Интер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betisни мағлуб этди

·0·Спорт
Интер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betisни мағлуб этди

Италиянинг Интер клуби А Сериянинг янги мавсуми олдидан ўтказилган сўнгги синов учрашувида Real Betis устидан минимал ҳисобда ғалаба қозонди. Бари шаҳридаги Сан Никола стадионида бўлиб ўтган баҳс Нерадзуррилар учун 2026/2027 йилги чемпионат стартидан аввалги муҳим имтиҳон вазифасини ўтаб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва спорт нашрлари маълумотига кўра, учрашувдаги ягона гол жамоанинг янги келган футболчиси томонидан киритилди. Ушбу ғалаба бош мураббий Кристиан Киву учун жамоанинг жисмоний ҳолати ҳақида ижобий хулосалар чиқаришга имкон берди, бироқ айрим муаммоли жиҳатларни ҳам кўрсатиб ўтди.

Майдондаги ижобий ўзгаришлар ва етакчилар

Ҳакан Чалханўғлу майдонда ўйин суръатини белгилаб бериб, кўплаб аниқ узатмаларни амалга оширди ҳамда узоқ масофадан икки бор хавфли зарба берди. Гарчи у ҳали ўзининг 100 фоизлик спорт формасига кириб улгурмаган бўлса-да, Ювентус ва Милан клубларига қарши ўйинларга нисбатан ўйин даражаси сезиларли даражада ошгани кўзга ташланди.

Николо Барелла эса ўзининг тинимсиз ҳаракатлари билан яна бир бор майдондаги асосий двигател эканлигини исботлади. Учрашув бошида Бонни учун берган мукаммал узатма ва рақибдан тўпни олиб қўйиб олдинга интилишлари жамоага катта фойда келтирди. Баъзи вазиятларда ўртоқлик ўйини муҳити сабабли бироз ортиқча ҳаракатларга йўл қўйган бўлса-да, унинг жисмоний ҳолати мутахассисларни қувонтирди.

Дебютантлар ва ҳужум чизиғидаги таққослашлар

Жамоанинг янги аъзоси дебитант ўйинда ўзини кўрсатиб, ғалаба тўпини киритишга муваффақ бўлди. Ҳужум чизиғида ҳаракат қилган Боннй ўйин давомида энг фаол футболчилардан бири бўлиб, деярли барча хавфли ҳужумлар унинг иштирокида ташкил этилди. Пио Эспосито билан биргаликда қанотларга очилиб, бўш зоналардан унумли фойдаланган бўлса-да, гол ура олмагани унинг психологиясига бироз таъсир қилмоқда.

Иккинчи бўлимда майдонга тушган Федерико Димарко эса жамоанинг ҳужум салоҳиятини кескин оширди. У Карлос Аугусто уддалай олмаган ишни бажариб, ҳимоя чизиғи олдида тўпни назорат қилиш, бир тегинишда узатмалар бериш ва бўшлиқлардан оқилона фойдаланиш орқали ўйин манзарасини тубдан ўзгартириб юборди.

Эслатиб ўтамиз, Интер жамоаси амалдаги Италия чемпиони сифатида 23 август куни шанба куни ўз майдонида Монкага қарши баҳс билан А Серия мусобақасини бошлайди. Мазкур ўртоқлик ўйини мураббийлар штабига чемпионат старти олдидан сўнгги хулосаларни чиқариш учун қимматли маълумотларни берди.

ИнтерReal BetisА СерияФутболИталия Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер мавсумолди сўнгги ўйинда Real Betisни мағлуб этдиИнтер мавсумолди сўнгги ўйинда Real Betisни мағлуб этдиБугун, 00:58Интер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis устидан ғалаба қозондиИнтер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis устидан ғалаба қозондиБугун, 00:36Интер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Реал Бетични таслим этдиИнтер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Реал Бетични таслим этдиБугун, 00:16Интер ва Betis учрашувида голлар урилмадиИнтер ва Betis учрашувида голлар урилмадиКеча, 23:53«Луис Энрике мен учун отамдек»: Ферран Торрес ПСЖга ўтиши сабабини айтди«Луис Энрике мен учун отамдек»: Ферран Торрес ПСЖга ўтиши сабабини айтдиКеча, 23:366 та гол урилган триллер: «Милан» «Манчестер Юнайтед»ни мағлуб этди!6 та гол урилган триллер: «Милан» «Манчестер Юнайтед»ни мағлуб этди!Кеча, 23:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?