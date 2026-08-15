Интер ва Betis учрашувида голлар урилмади

·6·Спорт
Интер ва Betis учрашувида голлар урилмади
Қисқача

Интер ва Betis янги мавсум олдидан ўтказилган сўнгги синов учрашувида голсиз дуранг қайд этди. Бари шаҳридаги Сан-Никола стадионида кечган баҳсда Форналс, Антонй, Ҳакан Чалханўғлу ва Пио Эспосито гол уришга яқин келишди, бироқ имкониятлардан фойдалана олишмади. 51-дақиқада Димарконинг узатмасидан кейин ҳам қулай вазият юзага келди, аммо ҳужумчи ундан унумли фойдалана олмади.

Янги мавсум старти олдидан сўнгги синов ўйинини ўтказган Интер ва Betis жамоалари ўзаро баҳсда дуранг қайд этишди. Бари шаҳридаги Сан-Никола стадионида бўлиб ўтган учрашув ҳар икки жамоа учун ҳам расмий беллашувлар олдидан муҳим тайёргарлик вазифасини ўтади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги мавсумнинг бошланишига саноқли кунлар қолган бир пайтда мураббийлар штаби таркибни шакллантириш ва футболчиларнинг жисмоний ҳолатини синовдан ўтказиш ишларини давом эттирмоқда. Хусусан, Италия чемпионатининг илк турида Монза жамоасига қарши майдонга тушадиган миланликлар таркибида айрим ўзгаришлар кузатилди.

Учрашувдаги хавфли вазиятлар ва имкониятлар

Ўйин давомида ҳар икки жамоа вакиллари ҳам рақиб дарвозаси олдида бир қанча қулай имкониятларни яратишди, бироқ улардан фойдаланишда аниқлик етишмади. Майдон эгалари фаоллик кўрсатиб, ҳисобни очишга яқин келишган бўлса-да, якуний зарбаларда омад чопмади.

Баҳснинг 8-дақиқасиданоқ меҳмонлар жавоб қайтаришни бошлашди. Форналс жарима майдончаси ташқарисидан кучли зарба йўллади, бироқ дарвозабон тўни қийинчиликсиз эгаллаб олди. Oraдан кўп ўтмай, 14-дақиқада Антонй ўнг қанотдан марказга ҳаракатланиб, ўзининг қулай чап оёғида кучли зарба берди, аммо тўп дарвоза устуни ёнидан ўтиб кетди.

Биринчи бўлим ўрталарида Ҳакан Чалханўғлу майдон марказида тўпни эгаллаб, рақиб дарвозаси томон хавфли зарба йўллади, бироқ тўп яна мўлжалдан бироз адашди. Иккинчи бўлим бошларида эса Пио Эспосито ҳимоячиларни ортда қолдириб, чиройли феинт ишлатган ҳолда узоқ бурчакка зарба берди, ҳимоячининг тегинишидан сўнг тўп бурчакка чиқиб кетди.

Сўнгги дақиқалардаги ҳужумлар

Учрашувнинг иккинчи бўлимида ҳам ҳужумлар давом этди. 51-дақиқада қанотдан узатилган тўпни ҳимоячилар эътиборсиз қолдиришди ва вазият янада кескинлашди. Димарконинг узатмасидан кейин қулай вазиятга чиққан футболчи ноаниқ ҳаракат қилиб, имкониятни бой берди.

Мазкур ўйин жамоаларнинг расмий мусобақалар олдидан ўз камчиликларини бартараф этиши учун сўнгги имконият бўлди. Мураббийлар таркибдаги айрим асосий ўйинчиларнинг жисмоний ҳолатини тиклашга алоҳида эътибор қаратишмоқда.

ИнтерBetisЎртоқлик ўйиниФутболИталия чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Реал Бетични таслим этдиИнтер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Реал Бетични таслим этдиБугун, 00:16«Луис Энрике мен учун отамдек»: Ферран Торрес ПСЖга ўтиши сабабини айтди«Луис Энрике мен учун отамдек»: Ферран Торрес ПСЖга ўтиши сабабини айтдиКеча, 23:366 та гол урилган триллер: «Милан» «Манчестер Юнайтед»ни мағлуб этди!6 та гол урилган триллер: «Милан» «Манчестер Юнайтед»ни мағлуб этди!Кеча, 23:30Интер ва Real Betis баҳсида голлар урилмадиИнтер ва Real Betis баҳсида голлар урилмадиКеча, 22:39Маркус Тюрам нима учун Real Betisга қарши ўйинга бормадиМаркус Тюрам нима учун Real Betisга қарши ўйинга бормадиКеча, 22:19Милан ёзги сўнгги ўртоқлик ўйинида Манчестер Юнайтедни мағлуб этдиМилан ёзги сўнгги ўртоқлик ўйинида Манчестер Юнайтедни мағлуб этдиКеча, 22:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?