Хаби Алонсо Челси бош мураббийси сифатидаги илк ўйинидан сўнг таассуротлари билан бўлишди

·7·Спорт
Хаби Алонсо Челси бош мураббийси сифатидаги илк ўйинидан сўнг таассуротлари билан бўлишди
Қисқача

Хаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатидаги илк расмий учрашувида Реал Соседад устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Лондондаги Стамфорд Бридге стадионида ўтган баҳсда Морган Рогерс дебютининг 11-дақиқасида гол урди, Жоау Педро эса иккинчи бўлимда дубл қайд этди. Алонсо учрашув жуда ҳиссиётли бўлганини айтиб, мухлисларнинг қўллаб-қувватлаши ва жамоани бирлаштириш жараёнидан мамнунлигини билдирди.

Хаби Алонсо Лондондаги Стамфорд Бридге стадионида Челси бош мураббийи сифатидаги илк расмий учрашувини ўтказди ва ўйин унинг учун жуда ҳиссиётли бўлганини тан олди. GOAL.com хабар беришича, испаниялик мутахассис бошчилигидаги жамоа мавсумолди тайёргарликнинг сўнгги учрашувида Реал Соседад устидан 3:1 ҳисобида ишончли ғалабага эришди ва янги мавсум олдидан мухлисларга ижобий кайфият улашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ёзги ўтишлар давридан кейин собиқ Баер Леверкузен ва Реал Мадрид устози Ғарбий Лондондаги илк учрашувида трибуналар томонидан илиқ кутиб олинди. Алонсо ўйин давомида мухлислар яратган муҳитга юқори баҳо бериб, жамоа ҳамда янги мураббийлар штабига кўрсатилган қўллаб-қувватлашдан мамнун эканини яширмади.

Янги мураббий ва дебютантлар порлади

Учрашув олдидан барча эътибор Астон Вилладан Британия рекордидаги 117 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинган Морган Рогерсга қаратилган эди. Ёш ҳужумчи ўзини кўрсатишни узоқ куттирмади ва дебют учрашувининг атиги 11-дақиқасидаёқ яқин масофадан тўпни дарвозага киритиб, ҳисобни очди. Гарчи танаффусга қадар Жон Арамбуру Реал Соседад сафида мувозанатни тиклаган бўлса-да, иккинчи бўлимда Челси ўз устунлигини тўла намоён этди.

Жамоанинг ғалабасида Жоау Педро ҳал қилувчи рол ўйнади. У сардор Реесе Джеймснинг узатмасидан кейин боши билан гол уриб, жамоасини яна олдинга олиб чиқди ва кўп ўтмасдан ўзидаги иккинчи имкониятдан ҳам унумли фойдаланиб, ҳисобдаги фарқни иккитага етказди. Ушбу натижа мураббийлар штабига янги келган футболчилар ва жамоага қайтган етакчиларнинг ҳолатидан тўла қониқиш ҳосил қилиш имконини берди.

Тактик ўзгаришлар ва мавсумолди якуни

Алонсо мазкур ўйинда ҳам ўзининг севимли 3-4-3 тактик схемасидан воз кечмади. Эслатиб ўтамиз, испаниялик мутахассис Леверкузенда тарихий муваффақиятларга эришганида ҳам айнан шу тактикадан фойдаланган эди. Бу эса унинг аввалги 4-2-3-1 схемасидан бутунлай воз кечиб, янги услубни жорий этаётганидан дарак беради.

Ўйиндан кейинги фикрларида Хаби Алонсо баъзи футболчиларнинг жисмоний ҳолати турлича эканига қарамай, таркибни бирлаштириш жараёни яхши кетаётганини таъкидлади. Шунингдек, учрашув ЖЧдаги иштирокидан кейин қайтган Реесе Джеймс ва Махенсе Лакроих каби асосий футболчиларни ҳам таркибга мослаштириш учун қулай фурсат бўлди. Мутахассиснинг фикрича, бу сўнгги синов жамоага мавсум олдидан керакли энергия бағишлайди.

Хаби АлонсоЧелсиРеал СоседадМорган РогерсАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер мавсумолди сўнгги ўйинда Real Betisни мағлуб этдиИнтер мавсумолди сўнгги ўйинда Real Betisни мағлуб этдиБугун, 00:58Интер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betisни мағлуб этдиИнтер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betisни мағлуб этдиБугун, 00:57Интер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis устидан ғалаба қозондиИнтер сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis устидан ғалаба қозондиБугун, 00:36Интер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Реал Бетични таслим этдиИнтер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Реал Бетични таслим этдиБугун, 00:16Интер ва Betis учрашувида голлар урилмадиИнтер ва Betis учрашувида голлар урилмадиКеча, 23:53«Луис Энрике мен учун отамдек»: Ферран Торрес ПСЖга ўтиши сабабини айтди«Луис Энрике мен учун отамдек»: Ферран Торрес ПСЖга ўтиши сабабини айтдиКеча, 23:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?