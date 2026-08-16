Интер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Реал Бетични таслим этди
Италиянинг Интер жамоаси янги 2026/2027-йилги мавсум олдидан ўзининг сўнгги назорат учрашувини ўтказиб, Real Betis устидан минимал 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Бари шаҳридаги Сан Никола стадионида бўлиб ўтган баҳс миланликлар учун янги чемпионат старти олдидан сўнгги жиддий имтиҳон вазифасини ўтаб берди. ixbt.com ва спорт нашрлари хабар беришича, ушбу ғалаба жамоанинг расмий ўйинлар олдидан руҳий тайёргарлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Интер учун янги мавсумнинг расмий бошланиши жуда яқин келиб қолган бўлиб, жамоа илк турда Монкага қарши майдонга тушади. Сан Сиро стадионида ўтадиган мазкур учрашувга роппа-роса етти кун қолган бир пайтда, бош мураббий Киву ўзининг асосий таркибини аниқлаштириш ва тажрибалар ўтказиш ишларини давом эттирмоқда. Янги таркиб ва тактик ёндашувларни синовдан ўтказиш учун ушбу баҳс мураббийлар штабига керакли маълумотларни берди.
Майдондаги қизғин вазиятлар ва хавфли ҳужумларУчрашувнинг иккинчи бўлими бошидан жамоалар фаолликни ошириб, рақиб дарвозаси олдида бир қатор хавфли вазиятларни яратишди. 49-дақиқада Пио Эспосито вертикал узатмани қабул қилиб, ўзига хос "Милито услубидаги" алдаш ҳаракатини амалга оширди ва тўпни узоқ устун томон йўналтирди, бироқ ҳимоячининг тегиниши туфайли тўп майдондан чиқиб кетди. Oraдан кўп ўтмай, Сусик ва Боннй жуфтлиги ҳам рақиб мудофаасига қийинчиликлар туғдирди.
51-дақиқада Сусик Боннйга тўпни узатди, у эса дарвозанинг узоқ устунига бўш қолган Димаркони топди. Димарко тўпни марказга қайтарган бўлса-да, Боннйнинг зарбаси аниқ чиқмади. 56-дақиқада Боннй жарима майдончаси ташқарисидан кучли пастки зарба берди, аммо Real Betis дарвозабони Ману Гонсалес маҳорат кўрсатиб, тўпни бурчакка чиқариб юборди. 59-дақиқада эса Димарконинг кучли чап оёқдаги зарбасини дарвозабон яна бартараф этди.
Ғалаба келтирган дебют голУчрашув тақдирини ҳал қилган ягона гол 82-дақиқада киритилди. Мхитарян чуқурликдан жарима тўпини ишлаб олди ва Димарко уни узоқ устун томон ажойиб тарзда етказиб берди. Павард бош билан тўпни марказга ташлаб берди, захирадан майдонга тушган Жон Стоунз эса ўзининг дебют ўйинидаёқ дарвозани ишғол қилиб, жамоадошларини олдинга олиб чиқди.
Маълум қилинишича, ушбу баҳсда янги футболчи Спенс расман эълон қилинганига қарамай иштирок этмади, шунингдек, Турам ҳам тўлиқ жисмоний ҳолатга келмагани сабабли майдонга туширилмади. Шунга қарамамай, Стоунз ва Лаутаро каби футболчиларнинг захирадан майдонга тушгани жамоанинг имкониятларини кенгайтиргани кўзга ташланди.
Мазкур ғалаба Интерга 23-август куни Сан Сиро стадионида Монкага қарши ўтадиган ўйин олдидан ўзига бўлган ишончни мустаҳкамлашга ёрдам беради. Киву шогирдлари чемпионат стартига қадар қолган вақтда сўнгги машғулотларни якунлаб, расмий мавсумга тўлақонли тайёргарликни якунлайди.
…