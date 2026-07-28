«Манчестер Сити»да кутилмаган трансфер: Жеймс Траффорд «Лидс»га ўтмоқда
«Манчестер Сити»нинг иқтидорли дарвозабони Жеймс Траффорд жамоани тарк этиш арафасида турибди. Манчестер клуби ва «Лидс Юнайтед» ўртасида ёш посбоннинг трансфери бўйича жиддий келишувга эришилди.
Zamin.uz футбол дунёсидаги энг ишончли инсайдер Фабрицио Романо маълумотларига таяниб, ушбу йирик трансфернинг энг сўнгги тафсилотларини тақдим этади.
1. 47 миллион евро ва узоқ муддатли шартнома
Маълумотларга кўра, икки клуб ўртасида Траффорднинг трансфери бўйича дастлабки келишувга тўлиқ эришилган. «Лидс» иқтидорли дарвозабонни ўз сафига қўшиб олиш учун катта молиявий ажратма қилмоқда.
Инсайдер Фабрицио Романонинг маълумотидан:
«Трансфер қиймати тахминан 47 миллион евро атрофида бўлади. Бундан ташқари, шартномада муайян кўрсаткичлар учун қўшимча бонуслар ҳам кўзда тутилган. Дарвозабоннинг ўзига узоқ муддатли битим таклиф этилган ва барча расмий ҳужжатлар жорий ҳафта якунига қадар имзоланиши кутилмоқда.»
Жеймс Траффорд трансфери бўйича асосий кўрсаткичлар
Кўрсаткич / Аспект
Тафсилотлар
Футболчи
Жеймс Траффорд (Дарвозабон)
Собиқ клуби
Янги клуби
«Лидс Юнайтед»
Трансфер суммаси
47 миллион евро (+ бонуслар)
Шартнома мақоми
Дастлабки келишув эришилган, узоқ муддатли шартнома
Битим имзоланиш муддати
Жорий ҳафта якунигача
Асосий инсайдер
Фабрицио Романо
2. «Манчестер Сити»даги фаолияти ва кўрсаткичлари
Жеймс Траффорд «Манчестер Сити» сафида берилган имкониятлардан самарали фойдаланишга ҳаракат қилди. У манчестерликлар либосида жами 17 та учрашувда майдонга тушган.
Эътиборли жиҳати шундаки, ёш дарвозабон ушбу ўйинларнинг 8 тасида ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолган ва топ-клуб даражасидаги посбон эканини исботлаган. Эндилиқда у «Лидс» таркибида асосий дарвозабон мақомида янги чорловларни қабул қилишга тайёрланмоқда.
Ушбу муҳим трансфер янгилигини дўстларингиз ва АПЛ мухлисларига юборинг!
Англия футболидаги ёзги трансферлар ойнаси кутилмаган ва йирик битимлар билан давом этмоқда.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва АПЛ мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Жеймс Траффорд 47 миллион евролик трансфер нархини оқлай оладими ва у «Лидс»нинг асосий юлдузига айланадими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…