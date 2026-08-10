Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
8 август, шанба куни Мадейрадаги собор атрофида Криштиану Роналду ва Жоржина Родригеснинг тўйини кутган юзлаб мухлислар аслида Никол ва Фабио жуфтлигининг никоҳ маросимига гувоҳ бўлди. Роналду ва Жоржина соборга келмади, футболчи эса тарқалган хабарга кулаётган смайликлар билан муносабат билдирди. Криштиану Роналду ва Жоржина Родригеснинг тўйи ҳақидаги миш-миш тасдиқланмади. Футболчи никоҳнинг аниқ санаси ёки жойи ҳақида маълумот бергани йўқ.
Криштиану Роналду ва Жоржина Родригеснинг эҳтимолий тўйи ҳақидаги хабар Мадейрада ҳақиқий шов-шувга сабаб бўлди. 8 август, шанба куни юзлаб одамлар футбол юлдузини кутиб собор атрофига тўпланди, телефонлар камераси шай ҳолатга келтирилди.
Аммо соатлаб кутилган «куёв» ҳам, «келин» ҳам келмади. Собор эшиги очилганда эса мухлислар умуман бошқа жуфтликнинг тўйига гувоҳ бўлганини англаб етди.
Юзлаб одам Роналдуни кўриш учун келди
Маҳаллий аҳоли ва футбол ишқибозлари орасида Криштиану Роналду ўзининг узоқ йиллик севгилиси Жоржина Родригес билан айнан Мадейрада никоҳдан ўтиши ҳақида хабар тарқалган.
Бу миш-миш жуда тез оммалашди.
Шаҳар марказидаги собор атрофида юзлаб одам йиғилди. Кўпчилик «Аль-Наср» ҳужумчиси ва Жоржинанинг келишини ўз кўзи билан кўриш, тарихий лаҳзани телефонга тасвирга олиш умидида эди.
Айрим мухлислар узоқ вақт давомида собор олдида кутиб туришди.
Аммо асосий қаҳрамонлардан дарак бўлмади.
Эшик очилди, аммо Роналду ўрнига бошқа жуфтлик чиқди
Кутиш авжига чиққан пайтда собор эшиклари очилди.
Одамлар телефон ва фотоаппаратларини кўтариб, Роналду ва Жоржинани тасвирга олишга тайёрланди.
Бироқ ташқарига бутунлай бошқа янги турмуш қурган жуфтлик — Николь ва Фабио чиқиб келди.
Шундагина воқеанинг асл моҳияти маълум бўлди: ўша куни соборда ҳақиқатан ҳам никоҳ маросими бор эди, аммо унинг Криштиану Роналдуга ҳеч қандай алоқаси йўқ эди.
Шундай қилиб, футбол юлдузининг тўйини кўриш учун йиғилган юзлаб одамлар тасодифан бошқа оиланинг энг муҳим кунига «меҳмон» бўлиб қолди.
Роналдунинг реакцияси вазиятни янада қизиқ қилди
Энг қизиғи, воқеа Криштиану Роналдунинг ўзига ҳам етиб борди.
Португалиялик футболчи интернетда ушбу ҳолат ҳақида тарқалган хабар остида кулаётган смайликлар қолдириб, вазиятни ҳазил билан қабул қилганини кўрсатди.
У эса миш-мишни тасдиқламади.
Шу тариқа, Мадейрадаги «Роналду тўйи» футболчи иштирок этмаган ҳолда ҳам куннинг энг муҳокама қилинган воқеаларидан бирига айланди.
Асосий сир эса ҳали очилмаган
Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес кўп йиллардан бери бирга ҳаёт кечириб келмоқда. Шу сабаб уларнинг эҳтимолий никоҳи ҳақидаги ҳар қандай хабар жамоатчиликда катта қизиқиш уйғотиши табиий.
Аммо футболчи ҳозирча тўйнинг аниқ санаси ёки жойи ҳақида маълумот бергани йўқ.
Мадейрадаги воқеа эса бир нарсани кўрсатди: Роналдунинг никоҳи ҳақида ҳатто тасдиқланмаган хабарнинг ўзи юзлаб одамни кўчага чиқаришга қодир.
Бу сафар мухлислар юлдузли тўйни эмас, Николь ва Фабио исмли жуфтликнинг бахтли кунига гувоҳ бўлишди.
Роналду эса ҳаммасини бир неча кулиб турган смайлик билан кузатиб қўйди.
Энди асосий савол очиқ қолмоқда: Криштиану ва Жоржинанинг ҳақиқий тўйи қачон бўлади?
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…