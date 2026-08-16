Хаби Алонсо Челси бош мураббийси сифатидаги илк ўйинидан сўнг таассуротлари билан бўлишди
Хаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатидаги илк расмий учрашувида Реал Соседад устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Лондондаги Стамфорд Бридге стадионида ўтган баҳсда Морган Рогерс дебютининг 11-дақиқасида гол урди, Жоау Педро эса иккинчи бўлимда дубл қайд этди. Алонсо учрашув жуда ҳиссиётли бўлганини айтиб, мухлисларнинг қўллаб-қувватлаши ва жамоани бирлаштириш жараёнидан мамнунлигини билдирди.
Хаби Алонсо Лондондаги Стамфорд Бридге стадионида Челси бош мураббийи сифатидаги илк расмий учрашувини ўтказди ва ўйин унинг учун жуда ҳиссиётли бўлганини тан олди. GOAL.com хабар беришича, испаниялик мутахассис бошчилигидаги жамоа мавсумолди тайёргарликнинг сўнгги учрашувида Реал Соседад устидан 3:1 ҳисобида ишончли ғалабага эришди ва янги мавсум олдидан мухлисларга ижобий кайфият улашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ёзги ўтишлар давридан кейин собиқ Баер Леверкузен ва Реал Мадрид устози Ғарбий Лондондаги илк учрашувида трибуналар томонидан илиқ кутиб олинди. Алонсо ўйин давомида мухлислар яратган муҳитга юқори баҳо бериб, жамоа ҳамда янги мураббийлар штабига кўрсатилган қўллаб-қувватлашдан мамнун эканини яширмади.
Янги мураббий ва дебютантлар порладиУчрашув олдидан барча эътибор Астон Вилладан Британия рекордидаги 117 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинган Морган Рогерсга қаратилган эди. Ёш ҳужумчи ўзини кўрсатишни узоқ куттирмади ва дебют учрашувининг атиги 11-дақиқасидаёқ яқин масофадан тўпни дарвозага киритиб, ҳисобни очди. Гарчи танаффусга қадар Жон Арамбуру Реал Соседад сафида мувозанатни тиклаган бўлса-да, иккинчи бўлимда Челси ўз устунлигини тўла намоён этди.
Жамоанинг ғалабасида Жоау Педро ҳал қилувчи рол ўйнади. У сардор Реесе Джеймснинг узатмасидан кейин боши билан гол уриб, жамоасини яна олдинга олиб чиқди ва кўп ўтмасдан ўзидаги иккинчи имкониятдан ҳам унумли фойдаланиб, ҳисобдаги фарқни иккитага етказди. Ушбу натижа мураббийлар штабига янги келган футболчилар ва жамоага қайтган етакчиларнинг ҳолатидан тўла қониқиш ҳосил қилиш имконини берди.
Тактик ўзгаришлар ва мавсумолди якуниАлонсо мазкур ўйинда ҳам ўзининг севимли 3-4-3 тактик схемасидан воз кечмади. Эслатиб ўтамиз, испаниялик мутахассис Леверкузенда тарихий муваффақиятларга эришганида ҳам айнан шу тактикадан фойдаланган эди. Бу эса унинг аввалги 4-2-3-1 схемасидан бутунлай воз кечиб, янги услубни жорий этаётганидан дарак беради.
Ўйиндан кейинги фикрларида Хаби Алонсо баъзи футболчиларнинг жисмоний ҳолати турлича эканига қарамай, таркибни бирлаштириш жараёни яхши кетаётганини таъкидлади. Шунингдек, учрашув ЖЧдаги иштирокидан кейин қайтган Реесе Джеймс ва Махенсе Лакроих каби асосий футболчиларни ҳам таркибга мослаштириш учун қулай фурсат бўлди. Мутахассиснинг фикрича, бу сўнгги синов жамоага мавсум олдидан керакли энергия бағишлайди.
…