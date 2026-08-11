Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Республика миқёсида кичик қизлар ўртасида илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" гўзаллик танлови ўз ғолибини аниқлади. Биринчи ўринни Ширин Шамсиева эгаллади. Энди уни олдинда яна бир босқич, Ўзбекистон номидан халқаро танловда иштирок этиш кутмоқда.
Биринчи ўрин Ширин Шамсиевага насиб этди
Танлов якунига кўра, Ширин Шамсиева республика босқичида биринчи ўринни қўлга киритди.
Ушбу натижа билан ёш иштирокчи халқаро гўзаллик танловида Ўзбекистон вакили сифатида қатнашиш ҳуқуқига эга бўлди.
Ширин Шамсиеванинг кейинги чиқиши энди халқаро саҳнада бўлади.
Олдинда халқаро танлов бор
Энди Ширин Ўзбекистон номидан бошқа давлатлар вакиллари иштирок этадиган халқаро танловда қатнашади.
Унинг олдида:
• халқаро босқичга тайёргарлик;
• Ўзбекистон номидан саҳнага чиқиш;
• янги иштирокчилар билан беллашиш вазифаси турибди.
Ёш ғолиба учун янги босқич
"Mini Miss O'zbekiston 2026"даги ғалаба Ширин учун республика танловининг якуни бўлса, халқаро саҳнага чиқиш янги босқичнинг бошланиши бўлади.
Сизнингча, Ширин Шамсиева халқаро танловда қандай натижа қайд этади? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва хабарни Телеграмда яқинларингиз билан улашинг.
…