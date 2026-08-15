Интер ва Betis учрашувида голлар урилмади
Интер ва Betis янги мавсум олдидан ўтказилган сўнгги синов учрашувида голсиз дуранг қайд этди. Бари шаҳридаги Сан-Никола стадионида кечган баҳсда Форналс, Антонй, Ҳакан Чалханўғлу ва Пио Эспосито гол уришга яқин келишди, бироқ имкониятлардан фойдалана олишмади. 51-дақиқада Димарконинг узатмасидан кейин ҳам қулай вазият юзага келди, аммо ҳужумчи ундан унумли фойдалана олмади.
Янги мавсум старти олдидан сўнгги синов ўйинини ўтказган Интер ва Betis жамоалари ўзаро баҳсда дуранг қайд этишди. Бари шаҳридаги Сан-Никола стадионида бўлиб ўтган учрашув ҳар икки жамоа учун ҳам расмий беллашувлар олдидан муҳим тайёргарлик вазифасини ўтади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги мавсумнинг бошланишига саноқли кунлар қолган бир пайтда мураббийлар штаби таркибни шакллантириш ва футболчиларнинг жисмоний ҳолатини синовдан ўтказиш ишларини давом эттирмоқда. Хусусан, Италия чемпионатининг илк турида Монза жамоасига қарши майдонга тушадиган миланликлар таркибида айрим ўзгаришлар кузатилди.
Учрашувдаги хавфли вазиятлар ва имкониятларЎйин давомида ҳар икки жамоа вакиллари ҳам рақиб дарвозаси олдида бир қанча қулай имкониятларни яратишди, бироқ улардан фойдаланишда аниқлик етишмади. Майдон эгалари фаоллик кўрсатиб, ҳисобни очишга яқин келишган бўлса-да, якуний зарбаларда омад чопмади.
Баҳснинг 8-дақиқасиданоқ меҳмонлар жавоб қайтаришни бошлашди. Форналс жарима майдончаси ташқарисидан кучли зарба йўллади, бироқ дарвозабон тўни қийинчиликсиз эгаллаб олди. Oraдан кўп ўтмай, 14-дақиқада Антонй ўнг қанотдан марказга ҳаракатланиб, ўзининг қулай чап оёғида кучли зарба берди, аммо тўп дарвоза устуни ёнидан ўтиб кетди.
Биринчи бўлим ўрталарида Ҳакан Чалханўғлу майдон марказида тўпни эгаллаб, рақиб дарвозаси томон хавфли зарба йўллади, бироқ тўп яна мўлжалдан бироз адашди. Иккинчи бўлим бошларида эса Пио Эспосито ҳимоячиларни ортда қолдириб, чиройли феинт ишлатган ҳолда узоқ бурчакка зарба берди, ҳимоячининг тегинишидан сўнг тўп бурчакка чиқиб кетди.
Сўнгги дақиқалардаги ҳужумларУчрашувнинг иккинчи бўлимида ҳам ҳужумлар давом этди. 51-дақиқада қанотдан узатилган тўпни ҳимоячилар эътиборсиз қолдиришди ва вазият янада кескинлашди. Димарконинг узатмасидан кейин қулай вазиятга чиққан футболчи ноаниқ ҳаракат қилиб, имкониятни бой берди.
Мазкур ўйин жамоаларнинг расмий мусобақалар олдидан ўз камчиликларини бартараф этиши учун сўнгги имконият бўлди. Мураббийлар таркибдаги айрим асосий ўйинчиларнинг жисмоний ҳолатини тиклашга алоҳида эътибор қаратишмоқда.
…