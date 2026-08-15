АҚШда 17 ёшли ўсмир онаси ва укасини ўлдиришдан олдин ChatGPTдан фойдаланган

·0·Дунё
АҚШда 17 ёшли ўсмир онаси ва укасини ўлдиришдан олдин ChatGPTдан фойдаланган

АҚШнинг Массачусетс штатида юз берган мудҳиш воқеа сунъий интеллектдан фойдаланиш билан боғлиқ баҳсларни яна кун тартибига олиб чиқди. 17 ёшли Аржун Аравинд ўз онаси ва 14 ёшли укасининг ўлимида айбланиб, қўлга олинди. Тергов давомида ўсмир фожиадан олдин ChatGPT орқали оила аъзоларига зарар етказиш билан боғлиқ фантастик сценарийларни муҳокама қилгани аниқланган.

Маълумотларга кўра, воқеа Массачусетс штатидаги Актон шаҳрида содир бўлган. 11 август куни 45 ёшли Судҳа Венкатесан ва унинг 14 ёшли ўғли Сиддҳарт Аравинд уйда вафот этган ҳолда топилган. Ҳуқуқ-тартибот идоралари хонадондаги ҳолат бўйича текширув бошлаган.

Martha Ln ko'chasida joylashgan oq rangli ikki qavatli hovli uyi.

Терговчиларнинг таъкидлашича, Аржун воқеадан аввал интернет ва ChatGPT’дан фойдаланиб, оила аъзоларининг ўлими ҳақида назарий ғоялар ҳамда бадиий ҳикоялар яратган. Унда қаҳрамонлар ва турли вазиятлар тасвирланган бўлиб, суриштирувчилар бу ёзишмаларни жиддий далил сифатида ўрганмоқда.

Фожиадан сўнг ўсмир онасига тегишли автомобильда уйдан кетган. Орадан кўп ўтмай полиция уни Актондан тахминан 21 километр узоқликдаги ҳудудда аниқлаб, ҳибсга олган. Автомобилдан ишга алоқадор бўлиши мумкин бўлган ашёлар ҳам топилгани хабар қилинган.

АҚШда 17 ёшли ўсмир онаси ва укасини ўлдиришдан олдин ChatGPTдан фойдаланган

Энг эътиборли жиҳатлардан бири — гумонланувчининг судда ўз айбини тан олмаганидир. Унга икки нафар одамни ўлдириш билан боғлиқ жиноят айбловлари қўйилган ва ҳозирда тергов давом этмоқда.

Мазкур иш жамиятда сунъий интеллект чат-ботларидан, айниқса вояга етмаганлар томонидан, қандай мақсадларда фойдаланилаётгани ҳақида яна бир бор жиддий саволларни пайдо қилди. Бироқ ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳозирча ChatGPT фожианинг сабаби бўлгани ҳақида хулоса бермаган — тергов асосий воқеалар занжири ва гумонланувчининг ниятини аниқлашда давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилияда ўғлини ўлдириш учун ChatGPT’дан маслаҳат олган ота қўлга тушдиБразилияда ўғлини ўлдириш учун ChatGPT’дан маслаҳат олган ота қўлга тушдиКеча, 18:18Полиция ити Деке учун ноодатий муолажа: тишларига титан қоплама ўрнатилдиПолиция ити Деке учун ноодатий муолажа: тишларига титан қоплама ўрнатилдиКеча, 17:48Икки аёл ташландиқ мебель ичидан 86 минг евро нақд пул топди: бойлик қандай тақсимланди?Икки аёл ташландиқ мебель ичидан 86 минг евро нақд пул топди: бойлик қандай тақсимланди?Кеча, 17:37Каъбани тушида кўрган даун синдромли, 14 ёшли Ҳума Умра учун пул йиғиб барчани эътиборида!Каъбани тушида кўрган даун синдромли, 14 ёшли Ҳума Умра учун пул йиғиб барчани эътиборида!Кеча, 17:32Покистонлик аёл биринчи чиптасида 1 миллион доллар ютдиПокистонлик аёл биринчи чиптасида 1 миллион доллар ютдиКеча, 12:08Тожикистонда Афғонистон томонидан ўқ узилиши оқибатида аёл ҳалок бўлдиТожикистонда Афғонистон томонидан ўқ узилиши оқибатида аёл ҳалок бўлдиКеча, 11:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди