«Бешиктош» Салоҳ трансферидан чекинди: шов-шувли музокаралар тафсилоти

·66·Спорт
«Бешиктош» Салоҳ трансферидан чекинди: шов-шувли музокаралар тафсилоти

Туркиянинг «Бешиктош» клуби жаҳон футболи юлдузи Муҳаммад Салоҳнинг трансфери бўйича олиб борилаётган кескин музокараларни вақтинча тўхтатишга қарор қилди. Клуб директори Ундер Ўзан ушбу шов-шувли жараён нега секинлашгани ва президентнинг қатъий позицияси ҳақида атрофлича гапириб берди.

Zamin.uz «Бешиктош» мутасаддисининг расмий баёноти ва трансфер атрофидаги сўнгги тафсилотларни тақдим этади.

1. 3 марталик суҳбат ва 21 июлдан бошланган секинлашув

«Бешиктош» директори Ундер Ўзаннинг таъкидлашича, клуб раҳбарияти Муҳаммад Салоҳни Истанбулга олиб келиш бўйича дастлабки босқичда фаол ҳаракат қилган. У ва Винченцо Италяно мисрлик суперҳужумчи билан уч маротаба бевосита суҳбат ўтказишган.

Ундер Ўзаннинг баёнотидан:

«Муҳаммад Салоҳ — жаҳон даражасидаги юлдуз. Унинг халқаро миқёсдаги обрўси жуда юқори. Музокараларнинг дастлабки босқичида мен ва Винченцо Италяно Салоҳ билан уч марта суҳбатлашдик. Бироқ илк кунлардаги ижобий ўзгариш 21 июлдан бошлаб секинлашди.»

2. Популизм эмас, реал ёндашув: Президентнинг қатъий қарори

Музокаралар сустлаша бошлагач, «Бешиктош» президенти вазиятни хотиржам ва реалистик баҳолаб, фойдасиз харажатлар ва популистик ваъдалар ортидан қувмасликка қарор қилди.

«Бешиктош» директори сўзида давом этади:

«Президентимиз музокараларни қаерда тўхтатиш кераклигини тўғри баҳолади ва шу қарорда қатъий турди. У популистик қарор эмас, балки реал ёндашувни танлади ва ҳозирча музокаралардан чекинди. Салоҳ масаласи биз учун ҳозирча кейинга сурилди.»

Муҳаммад Салоҳ ва «Бешиктош» музокаралари бўйича асосий фактлар

Аспект / Кўрсаткич

Тафсилотлар

Нишондаги футболчи

Муҳаммад Салоҳ (Жаҳон футболи юлдузи)

Қизиқиш билдирган клуб

«Бешиктош» (Истанбул, Туркия)

Музокара иштирокчилари

Ундер Ўзан, Винченцо Италяно ва М. Салоҳ (3 та суҳбат)

Таклиф этилган маош

12 миллион евро (йиллик)

Таклиф этилган шартнома

1 + 1 йил схемаси бўйича

Музокаралар ҳолати

Вақтинча тўхтатилган (Кейинга сурилган)

3. 12 миллион евролик шартнома ва келажакдаги эҳтимоллар

Аввалроқ ОАВда «Бешиктош» Муҳаммад Салоҳни ўз сафига қўшиб олиш учун унга «1+1» схемаси бўйича шартнома ва йилига 12 миллион евро маош таклиф қилгани ҳақида хабарлар тарқалган эди.

Бироқ, клуб раҳбариятининг реал молиявий сиёсати ва томонларнинг ҳозирги позицияси сабабли ушбу машҳур трансфер масаласи номаълум муддатга «музлатиб» қўйилди.

Ушбу муҳим спорт ва трансфер янгилигини дўстларингизга юборинг!

Муҳаммад Салоҳнинг келажаги ва Туркия грандларининг трансфер бозоридаги қадамлари бутун дунё футбол жамоатчилиги диққат марказида бўлиб турибди.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, «Бешиктош» президенти Салоҳ трансферини тўхтатиб тўғри қилдими ёки Туркия клуби ҳар қандай эвазига бўлса ҳам Салоҳни олиши керак эдими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

БешиктошМуҳаммад СалоҳЭндер ОзанВинченцо ИталианоИстанбул
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаРеал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 15:50Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиЧелси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиБугун, 15:38Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Бугун, 14:42Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаЁзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаБугун, 14:38Неймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиНеймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди