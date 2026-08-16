Жанубий Кореяда 11 та имплант қўйдирган аёл вафот этди

·0·Дунё
Жанубий Кореяда 11 та имплант қўйдирган аёл вафот этди

Жанубий Кореянинг Сеул шаҳрида 75 ёшли аёл бир кунда 11 та тиш имплантини ўрнатиш жараёнидан сўнг вафот этди. Ҳодиса Каннам туманидаги стоматология клиникасида юз берган. Бу ҳақда маҳаллий ОАВ хабар берди.

Маълум қилинишича, аёл ўтган йил декабрь ойида бир вақтнинг ўзида 11 та имплант қўйдириш учун клиникага мурожаат қилган. Амалиёт давомида унга маҳаллий оғриқсизлантирувчи восита — артикаин юборилган. Дори берилганидан тахминан 16 дақиқа ўтиб, беморнинг аҳволи кескин ёмонлашиб, юрак фаолияти тўхтаган. У яқин атрофдаги университет шифохонасига олиб борилган, аммо шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қола олмаган.

Текширув жараёнида клиника ҳужжатларида беморга жами 16 доза артикаин берилгани қайд этилган. 54 килограмм вазндаги бемор учун препаратнинг максимал дозаси тахминан 378 миллиграмм бўлиши керак эди. Бироқ тиббий қайдларга кўра, унга 1088 миллиграмм препарат юборилган. Бу тавсия этилган миқдордан қарийб уч баробар кўп.

Тиббий экспертиза ушбу препаратнинг токсик таъсири ўлим сабабларидан бири бўлиши мумкинлигини кўрсатган. Шу билан бирга, ҳуқуқ-тартибот идоралари ҳодисанинг барча тафсилотларини, жумладан, аёлнинг аҳволи оғирлашганидан кейин клиника ходимлари қандай тиббий ёрдам кўрсатганини ҳам текширмоқда.

Қизиғи шундаки, клиника бир вақтнинг ўзида 11 та имплант ўрнатиш хизматини нисбатан арзон нархда таклиф қилгани айтилмоқда. Ҳуқуқ-тартибот органлари мазкур таклиф ва амалиёт жараёнидаги тиббий қарорларни ҳам ўрганмоқда.

Мазкур клиникада имплантация вақтида юрак фаолияти тўхташи билан боғлиқ яна бир ҳолат ҳам қайд этилган. 2026 йил 3 август куни 60 ёшли эркак 10 та имплант ўрнатиш режалаштирилган операция пайтида юрак хуружига учраб, вафот этган. Бу ҳолат ҳам тергов доирасида ўрганилмоқда.

Айни пайтда Сеул полицияси клиникадаги тиббий амалиётлар, анестезия дозалари ва беморларга кўрсатилган ёрдам бўйича текширув ишларини давом эттирмоқда. Ҳодисанинг ҳуқуқий баҳоси тергов натижалари асосида берилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда 17 ёшли ўсмир онаси ва укасини ўлдиришдан олдин ChatGPTдан фойдаланганАҚШда 17 ёшли ўсмир онаси ва укасини ўлдиришдан олдин ChatGPTдан фойдаланганКеча, 23:53Бразилияда ўғлини ўлдириш учун ChatGPT’дан маслаҳат олган ота қўлга тушдиБразилияда ўғлини ўлдириш учун ChatGPT’дан маслаҳат олган ота қўлга тушдиКеча, 18:18Полиция ити Деке учун ноодатий муолажа: тишларига титан қоплама ўрнатилдиПолиция ити Деке учун ноодатий муолажа: тишларига титан қоплама ўрнатилдиКеча, 17:48Икки аёл ташландиқ мебель ичидан 86 минг евро нақд пул топди: бойлик қандай тақсимланди?Икки аёл ташландиқ мебель ичидан 86 минг евро нақд пул топди: бойлик қандай тақсимланди?Кеча, 17:37Каъбани тушида кўрган даун синдромли, 14 ёшли Ҳума Умра учун пул йиғиб барчани эътиборида!Каъбани тушида кўрган даун синдромли, 14 ёшли Ҳума Умра учун пул йиғиб барчани эътиборида!Кеча, 17:32Покистонлик аёл биринчи чиптасида 1 миллион доллар ютдиПокистонлик аёл биринчи чиптасида 1 миллион доллар ютдиКеча, 12:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди