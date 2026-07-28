Apple iPhone 18 Pro Max дисплейлари нархини сезиларли даражада арзонлаштирмоқчи

·246·Техно
Apple iPhone 18 Pro Max дисплейлари нархини сезиларли даражада арзонлаштирмоқчи

Apple компанияси бўлажак iPhone 18 серияли смартфонлари учун OLED-дисплейлар харид қилиш нархини кескин камайтириш бўйича фаол музокаралар олиб бормоқда. Олинган сўнгги маълумотларга кўра, технология гиганти келгусида iPhone 18 Pro Max модели панели учун атиги 70 доллар атрофида ҳақ тўлашни режалаштирмоқда. Бу эса келгуси авлод қурилмаларини ишлаб чиқариш харажатларини оптималлаштириш йўлидаги муҳим қадамлардан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сўнгги йилларда Apple ўз смартфонлари экранлари таннархини босқичма-босқич пасайтириб келаётгани кузатилмоқда. Хусусан, етказиб бериш шартлари ва муддатларига қараб, iPhone 16 Pro Max экранларининг нархи баъзан 100 доллардан ошиб кетган бўлса, жорий этилиши кутилаётган iPhone 17 Pro Max учун бу кўрсаткич 80 долларгача тушган эди. Навбатдаги авлодда эса бу нарх яна-да пастроқ даражага келтирилиши кутилмоқда.

Технологик мураккаблик ва янги материаллар

Олтинчи авлод OLED-панеллари бир қатор муҳим технологик ўзгаришларни бошидан кечириши кутилмоқда. Хусусан, ixbt.com маълумотига кўра, iPhone 18 учун мўлжалланган OLED-экранлар илк бор M16 номли янги органика материаллар тўплами асосида ишлаб чиқарилади. Мазкур ечим дисплейнинг ёрқинлигини ошириш, хизмат муддатини узайтириш ҳамда ранглар узатиш аниқлигини сезиларли даражада яхшилаш имконини беради.

Бироқ бу ҳолат дисплей етказиб берувчи асосий ҳамкорлар — Samsung Дисплай ва ЛГ Дисплай зиммасига қўшимча масъулият юклайди. Компаниялар ўз ишлаб чиқариш жараёнларини янгидан мослаштириши ва яроқли маҳсулотлар чиқиш коэффициентини ошириши талаб этилади. Ишлаб чиқариш жараёни мураккаблашганига қарамамай, Apple бутловчи қисмлар қийматини пасайтириш талабидан қайтмаяпти.

Харажатларни оптималлаштириш сабаблари

Мутахассисларнинг таъкидлашича, Apple компаниясининг бундай қатъий сиёсат юритишига асосий сабаб сифатида хотира микросхемалари нархининг кескин ўсиб кетгани кўрсатилмоқда. Ушбу омил янги турдаги iPhone моделларининг умумий таннархини сезиларли даражада ошириб юбормоқда. Юзага келган қўшимча харажатларни қоплаш мақсадида Apple камера ва дисплей каби бошқа асосий бутловчи қисмлар харажатларини қисқартиришга интилмоқда.

УБИ Ресеарч таҳлилий маркази прогнозларига кўра, жорий йилда Samsung Дисплай компанияси Apple учун iPhone 18 сериясига 46 миллионга яқин OLED-панел етказиб беради. ЛГ Дисплай ҳиссаси эса 41 миллиондан ошиши кутилмоқда. Ҳар икки таъминотчи вакиллари ҳам дунёдаги йирик смартфон ишлаб чиқарувчилар бутловчи қисмлар нархини пасайтиришни талаб қилиб, босимни кучайтирганини тасдиқлашган.

AppleИпҳонеДисплейSamsungТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этдиАСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этдиБугун, 16:29Xiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқардиXiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқардиБугун, 15:54Росатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этдиРосатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этдиБугун, 14:54Хитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиХитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 14:26Boeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқландиBoeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқландиБугун, 13:56ҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқдаҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқдаБугун, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб