Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди
Раъно Шодиеванинг икки йилдан ортиқ давом этган саратон касаллигини даволашига 500 минг доллардан кўпроқ маблағ сарфланган. Икки йил давомида ўтказилган операцияларнинг ҳар бири 15 минг доллардан 42 минг долларгача турган, реабилитация ва кимётерапия учун ҳам катта маблағ кетган. Айрим зарур дорилар Ҳиндистондан олиб келинган ва уларни Ўзбекистонга олиб кириш учун рухсат олинган.
Актриса Раъно Шодиева саратон касаллигидан даволаниш жараёни ва бунинг учун кетган харажатлар ҳақида гапирди.
Унинг айтишича, икки йил давомида бир нечта операция ўтказилган. Уларнинг нархи 15 минг доллардан 42 минг долларгача бўлган. Бундан ташқари, реабилитация ва кимётерапия муолажалари учун ҳам катта маблағ сарфланган.
Шодиева айрим зарур дорилар Ҳиндистондан олиб келинганини айтди. Ўзбекистонга олиб киришга рухсат берилмаган дорилар учун юқоридан рухсат олинган. Унинг сўзларига кўра, ҳатто божхонада онколог шифокори дориларни шахсан қабул қилиб олган.
Даволанишнинг сўнгги босқичида Туркиядаги клиника унга яна 83 минг долларлик ҳисоб тақдим этган. Ўша пайтда оиласи бу маблағни қандай топиш ҳақида ўйлаган. Турмуш ўртоғи эса машина ва бошқа мол-мулкларни сотиш орқали зарур пулни йиққан.
Раъно Шодиеванинг таъкидлашича, икки йилдан ортиқ давом этган даволаниш учун 500 минг доллардан кўпроқ маблағ сарфланган.
…