Туғилган кунингиз сизга қайси касб мослигини кўрсатадими?
Айрим нумерологик қарашларда инсон туғилган кун унинг характери, кучли жиҳатлари ва касбий мойиллиги ҳақида маълум ишора бериши айтiladi. Масалан, бир санада туғилганлар раҳбарликка, бошқалар эса ижод, тиббиёт ёки молия соҳасига кўпроқ мойил бўлиши мумкин.
Албатта, бу илмий тасдиқланган касб танлаш усули эмас. Бироқ рўйхатдаги тавсифлар ўз қобилиятингизни бошқа нуқтаи назардан баҳолаш ва қизиқишларингиз ҳақида ўйлаб кўриш учун қизиқарли имконият бўлиши мумкин.
1, 10, 19 ва 28-саналарда туғилганлар
Нумерологик талқинларга кўра, ушбу саналарда туғилган инсонларда ташаббускорлик, мустақил қарор қабул қилиш ва бошқаларни ортдан эргаштириш қобилияти кучли бўлади.
Уларга мос деб қараладиган йўналишлар:
бизнес ва тадбиркорлик;
стартап лойиҳалари;
раҳбарлик лавозимлари;
лойиҳа бошқаруви;
мустақил фаолият.
Бундай инсонлар кўпинча тайёр тизимда ишлашдан кўра, янги йўл очиш ва ўз ғоясини амалга оширишни афзал кўриши мумкин.
2, 11, 20 ва 29-саналарда туғилганлар
Бу саналарда туғилганларга сезгирлик, мулоқотда эҳтиёткорлик ва бошқаларнинг ҳиссиётини тушуниш қобилияти хос деб қаралади.
Уларга қуйидаги соҳалар мос келиши мумкин:
психология;
дипломатия;
маслаҳатчилик;
инсонлар билан ишлаш;
маънавий ва эзотерик йўналишлар.
Улар кескин рақобатдан кўра, келишувга эришиш ва одамлар ўртасида мувозанат ўрнатишда кучлироқ бўлиши мумкин.
3, 12, 21 ва 30-саналарда туғилганлар
Ушбу гуруҳ вакилларида мантиқий фикрлаш, тизимли ишлаш ва аниқ қоидаларга риоя қилиш қобилияти устун бўлиши айтилади.
Мос касблар:
ҳуқуқшунослик;
илмий фаолият;
банк ва молия соҳаси;
таҳлилчилик;
аниқ йўриқнома асосидаги ишлар;
давлат бошқаруви.
Бундай инсонлар тартибсиз муҳитда қийналиши, аммо аниқ мақсад ва вазифалар белгиланган жойда юқори натижа кўрсатиши мумкин.
4, 13, 22 ва 31-саналарда туғилганлар
Бу саналар ижодкорлик, шакл ва ғояларни бирлаштира олиш қобилияти билан боғланади.
Уларга мос йўналишлар:
дизайн;
архитектура;
ижодий касблар;
ҳуқуқшунослик;
нотиқлик;
спикерлик ва оммавий чиқишлар.
Улар бир вақтнинг ўзида ҳам ижодий, ҳам амалий фикрлай олиши мумкин. Шу боис гўзаллик ва аниқ ҳисоб-китобни бирлаштирадиган касблар уларга айниқса мос тушади.
5, 14 ва 23-саналарда туғилганлар
Бу инсонларда ҳаракатчанлик, мулоқотчанлик ва тез мослашиш қобилияти кучли бўлиши мумкин.
Улар учун муносиб соҳалар:
савдо-сотиқ;
маркетинг;
бизнес;
ўқитувчилик;
музокаралар;
хизмат кўрсатиш соҳаси.
Бир хил ва такрорий иш уларни тез зериктириши мумкин. Шу сабаб доимий мулоқот ва ҳаракат талаб қиладиган касблар кўпроқ мос келади.
6, 15 ва 24-саналарда туғилганлар
Нумерологияда бу саналар гўзаллик, қулайлик ва эстетикани ҳис қилиш қобилияти билан боғланади.
Мос касблар:
санъат ва ижод;
интерьер дизайни;
мода ва гўзаллик саноати;
меҳмонхона ва ресторан бизнеси;
ҳашаматли маҳсулотлар савдоси;
тадбирлар ташкил этиш.
Бундай инсонлар нафақат чиройли нарсаларни қадрлайди, балки атрофдагилар учун қулай ва ёқимли муҳит яратишга ҳам мойил бўлиши мумкин.
7, 16 ва 25-саналарда туғилганлар
Ушбу саналарда туғилганларга таҳлил қилиш, инсонларни тушуниш ва вазиятни бошқариш қобилияти хос деб қаралади.
Уларга қуйидаги йўналишлар мос:
бошқарув;
психология;
актёрлик;
саҳна санъати;
медиа ва телевидение;
жамоа билан ишлаш.
Улар ички кечинмаларни чуқур ҳис қилиши ва одамларга кучли таъсир ўтказиши мумкин. Бу эса саҳнада ҳам, раҳбарликда ҳам қўл келади.
8, 17 ва 26-саналарда туғилганлар
Бу гуруҳ куч, интизом ва катта масъулият талаб қиладиган соҳалар билан боғланади.
Мос касблар:
банк ва молия;
йирик бизнес;
тиббиёт;
спорт;
инвестиция;
корпоратив бошқарув.
Улар катта мақсадлар қўйиш, босим остида ишлаш ва натижа учун жавобгарликни ўз зиммасига олишда кучли бўлиши мумкин.
9, 18 ва 27-саналарда туғилганлар
Ушбу саналарда туғилганлар қатъият, жасорат ва бошқаларга ёрдам бериш истаги билан ажралиб туриши айтiladi.
Уларга қуйидаги йўналишлар мос келиши мумкин:
бизнес;
ҳарбий соҳа;
тиббиёт;
қутқарув хизмати;
хавфсизлик соҳаси;
ижтимоий фаолият.
Бундай инсонлар мураккаб вазиятларда тез қарор қабул қилиши ва масъулиятдан қочмаслиги мумкин.
Касбни фақат туғилган санага қараб танлаш тўғрими?
Йўқ. Туғилган сана инсоннинг касбий келажагини аниқ белгилаб бермайди. Касб танлашда қуйидаги омиллар анча муҳим:
шахсий қизиқиш;
қобилият ва кўникмалар;
таълим;
меҳнат бозоридаги талаб;
характер;
соғлиқ ва ҳаёт тарзи;
келажак мақсадлари.
Нумерологик тавсифни тайёр ҳукм сифатида эмас, ўзингизни таҳлил қилиш учун қизиқарли савол сифатида қабул қилиш тўғрироқ.
Баъзан инсон рўйхатдан ўзини топади, баъзан эса умуман тескариси чиқади. Ахир туғилган сана касбни танламайди — қарорни барибир инсоннинг ўзи қабул қилади.
Сизнинг туғилган санангизга кўрсатилган касблар ҳақиқий қизиқишларингизга мос келдими?
…