидаги лой майдонни ўйингоҳга айлантирди. Далаларда тўпланган сув ва лой жазирама ёз кунларида улар учун салқинланиш жойи бўлди.
Тарқалган кадрларда болаларнинг қўл-оёқларини лойга ботириб, бир-бири билан ҳазиллашиб ўйнаётгани кўринади. Айримлари лой ичида югуриб, кўлмаклар орасида вақт ўтказган.
Қишлоқда улғаяётган болаларнинг табиат қўйнида шундай ўйинлар билан машғул бўлиши маҳаллий ҳаётнинг оддий манзараларидан бири сифатида қайд этилган.
Ҳудуд аҳолиси болалар бундай машғулотлар орқали қишлоқ муҳити ва табиат билан яқиндан танишишини айтган. Улар акс этган сурат ва видеолар эса қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчилар эътиборини тортди.
…