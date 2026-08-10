Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди

·69·Дунё
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Қисқача

8 август, шанба куни Мадейрадаги собор атрофида Криштиану Роналду ва Жоржина Родригеснинг тўйини кутган юзлаб мухлислар аслида Никол ва Фабио жуфтлигининг никоҳ маросимига гувоҳ бўлди. Роналду ва Жоржина соборга келмади, футболчи эса тарқалган хабарга кулаётган смайликлар билан муносабат билдирди. Криштиану Роналду ва Жоржина Родригеснинг тўйи ҳақидаги миш-миш тасдиқланмади. Футболчи никоҳнинг аниқ санаси ёки жойи ҳақида маълумот бергани йўқ.

Криштиану Роналду ва Жоржина Родригеснинг эҳтимолий тўйи ҳақидаги хабар Мадейрада ҳақиқий шов-шувга сабаб бўлди. 8 август, шанба куни юзлаб одамлар футбол юлдузини кутиб собор атрофига тўпланди, телефонлар камераси шай ҳолатга келтирилди.

Аммо соатлаб кутилган «куёв» ҳам, «келин» ҳам келмади. Собор эшиги очилганда эса мухлислар умуман бошқа жуфтликнинг тўйига гувоҳ бўлганини англаб етди.

Юзлаб одам Роналдуни кўриш учун келди

Маҳаллий аҳоли ва футбол ишқибозлари орасида Криштиану Роналду ўзининг узоқ йиллик севгилиси Жоржина Родригес билан айнан Мадейрада никоҳдан ўтиши ҳақида хабар тарқалган.

Бу миш-миш жуда тез оммалашди.

Шаҳар марказидаги собор атрофида юзлаб одам йиғилди. Кўпчилик «Аль-Наср» ҳужумчиси ва Жоржинанинг келишини ўз кўзи билан кўриш, тарихий лаҳзани телефонга тасвирга олиш умидида эди.

Айрим мухлислар узоқ вақт давомида собор олдида кутиб туришди.

Аммо асосий қаҳрамонлардан дарак бўлмади.

Эшик очилди, аммо Роналду ўрнига бошқа жуфтлик чиқди

Кутиш авжига чиққан пайтда собор эшиклари очилди.

Одамлар телефон ва фотоаппаратларини кўтариб, Роналду ва Жоржинани тасвирга олишга тайёрланди.

Бироқ ташқарига бутунлай бошқа янги турмуш қурган жуфтлик — Николь ва Фабио чиқиб келди.

Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди

Шундагина воқеанинг асл моҳияти маълум бўлди: ўша куни соборда ҳақиқатан ҳам никоҳ маросими бор эди, аммо унинг Криштиану Роналдуга ҳеч қандай алоқаси йўқ эди.

Шундай қилиб, футбол юлдузининг тўйини кўриш учун йиғилган юзлаб одамлар тасодифан бошқа оиланинг энг муҳим кунига «меҳмон» бўлиб қолди.

Роналдунинг реакцияси вазиятни янада қизиқ қилди

Энг қизиғи, воқеа Криштиану Роналдунинг ўзига ҳам етиб борди.

Португалиялик футболчи интернетда ушбу ҳолат ҳақида тарқалган хабар остида кулаётган смайликлар қолдириб, вазиятни ҳазил билан қабул қилганини кўрсатди.

У эса миш-мишни тасдиқламади.

Шу тариқа, Мадейрадаги «Роналду тўйи» футболчи иштирок этмаган ҳолда ҳам куннинг энг муҳокама қилинган воқеаларидан бирига айланди.

Асосий сир эса ҳали очилмаган

Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес кўп йиллардан бери бирга ҳаёт кечириб келмоқда. Шу сабаб уларнинг эҳтимолий никоҳи ҳақидаги ҳар қандай хабар жамоатчиликда катта қизиқиш уйғотиши табиий.

Аммо футболчи ҳозирча тўйнинг аниқ санаси ёки жойи ҳақида маълумот бергани йўқ.

Мадейрадаги воқеа эса бир нарсани кўрсатди: Роналдунинг никоҳи ҳақида ҳатто тасдиқланмаган хабарнинг ўзи юзлаб одамни кўчага чиқаришга қодир.

Бу сафар мухлислар юлдузли тўйни эмас, Николь ва Фабио исмли жуфтликнинг бахтли кунига гувоҳ бўлишди.

Роналду эса ҳаммасини бир неча кулиб турган смайлик билан кузатиб қўйди.

Энди асосий савол очиқ қолмоқда: Криштиану ва Жоржинанинг ҳақиқий тўйи қачон бўлади?

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Криштиану РоналдуЖоржина РодригесМадейраАн-Наср
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla ва SpaceX’нинг улкан Terafab сирлари очилдиTesla ва SpaceX’нинг улкан Terafab сирлари очилдиБугун, 08:50«Делфин» тайфуни Хитойга урилди: 1 млндан ортиқ одам эвакуация қилинди«Делфин» тайфуни Хитойга урилди: 1 млндан ортиқ одам эвакуация қилиндиБугун, 08:44Кўрганлар ишонмайди: танаси жингалак тук билан қопланган отКўрганлар ишонмайди: танаси жингалак тук билан қопланган отБугун, 05:49Тик токда жонли эфир пайтида сувли идишига боши билан кирган йигит қайтиб чиқолмай қолдиТик токда жонли эфир пайтида сувли идишига боши билан кирган йигит қайтиб чиқолмай қолдиБугун, 05:275 йил қамоқ ёки 2,7 миллион доллар: Саудияда ҳайвонларга озор бериш энди жуда қимматга тушади5 йил қамоқ ёки 2,7 миллион доллар: Саудияда ҳайвонларга озор бериш энди жуда қимматга тушадиБугун, 05:11Жозетт Лепол мусулмон қўшниларининг муомаласи сабаб 92 ёшида Ислом динини қабул қилдиЖозетт Лепол мусулмон қўшниларининг муомаласи сабаб 92 ёшида Ислом динини қабул қилдиБугун, 05:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди