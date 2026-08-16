Андижонда боғча очиш учун 10 минг доллар сўраган шахс ушланди
Андижон вилоятида хусусий боғча ташкил этиш учун зарур лицензия ва рухсатномаларни олиб беришни ваъда қилган шахс 10 минг доллар талаб қилгани аниқланди. У пулнинг бир қисмини олаётган вақтида қўлга олинган. Бу ҳақда Ўзбекистон Ички ишлар вазирлиги хабар берди.
Маълум қилинишича, 1984 йилда Андижон туманида туғилган шахс Балиқчи туманида яшовчи 1974 йилда туғилган фуқарога хусусий мактабгача таълим муассасаси очишда ёрдам беришини айтган.
У ўзининг юқори лавозимда ишлайдиган танишлари орқали боғча фаолияти учун зарур лицензия ва бошқа рухсатномаларни тезда расмийлаштириб беришини ваъда қилган. Бу «хизмат» эвазига эса фуқародан 10 минг АҚШ доллари талаб қилинган.
Ички ишлар органлари ходимлари томонидан ўтказилган тезкор тадбир давомида гумонланувчи Андижон шаҳридаги Мустақиллик маҳалласида келишилган пулнинг 5 минг долларини олаётган пайтда ашёвий далиллар билан қўлга олинган.
Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, гумонланувчи процессуал тартибда ушланган. Ҳозирда унинг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо бериш ва воқеанинг барча тафсилотларини аниқлаш мақсадида дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Тергов жараёнида гумонланувчининг бошқа шахсларга ҳам шунга ўхшаш ваъдалар берган-бермагани ҳамда воқеага алоқадор бошқа ҳолатларга ойдинлик киритилиши кутилмоқда.
…