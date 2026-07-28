«Бешиктош» Салоҳ трансферидан чекинди: шов-шувли музокаралар тафсилоти
Туркиянинг «Бешиктош» клуби жаҳон футболи юлдузи Муҳаммад Салоҳнинг трансфери бўйича олиб борилаётган кескин музокараларни вақтинча тўхтатишга қарор қилди. Клуб директори Ундер Ўзан ушбу шов-шувли жараён нега секинлашгани ва президентнинг қатъий позицияси ҳақида атрофлича гапириб берди.
Zamin.uz «Бешиктош» мутасаддисининг расмий баёноти ва трансфер атрофидаги сўнгги тафсилотларни тақдим этади.
1. 3 марталик суҳбат ва 21 июлдан бошланган секинлашув
«Бешиктош» директори Ундер Ўзаннинг таъкидлашича, клуб раҳбарияти Муҳаммад Салоҳни Истанбулга олиб келиш бўйича дастлабки босқичда фаол ҳаракат қилган. У ва Винченцо Италяно мисрлик суперҳужумчи билан уч маротаба бевосита суҳбат ўтказишган.
Ундер Ўзаннинг баёнотидан:
«Муҳаммад Салоҳ — жаҳон даражасидаги юлдуз. Унинг халқаро миқёсдаги обрўси жуда юқори. Музокараларнинг дастлабки босқичида мен ва Винченцо Италяно Салоҳ билан уч марта суҳбатлашдик. Бироқ илк кунлардаги ижобий ўзгариш 21 июлдан бошлаб секинлашди.»
2. Популизм эмас, реал ёндашув: Президентнинг қатъий қарори
Музокаралар сустлаша бошлагач, «Бешиктош» президенти вазиятни хотиржам ва реалистик баҳолаб, фойдасиз харажатлар ва популистик ваъдалар ортидан қувмасликка қарор қилди.
«Бешиктош» директори сўзида давом этади:
«Президентимиз музокараларни қаерда тўхтатиш кераклигини тўғри баҳолади ва шу қарорда қатъий турди. У популистик қарор эмас, балки реал ёндашувни танлади ва ҳозирча музокаралардан чекинди. Салоҳ масаласи биз учун ҳозирча кейинга сурилди.»
Муҳаммад Салоҳ ва «Бешиктош» музокаралари бўйича асосий фактлар
Аспект / Кўрсаткич
Тафсилотлар
Нишондаги футболчи
Муҳаммад Салоҳ (Жаҳон футболи юлдузи)
Қизиқиш билдирган клуб
«Бешиктош» (Истанбул, Туркия)
Музокара иштирокчилари
Ундер Ўзан, Винченцо Италяно ва М. Салоҳ (3 та суҳбат)
Таклиф этилган маош
12 миллион евро (йиллик)
Таклиф этилган шартнома
1 + 1 йил схемаси бўйича
Музокаралар ҳолати
Вақтинча тўхтатилган (Кейинга сурилган)
3. 12 миллион евролик шартнома ва келажакдаги эҳтимоллар
Аввалроқ ОАВда «Бешиктош» Муҳаммад Салоҳни ўз сафига қўшиб олиш учун унга «1+1» схемаси бўйича шартнома ва йилига 12 миллион евро маош таклиф қилгани ҳақида хабарлар тарқалган эди.
Бироқ, клуб раҳбариятининг реал молиявий сиёсати ва томонларнинг ҳозирги позицияси сабабли ушбу машҳур трансфер масаласи номаълум муддатга «музлатиб» қўйилди.
Ушбу муҳим спорт ва трансфер янгилигини дўстларингизга юборинг!
Муҳаммад Салоҳнинг келажаги ва Туркия грандларининг трансфер бозоридаги қадамлари бутун дунё футбол жамоатчилиги диққат марказида бўлиб турибди.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, «Бешиктош» президенти Салоҳ трансферини тўхтатиб тўғри қилдими ёки Туркия клуби ҳар қандай эвазига бўлса ҳам Салоҳни олиши керак эдими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…