SpaceX капиталлашуви кескин тушиб кетди
Илон Маскка тегишли бўлган космик технологиялар компанияси SpaceX июн ойининг ўрталаридан буён молиявий бозорларда қарийб 1,2 триллион доллар йўқотди. Ушбу кескин пасайиш компаниянинг биржага чиқишидан кейинги шиддатли ўсиш давридан сўнг кузатилди ва технология оламида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Мазкур йўқотиш миқдори ҳозирда 1,22 триллион долларга баҳоланаётган Tesla автомобилсозлик гигантининг умумий қийматига деярли тенг келади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Bloomberg Биллионаирес Индех маълумотларига кўра, июн ойининг ўрталарида SpaceX акцияларининг савдоси бошланиши ортидан Илон Маск тарихдаги илк триллионерга айланган эди. Ўша пайтда унинг бойлиги 1 триллион доллардан ошган бўлса-да, бозордаги сўнгги ўзгаришлар тадбиркорнинг молиявий кўрсаткичларига жиддий таъсир кўрсатди ва у ўзини киноя билан «собиқ триллионер» деб аташига тўғри келди.
Акциялар қийматининг икки баробар қисқаришиixbt.com маълумотига кўра, компания қимматли қоғозлари нархи қисқа вақт ичида кескин тушиб кетган. Агар июн ойининг ўрталарида SpaceX акциялари 225,6 доллардан савдо қилинган бўлса, 27 июльдаги савдолар ёпилишига келиб уларнинг қиймати 113,5 долларни ташкил этди.
Шу тариқа, компания қимматли қоғозлари деярли икки баробарга арзонлашди ва бу ҳолат унинг бозор қийматининг улкан миқёсда қисқаришига олиб келди. Бундай тезкор тебранишлар технология бозоридаги юқори таваккалчиликлар ва инвесторларнинг кайфиятидаги ўзгаришларни яққол кўрсатиб беради.
Илон Маскнинг бойлиги ва унинг ҳолатиАкциялар нархининг тушиши Илон Маскнинг умумий бойлигига ҳам бевосита таъсир кўрсатди. Агар 12 июнда унинг капитали 1 триллион доллардан ошган бўлса, 24 июнга келиб бу кўрсаткич 957 миллиард долларга камайди. Ҳозирги вақтда эса миллиардернинг бойлиги тахминан 709 миллиард долларга баҳоланмоқда.
Шунга қарамай, юзага келган улкан молиявий йўқотишларга қарамасдан, Илон Маск дунёдаги энг бой одам мақомини сақлаб қолмоқда. Мутахассислар бозорлардаги бу каби ўзгаришларни келгусидаги технологик лойиҳалар ва акциялар ҳаракатига қараб баҳолашда давом этмоқда.
…