Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!

·2·Маданият
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!

Республика миқёсида кичик қизлар ўртасида илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" гўзаллик танлови ўз ғолибини аниқлади. Биринчи ўринни Ширин Шамсиева эгаллади. Энди уни олдинда яна бир босқич, Ўзбекистон номидан халқаро танловда иштирок этиш кутмоқда.

Биринчи ўрин Ширин Шамсиевага насиб этди

Танлов якунига кўра, Ширин Шамсиева республика босқичида биринчи ўринни қўлга киритди.

Ушбу натижа билан ёш иштирокчи халқаро гўзаллик танловида Ўзбекистон вакили сифатида қатнашиш ҳуқуқига эга бўлди.

Ширин Шамсиеванинг кейинги чиқиши энди халқаро саҳнада бўлади.

Олдинда халқаро танлов бор

Toj kiygan yosh qizcha va uning yonida jilmayib turgan ayol.

Энди Ширин Ўзбекистон номидан бошқа давлатлар вакиллари иштирок этадиган халқаро танловда қатнашади.

Унинг олдида:

• халқаро босқичга тайёргарлик;

• Ўзбекистон номидан саҳнага чиқиш;

• янги иштирокчилар билан беллашиш вазифаси турибди.

Ёш ғолиба учун янги босқич

"Mini Miss O'zbekiston 2026"даги ғалаба Ширин учун республика танловининг якуни бўлса, халқаро саҳнага чиқиш янги босқичнинг бошланиши бўлади.

Сизнингча, Ширин Шамсиева халқаро танловда қандай натижа қайд этади? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва хабарни Телеграмда яқинларингиз билан улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Иван Васильевич касбини ўзгартиради" фильмидаги Нина Маслова бугун қандай яшамоқда?"Иван Васильевич касбини ўзгартиради" фильмидаги Нина Маслова бугун қандай яшамоқда?Кеча, 05:23Райҳон Уласенова келини Азизахонга ширинлик едирди (видео)Райҳон Уласенова келини Азизахонга ширинлик едирди (видео)09.08, 14:06Раъно Зокирова 57 ёшни қарши олди: ўғли ва келинидан кутилмаган совға (видео)Раъно Зокирова 57 ёшни қарши олди: ўғли ва келинидан кутилмаган совға (видео)09.08, 12:40Райҳон Уласенованинг "келин салом" маросимидан чиройли лавҳалар (видео)Райҳон Уласенованинг "келин салом" маросимидан чиройли лавҳалар (видео)09.08, 12:35“Дунё гўзали” Айшвария Рай 15 ёшли қизи билан кўриниш берди (видео)“Дунё гўзали” Айшвария Рай 15 ёшли қизи билан кўриниш берди (видео)09.08, 12:10Бир кунда 1 миллиард сўмдан ортиқ: "Ўргимчак одам: Янги кун" Ўзбекистонда рекорд янгиландиБир кунда 1 миллиард сўмдан ортиқ: "Ўргимчак одам: Янги кун" Ўзбекистонда рекорд янгиланди09.08, 06:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди
Туркиялик модель ва актёр Бурак Ўзчивитнинг янги кўриниши гап-сўзларга сабаб бўлди
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!