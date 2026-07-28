«Манчестер Сити»да кутилмаган трансфер: Жеймс Траффорд «Лидс»га ўтмоқда

·41·Спорт
«Манчестер Сити»да кутилмаган трансфер: Жеймс Траффорд «Лидс»га ўтмоқда

«Манчестер Сити»нинг иқтидорли дарвозабони Жеймс Траффорд жамоани тарк этиш арафасида турибди. Манчестер клуби ва «Лидс Юнайтед» ўртасида ёш посбоннинг трансфери бўйича жиддий келишувга эришилди.

Zamin.uz футбол дунёсидаги энг ишончли инсайдер Фабрицио Романо маълумотларига таяниб, ушбу йирик трансфернинг энг сўнгги тафсилотларини тақдим этади.

1. 47 миллион евро ва узоқ муддатли шартнома

Маълумотларга кўра, икки клуб ўртасида Траффорднинг трансфери бўйича дастлабки келишувга тўлиқ эришилган. «Лидс» иқтидорли дарвозабонни ўз сафига қўшиб олиш учун катта молиявий ажратма қилмоқда.

Инсайдер Фабрицио Романонинг маълумотидан:

«Трансфер қиймати тахминан 47 миллион евро атрофида бўлади. Бундан ташқари, шартномада муайян кўрсаткичлар учун қўшимча бонуслар ҳам кўзда тутилган. Дарвозабоннинг ўзига узоқ муддатли битим таклиф этилган ва барча расмий ҳужжатлар жорий ҳафта якунига қадар имзоланиши кутилмоқда.»

Жеймс Траффорд трансфери бўйича асосий кўрсаткичлар

Кўрсаткич / Аспект

Тафсилотлар

Футболчи

Жеймс Траффорд (Дарвозабон)

Собиқ клуби

«Манчестер Сити»

Янги клуби

«Лидс Юнайтед»

Трансфер суммаси

47 миллион евро (+ бонуслар)

Шартнома мақоми

Дастлабки келишув эришилган, узоқ муддатли шартнома

Битим имзоланиш муддати

Жорий ҳафта якунигача

Асосий инсайдер

Фабрицио Романо

2. «Манчестер Сити»даги фаолияти ва кўрсаткичлари

Жеймс Траффорд «Манчестер Сити» сафида берилган имкониятлардан самарали фойдаланишга ҳаракат қилди. У манчестерликлар либосида жами 17 та учрашувда майдонга тушган.

Эътиборли жиҳати шундаки, ёш дарвозабон ушбу ўйинларнинг 8 тасида ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолган ва топ-клуб даражасидаги посбон эканини исботлаган. Эндилиқда у «Лидс» таркибида асосий дарвозабон мақомида янги чорловларни қабул қилишга тайёрланмоқда.

Ушбу муҳим трансфер янгилигини дўстларингиз ва АПЛ мухлисларига юборинг!

Англия футболидаги ёзги трансферлар ойнаси кутилмаган ва йирик битимлар билан давом этмоқда.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва АПЛ мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Жеймс Траффорд 47 миллион евролик трансфер нархини оқлай оладими ва у «Лидс»нинг асосий юлдузига айланадими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Манчестер СитиЖеймс ТраффордЛидс ЮнайтедФабрицио Романо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаРеал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 15:50Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиЧелси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиБугун, 15:38Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Бугун, 14:42Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаЁзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаБугун, 14:38Неймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиНеймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди