АҚШда 17 ёшли ўсмир онаси ва укасини ўлдиришдан олдин ChatGPTдан фойдаланган
АҚШнинг Массачусетс штатида юз берган мудҳиш воқеа сунъий интеллектдан фойдаланиш билан боғлиқ баҳсларни яна кун тартибига олиб чиқди. 17 ёшли Аржун Аравинд ўз онаси ва 14 ёшли укасининг ўлимида айбланиб, қўлга олинди. Тергов давомида ўсмир фожиадан олдин ChatGPT орқали оила аъзоларига зарар етказиш билан боғлиқ фантастик сценарийларни муҳокама қилгани аниқланган.
Маълумотларга кўра, воқеа Массачусетс штатидаги Актон шаҳрида содир бўлган. 11 август куни 45 ёшли Судҳа Венкатесан ва унинг 14 ёшли ўғли Сиддҳарт Аравинд уйда вафот этган ҳолда топилган. Ҳуқуқ-тартибот идоралари хонадондаги ҳолат бўйича текширув бошлаган.
Терговчиларнинг таъкидлашича, Аржун воқеадан аввал интернет ва ChatGPT’дан фойдаланиб, оила аъзоларининг ўлими ҳақида назарий ғоялар ҳамда бадиий ҳикоялар яратган. Унда қаҳрамонлар ва турли вазиятлар тасвирланган бўлиб, суриштирувчилар бу ёзишмаларни жиддий далил сифатида ўрганмоқда.
Фожиадан сўнг ўсмир онасига тегишли автомобильда уйдан кетган. Орадан кўп ўтмай полиция уни Актондан тахминан 21 километр узоқликдаги ҳудудда аниқлаб, ҳибсга олган. Автомобилдан ишга алоқадор бўлиши мумкин бўлган ашёлар ҳам топилгани хабар қилинган.
Энг эътиборли жиҳатлардан бири — гумонланувчининг судда ўз айбини тан олмаганидир. Унга икки нафар одамни ўлдириш билан боғлиқ жиноят айбловлари қўйилган ва ҳозирда тергов давом этмоқда.
Мазкур иш жамиятда сунъий интеллект чат-ботларидан, айниқса вояга етмаганлар томонидан, қандай мақсадларда фойдаланилаётгани ҳақида яна бир бор жиддий саволларни пайдо қилди. Бироқ ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳозирча ChatGPT фожианинг сабаби бўлгани ҳақида хулоса бермаган — тергов асосий воқеалар занжири ва гумонланувчининг ниятини аниқлашда давом этмоқда.
…