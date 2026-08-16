TCL C10M Труе Валлпапер телевизорининг тақдимоти ўтказилди

·0·Техно
TCL C10M Труе Валлпапер телевизорининг тақдимоти ўтказилди

TCL компанияси ўзининг энг янги флагман маҳсулотини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, янги TCL C10M Труе Валлпапер СҚД-Mini LED деб номланган телевизор ўта юпқа дизайн ҳамда илғор тасвир технологияларини ўзида мужассам этган. Мазкур қурилма нафақат уй кинотеатри ихлосмандлари, балки интерер эстетикасига эътибор қаратувчи фойдаланувчилар учун ҳам муҳим янгилик бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги моделнинг энг асосий эътиборга молик жиҳатларидан бири унинг корпус қалинлиги ҳисобланади. У бор-йўғи 3,99 сантиметрни ташкил қилади. Бунда қурилманинг орқа юзаси тўлиқ текис қилиб ясалган бўлиб, ўрнатилгандан сўнг деворга деярли зич ёпишади ва худди катта бадиий паннони эслатади.

Тасвир сифати ва замонавий технологиялар

Телевизор тасвир сифатини янги босқичга олиб чиқиш учун энг илғор ечимлар билан жиҳозланган. Хусусан, қурилма СҚД технологиясига асосланган ўта квант нуқталари билан таъминланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, мазкур экран БТ.2020 ранглар фазосини 100 фоиз қамраб олишга қодир.

Дисплейнинг ёритиш тизими алоҳида эътиборга лойиқ. Орқа ёруғлик 2304 та мустақил бошқариладиган зонага бўлинган. Бу эса ёруғ ва қоронғи қисмларнинг аниқлигини сезиларли даражада ошириб, ёрқин обектлар атрофидаги кераксиз нурлар ва ёруғлик доғларини камайтириш имконини беради.

Техник имкониятлар ва нархлар

Қурилма юқори янгланиш частотасига эга замонавий 4K экран билан жиҳозланган. Тасвирни янада бойитиш мақсадида TCL компаниясининг махсус сунъий интеллект чипи ўрнатилган бўлиб, у атроф-муҳит ёруғлигига қараб ёрқинлик ва рангларни реал вақт режимида мослаштириб боради.

Овоз тизими ҳам юқори даражада ишланган бўлиб, Долбй Атмос технологиясини қўллаб-қувватлайдиган кўп каналли Ҳи-Фи аудио тизими билан таъминланган. Техник қисмига келсак, қурилма 4 гигабайт тезкор ва 64 гигабайт доимий хотирага эга.

Янги телевизор бир нечта ўлчамларда бозорга чиқарилмоқда. ixbt.com хабар беришича, 65 дюймли версиянинг бошланғич нархи 13 000 юанкни ташкил этади. Ўрта ўлчамдаги 75 дюймли модел 16 000 юан, энг йирик 85 дюймли модификация эса 20 000 юан ёки деярли 3000 АҚШ доллари атрофида баҳоланмоқда.

TCLТелевизорMini LEDТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Asus Nvidia RTX Spark ноутбукларига бўлган дастлабки талабдан мамнунAsus Nvidia RTX Spark ноутбукларига бўлган дастлабки талабдан мамнунКеча, 20:55Google Pixel 11 смартфонларидаги Тенсор G6 процессори кутилганидек 2 нм бўлиб чиқмадиGoogle Pixel 11 смартфонларидаги Тенсор G6 процессори кутилганидек 2 нм бўлиб чиқмадиКеча, 18:26АҚШда арзон смартфонлар бозори кескин қисқариб бормоқдаАҚШда арзон смартфонлар бозори кескин қисқариб бормоқдаКеча, 16:29Starship космик кемасини Мечазилла минораси ёрдамида тутиш синовлари бошланадиStarship космик кемасини Мечазилла минораси ёрдамида тутиш синовлари бошланадиКеча, 15:22Илк буклама iPhone савдоси дастлаб фақат битта бозорда бошланиши мумкинИлк буклама iPhone савдоси дастлаб фақат битта бозорда бошланиши мумкинКеча, 14:54Apple iPhone ва Мак фойдаланувчиларига хавфли киберҳужумлар ҳақида огоҳлантирдиApple iPhone ва Мак фойдаланувчиларига хавфли киберҳужумлар ҳақида огоҳлантирдиКеча, 14:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди