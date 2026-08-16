Интер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Реал Бетични таслим этди

·1·Спорт
Интер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Реал Бетични таслим этди

Италиянинг Интер жамоаси янги 2026/2027-йилги мавсум олдидан ўзининг сўнгги назорат учрашувини ўтказиб, Real Betis устидан минимал 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Бари шаҳридаги Сан Никола стадионида бўлиб ўтган баҳс миланликлар учун янги чемпионат старти олдидан сўнгги жиддий имтиҳон вазифасини ўтаб берди. ixbt.com ва спорт нашрлари хабар беришича, ушбу ғалаба жамоанинг расмий ўйинлар олдидан руҳий тайёргарлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Интер учун янги мавсумнинг расмий бошланиши жуда яқин келиб қолган бўлиб, жамоа илк турда Монкага қарши майдонга тушади. Сан Сиро стадионида ўтадиган мазкур учрашувга роппа-роса етти кун қолган бир пайтда, бош мураббий Киву ўзининг асосий таркибини аниқлаштириш ва тажрибалар ўтказиш ишларини давом эттирмоқда. Янги таркиб ва тактик ёндашувларни синовдан ўтказиш учун ушбу баҳс мураббийлар штабига керакли маълумотларни берди.

Майдондаги қизғин вазиятлар ва хавфли ҳужумлар

Учрашувнинг иккинчи бўлими бошидан жамоалар фаолликни ошириб, рақиб дарвозаси олдида бир қатор хавфли вазиятларни яратишди. 49-дақиқада Пио Эспосито вертикал узатмани қабул қилиб, ўзига хос "Милито услубидаги" алдаш ҳаракатини амалга оширди ва тўпни узоқ устун томон йўналтирди, бироқ ҳимоячининг тегиниши туфайли тўп майдондан чиқиб кетди. Oraдан кўп ўтмай, Сусик ва Боннй жуфтлиги ҳам рақиб мудофаасига қийинчиликлар туғдирди.

51-дақиқада Сусик Боннйга тўпни узатди, у эса дарвозанинг узоқ устунига бўш қолган Димаркони топди. Димарко тўпни марказга қайтарган бўлса-да, Боннйнинг зарбаси аниқ чиқмади. 56-дақиқада Боннй жарима майдончаси ташқарисидан кучли пастки зарба берди, аммо Real Betis дарвозабони Ману Гонсалес маҳорат кўрсатиб, тўпни бурчакка чиқариб юборди. 59-дақиқада эса Димарконинг кучли чап оёқдаги зарбасини дарвозабон яна бартараф этди.

Ғалаба келтирган дебют гол

Учрашув тақдирини ҳал қилган ягона гол 82-дақиқада киритилди. Мхитарян чуқурликдан жарима тўпини ишлаб олди ва Димарко уни узоқ устун томон ажойиб тарзда етказиб берди. Павард бош билан тўпни марказга ташлаб берди, захирадан майдонга тушган Жон Стоунз эса ўзининг дебют ўйинидаёқ дарвозани ишғол қилиб, жамоадошларини олдинга олиб чиқди.

Маълум қилинишича, ушбу баҳсда янги футболчи Спенс расман эълон қилинганига қарамай иштирок этмади, шунингдек, Турам ҳам тўлиқ жисмоний ҳолатга келмагани сабабли майдонга туширилмади. Шунга қарамамай, Стоунз ва Лаутаро каби футболчиларнинг захирадан майдонга тушгани жамоанинг имкониятларини кенгайтиргани кўзга ташланди.

Мазкур ғалаба Интерга 23-август куни Сан Сиро стадионида Монкага қарши ўтадиган ўйин олдидан ўзига бўлган ишончни мустаҳкамлашга ёрдам беради. Киву шогирдлари чемпионат стартига қадар қолган вақтда сўнгги машғулотларни якунлаб, расмий мавсумга тўлақонли тайёргарликни якунлайди.

ИнтерReal BetisЖон СтоунзКивуСерия А
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер ва Betis учрашувида голлар урилмадиИнтер ва Betis учрашувида голлар урилмадиКеча, 23:53«Луис Энрике мен учун отамдек»: Ферран Торрес ПСЖга ўтиши сабабини айтди«Луис Энрике мен учун отамдек»: Ферран Торрес ПСЖга ўтиши сабабини айтдиКеча, 23:366 та гол урилган триллер: «Милан» «Манчестер Юнайтед»ни мағлуб этди!6 та гол урилган триллер: «Милан» «Манчестер Юнайтед»ни мағлуб этди!Кеча, 23:30Интер ва Real Betis баҳсида голлар урилмадиИнтер ва Real Betis баҳсида голлар урилмадиКеча, 22:39Маркус Тюрам нима учун Real Betisга қарши ўйинга бормадиМаркус Тюрам нима учун Real Betisга қарши ўйинга бормадиКеча, 22:19Милан ёзги сўнгги ўртоқлик ўйинида Манчестер Юнайтедни мағлуб этдиМилан ёзги сўнгги ўртоқлик ўйинида Манчестер Юнайтедни мағлуб этдиКеча, 22:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?