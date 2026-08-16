Интер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betisни мағлуб этди
Италиянинг Интер клуби А Сериянинг янги мавсуми олдидан ўтказилган сўнгги синов учрашувида Real Betis устидан минимал ҳисобда ғалаба қозонди. Бари шаҳридаги Сан Никола стадионида бўлиб ўтган баҳс Нерадзуррилар учун 2026/2027 йилги чемпионат стартидан аввалги муҳим имтиҳон вазифасини ўтаб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва спорт нашрлари маълумотига кўра, учрашувдаги ягона гол жамоанинг янги келган футболчиси томонидан киритилди. Ушбу ғалаба бош мураббий Кристиан Киву учун жамоанинг жисмоний ҳолати ҳақида ижобий хулосалар чиқаришга имкон берди, бироқ айрим муаммоли жиҳатларни ҳам кўрсатиб ўтди.
Майдондаги ижобий ўзгаришлар ва етакчиларҲакан Чалханўғлу майдонда ўйин суръатини белгилаб бериб, кўплаб аниқ узатмаларни амалга оширди ҳамда узоқ масофадан икки бор хавфли зарба берди. Гарчи у ҳали ўзининг 100 фоизлик спорт формасига кириб улгурмаган бўлса-да, Ювентус ва Милан клубларига қарши ўйинларга нисбатан ўйин даражаси сезиларли даражада ошгани кўзга ташланди.
Николо Барелла эса ўзининг тинимсиз ҳаракатлари билан яна бир бор майдондаги асосий двигател эканлигини исботлади. Учрашув бошида Бонни учун берган мукаммал узатма ва рақибдан тўпни олиб қўйиб олдинга интилишлари жамоага катта фойда келтирди. Баъзи вазиятларда ўртоқлик ўйини муҳити сабабли бироз ортиқча ҳаракатларга йўл қўйган бўлса-да, унинг жисмоний ҳолати мутахассисларни қувонтирди.
Дебютантлар ва ҳужум чизиғидаги таққослашларЖамоанинг янги аъзоси дебитант ўйинда ўзини кўрсатиб, ғалаба тўпини киритишга муваффақ бўлди. Ҳужум чизиғида ҳаракат қилган Боннй ўйин давомида энг фаол футболчилардан бири бўлиб, деярли барча хавфли ҳужумлар унинг иштирокида ташкил этилди. Пио Эспосито билан биргаликда қанотларга очилиб, бўш зоналардан унумли фойдаланган бўлса-да, гол ура олмагани унинг психологиясига бироз таъсир қилмоқда.
Иккинчи бўлимда майдонга тушган Федерико Димарко эса жамоанинг ҳужум салоҳиятини кескин оширди. У Карлос Аугусто уддалай олмаган ишни бажариб, ҳимоя чизиғи олдида тўпни назорат қилиш, бир тегинишда узатмалар бериш ва бўшлиқлардан оқилона фойдаланиш орқали ўйин манзарасини тубдан ўзгартириб юборди.
Эслатиб ўтамиз, Интер жамоаси амалдаги Италия чемпиони сифатида 23 август куни шанба куни ўз майдонида Монкага қарши баҳс билан А Серия мусобақасини бошлайди. Мазкур ўртоқлик ўйини мураббийлар штабига чемпионат старти олдидан сўнгги хулосаларни чиқариш учун қимматли маълумотларни берди.
…