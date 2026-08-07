Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди

·416·Маданият
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Қисқача

Майкл Джексоннинг танасини қарийб 45 даража олдинга эгиб, мувозанатни сақлашига саҳна полидан кўтарилган махсус металл илгак ва унга илинадиган поябзал ёрдам берган. Бу технология хонандага одатий инсон учун деярли имконсиз бўлган даражада олдинга эгилиш имконини берган. Ҳаракатни бажариш учун махсус поябзалдан ташқари кучли мушаклар, жиддий жисмоний тайёргарлик ва узоқ машғулотлар ҳам талаб этилган.

Афсонавий хонанда Майкл Джексон ижро этган энг машҳур рақс ҳаракатларидан бири — танасини қарийб 45 даража олдинга эгиб, йиқилмай мувозанатни сақлаб туриши эди. Бу саҳнани кўрган миллионлаб мухлислар йиллар давомида: “Буни қандай уддалаган?” деган саволга жавоб излаб келган. Аслида эса бунинг бир сири бўлган.

Маълум бўлишича, ушбу ҳаракат ортида нафақат Майкл Джексоннинг маҳорати, балки махсус ишлаб чиқилган технология ҳам ётган. Концерт вақтида саҳна полидан махсус металл илгак кўтарилган, хонанданинг пойабзали эса айнан шу илгакка маҳкам илинадиган тарзда яратилган.

Шу усул ёрдамида Майкл Джексон одатий инсон учун деярли имконсиз бўлган даражада олдинга эгила олган ва шу билан бирга мувозанатини йўқотмаган. Бироқ мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай ҳаракатни бажариш учун махсус пойабзалнинг ўзи кифоя эмас — бунинг учун кучли мушаклар, жиддий жисмоний тайёргарлик ва узоқ машғулотлар ҳам талаб этилади.

Шундай қилиб, Майкл Джексоннинг афсонавий рақс ҳаракати истеъдод, инновацион технология ва пухта тайёргарлик уйғунлигининг ёрқин намунаси сифатида тарихда қолган.

Maykl Jeksonning imzosi tushirilgan maxsus poyabzali va uning sahnadagi chiqishi.
Майкл Джексон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Озодбек Назарбеков ёш ижодкорнинг илтимосига кўра дуэт куйлади (видео)Озодбек Назарбеков ёш ижодкорнинг илтимосига кўра дуэт куйлади (видео)Бугун, 09:55Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида торт кесиш маросими (видео)Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида торт кесиш маросими (видео)Бугун, 09:37Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида келин-куёвнинг рақси эътибор марказида бўлди (видео)Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида келин-куёвнинг рақси эътибор марказида бўлди (видео)Бугун, 08:57Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактларЎзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактларБугун, 06:10Янги фильм суратга олиш жараёнида Жеки Чан қўлидан жароҳатлангани айтилмоқдаЯнги фильм суратга олиш жараёнида Жеки Чан қўлидан жароҳатлангани айтилмоқдаБугун, 05:55Анвар Собиров: «Роналдо қилмаган хатони мен қилдим»Анвар Собиров: «Роналдо қилмаган хатони мен қилдим»Бугун, 00:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)