АстроРад радиациядан ҳимоя қилувчи махсус жилет синовдан ўтказилди

·0·Техно
АстроРад радиациядан ҳимоя қилувчи махсус жилет синовдан ўтказилди

Инсониятнинг Ер магнетосферасидан ташқарига амалга оширадиган узоқ муддатли космик парвозлари учун асосий хавфлардан бири бу ионлаштирувчи нурланиш ҳисобланади. Хусусан, қуёш протонли ҳодисалари кутилмаганда космонавт оладиган нурланиш дозасини кескин ошириб юбориши мумкин. ixbt.com нашрининг ёзишича, халқаро олимлар гуруҳи илк бор узоқ космик парвозлар учун махсус кийиладиган радиациядан ҳимоя воситаси — АстроРад жилетининг самарадорлигини баҳолашди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

СтемРад ва Lockheed Martin компаниялари томонидан ишлаб чиқилган мазкур жилет бутун космик кема корпусини оғир материаллар билан қоплаш ўрнига, инсон организмининг нурланишга энг сезгир бўлган аъзоларини ҳимоя қилишга қаратилган. Конструксиянинг асосий қисмини водород тутувчи юқори зичликдаги полиетилен ташкил этади. Материалнинг эгилувчанлигини таъминлаш мақсадида мутахассислар уни ҳар хил ўлчамдаги олти бурчакли сегментларга бўлишган. Синов версиясининг оғирлиги тахминан 26 килограммни ташкил қилди.

Фазовий синовлар ва математик моделлаштириш

Мазкур ҳимоя воситаси 2022-йилда амалга оширилган Artemis И ном учувчисиз миссияси даврида синовдан ўтказилди. Орион кема кабинасида инсон тўқималарини имитация қилувчи икки антропоморф «фантом» — Ҳелга ва Зоҳар жойлаштирилган эди. Улардан бири АстроРад жилети билан кийинтирилган бўлса, иккинчиси ҳимоясиз қолдирилган. Парвоз пайтида кучли қуёш вақти кузатилмагани сабабли, олимлар кема Ван Аллен радиация белгисидан ўтаётганда олинган маълумотларга таяниб, Монте-Карло усули ёрдамида махсус нурланиш моделини яратишди.

Олинган ҳисоб-китобларга кўра, 1972-йил август ойидаги кучли қуёш бўрони ссенарийсида АстроРад самарали нурланиш дозасини 60 фоизгача (222,3 мЗв дан 87,5 мЗв гача) камайтиришга муваффақ бўлди. Бироқ 1989-йил октабрдаги қаттиқроқ энергетик спектрга эга қуёш ҳодисасида ҳимоя даражаси 38,5 фоизни ташкил этди, чунки юқори энергияли заррачалар материал ичига чуқурроқ кириб боради. Шунга қарамай, жилет NASA белгилаган хавфсизлик чегараларидан паст даражани сақлаб қолишга ёрдам берди.

Амалий афзалликлар ва истиқболлар

Жилетнинг таъсири инсон танасининг муайян органларида яққол намоён бўлди. 1972-йилги ссенарий бўйича кўкрак қафаси учун нурланиш дозасиз 75 фоизга, ошқозон учун 66 фоизга, йўғон ичак учун 65 фоизга ва ўпка учун 61 фоизга камайган. Шу билан бирга, бош мия бу ҳимоядан амалда фойда кўрмади — пасайиш атиги 3 фоизни ташкил этди. Бу жилетнинг консепсиясига тўла мос келади, чунки асосий эътибор нурланишдан энг кўп зарар кўрадиган ҳаётий муҳим органларга қаратилган.

АстроРад доимий галактик космик нурларга қарши мўлжалланмаган бўлиб, у фақат қуёш бўрони вақтида хавфли соатларда қўлланиладиган фавқулодда чора сифатида қаралмоқда. Космик кемадаги махсус радиация бошпаналаридан фарқли ўлароқ, бу жилет астронавтларга кеманинг ишчи зонасида ҳаракатланиш ва ўз вазифаларини давом эттириш эркинлигини беради. Ҳозирги вақтда муҳандислар жилет массасини 16 килограммгача камайтиришга муваффақ бўлишди ва келгусида уни янада енгиллаштириш устида ишламоқдалар.

КосмосРадиацияТехнологияФанЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

TCL C10M Труе Валлпапер телевизорининг тақдимоти ўтказилдиTCL C10M Труе Валлпапер телевизорининг тақдимоти ўтказилдиБугун, 01:20Asus Nvidia RTX Spark ноутбукларига бўлган дастлабки талабдан мамнунAsus Nvidia RTX Spark ноутбукларига бўлган дастлабки талабдан мамнунКеча, 20:55Google Pixel 11 смартфонларидаги Тенсор G6 процессори кутилганидек 2 нм бўлиб чиқмадиGoogle Pixel 11 смартфонларидаги Тенсор G6 процессори кутилганидек 2 нм бўлиб чиқмадиКеча, 18:26АҚШда арзон смартфонлар бозори кескин қисқариб бормоқдаАҚШда арзон смартфонлар бозори кескин қисқариб бормоқдаКеча, 16:29Starship космик кемасини Мечазилла минораси ёрдамида тутиш синовлари бошланадиStarship космик кемасини Мечазилла минораси ёрдамида тутиш синовлари бошланадиКеча, 15:22Илк буклама iPhone савдоси дастлаб фақат битта бозорда бошланиши мумкинИлк буклама iPhone савдоси дастлаб фақат битта бозорда бошланиши мумкинКеча, 14:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари