SpaceX капиталлашуви кескин тушиб кетди

·40·Техно
SpaceX капиталлашуви кескин тушиб кетди

Илон Маскка тегишли бўлган космик технологиялар компанияси SpaceX июн ойининг ўрталаридан буён молиявий бозорларда қарийб 1,2 триллион доллар йўқотди. Ушбу кескин пасайиш компаниянинг биржага чиқишидан кейинги шиддатли ўсиш давридан сўнг кузатилди ва технология оламида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Мазкур йўқотиш миқдори ҳозирда 1,22 триллион долларга баҳоланаётган Tesla автомобилсозлик гигантининг умумий қийматига деярли тенг келади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Bloomberg Биллионаирес Индех маълумотларига кўра, июн ойининг ўрталарида SpaceX акцияларининг савдоси бошланиши ортидан Илон Маск тарихдаги илк триллионерга айланган эди. Ўша пайтда унинг бойлиги 1 триллион доллардан ошган бўлса-да, бозордаги сўнгги ўзгаришлар тадбиркорнинг молиявий кўрсаткичларига жиддий таъсир кўрсатди ва у ўзини киноя билан «собиқ триллионер» деб аташига тўғри келди.

Акциялар қийматининг икки баробар қисқариши

ixbt.com маълумотига кўра, компания қимматли қоғозлари нархи қисқа вақт ичида кескин тушиб кетган. Агар июн ойининг ўрталарида SpaceX акциялари 225,6 доллардан савдо қилинган бўлса, 27 июльдаги савдолар ёпилишига келиб уларнинг қиймати 113,5 долларни ташкил этди.

Шу тариқа, компания қимматли қоғозлари деярли икки баробарга арзонлашди ва бу ҳолат унинг бозор қийматининг улкан миқёсда қисқаришига олиб келди. Бундай тезкор тебранишлар технология бозоридаги юқори таваккалчиликлар ва инвесторларнинг кайфиятидаги ўзгаришларни яққол кўрсатиб беради.

Илон Маскнинг бойлиги ва унинг ҳолати

Акциялар нархининг тушиши Илон Маскнинг умумий бойлигига ҳам бевосита таъсир кўрсатди. Агар 12 июнда унинг капитали 1 триллион доллардан ошган бўлса, 24 июнга келиб бу кўрсаткич 957 миллиард долларга камайди. Ҳозирги вақтда эса миллиардернинг бойлиги тахминан 709 миллиард долларга баҳоланмоқда.

Шунга қарамай, юзага келган улкан молиявий йўқотишларга қарамасдан, Илон Маск дунёдаги энг бой одам мақомини сақлаб қолмоқда. Мутахассислар бозорлардаги бу каби ўзгаришларни келгусидаги технологик лойиҳалар ва акциялар ҳаракатига қараб баҳолашда давом этмоқда.

SpaceXИлон МаскTeslaТехнологияМолия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этдиАСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этдиБугун, 16:29Xiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқардиXiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқардиБугун, 15:54Росатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этдиРосатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этдиБугун, 14:54Хитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиХитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 14:26Boeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқландиBoeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқландиБугун, 13:56ҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқдаҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқдаБугун, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб