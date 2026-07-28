Apple iPhone 18 Pro Max дисплейлари нархини сезиларли даражада арзонлаштирмоқчи
Apple компанияси бўлажак iPhone 18 серияли смартфонлари учун OLED-дисплейлар харид қилиш нархини кескин камайтириш бўйича фаол музокаралар олиб бормоқда. Олинган сўнгги маълумотларга кўра, технология гиганти келгусида iPhone 18 Pro Max модели панели учун атиги 70 доллар атрофида ҳақ тўлашни режалаштирмоқда. Бу эса келгуси авлод қурилмаларини ишлаб чиқариш харажатларини оптималлаштириш йўлидаги муҳим қадамлардан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Сўнгги йилларда Apple ўз смартфонлари экранлари таннархини босқичма-босқич пасайтириб келаётгани кузатилмоқда. Хусусан, етказиб бериш шартлари ва муддатларига қараб, iPhone 16 Pro Max экранларининг нархи баъзан 100 доллардан ошиб кетган бўлса, жорий этилиши кутилаётган iPhone 17 Pro Max учун бу кўрсаткич 80 долларгача тушган эди. Навбатдаги авлодда эса бу нарх яна-да пастроқ даражага келтирилиши кутилмоқда.
Технологик мураккаблик ва янги материалларОлтинчи авлод OLED-панеллари бир қатор муҳим технологик ўзгаришларни бошидан кечириши кутилмоқда. Хусусан, ixbt.com маълумотига кўра, iPhone 18 учун мўлжалланган OLED-экранлар илк бор M16 номли янги органика материаллар тўплами асосида ишлаб чиқарилади. Мазкур ечим дисплейнинг ёрқинлигини ошириш, хизмат муддатини узайтириш ҳамда ранглар узатиш аниқлигини сезиларли даражада яхшилаш имконини беради.
Бироқ бу ҳолат дисплей етказиб берувчи асосий ҳамкорлар — Samsung Дисплай ва ЛГ Дисплай зиммасига қўшимча масъулият юклайди. Компаниялар ўз ишлаб чиқариш жараёнларини янгидан мослаштириши ва яроқли маҳсулотлар чиқиш коэффициентини ошириши талаб этилади. Ишлаб чиқариш жараёни мураккаблашганига қарамамай, Apple бутловчи қисмлар қийматини пасайтириш талабидан қайтмаяпти.
Харажатларни оптималлаштириш сабаблариМутахассисларнинг таъкидлашича, Apple компаниясининг бундай қатъий сиёсат юритишига асосий сабаб сифатида хотира микросхемалари нархининг кескин ўсиб кетгани кўрсатилмоқда. Ушбу омил янги турдаги iPhone моделларининг умумий таннархини сезиларли даражада ошириб юбормоқда. Юзага келган қўшимча харажатларни қоплаш мақсадида Apple камера ва дисплей каби бошқа асосий бутловчи қисмлар харажатларини қисқартиришга интилмоқда.
УБИ Ресеарч таҳлилий маркази прогнозларига кўра, жорий йилда Samsung Дисплай компанияси Apple учун iPhone 18 сериясига 46 миллионга яқин OLED-панел етказиб беради. ЛГ Дисплай ҳиссаси эса 41 миллиондан ошиши кутилмоқда. Ҳар икки таъминотчи вакиллари ҳам дунёдаги йирик смартфон ишлаб чиқарувчилар бутловчи қисмлар нархини пасайтиришни талаб қилиб, босимни кучайтирганини тасдиқлашган.
…