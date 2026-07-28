«Сити» афсонаси А Серияга кўчмоқда: Жон Стоунс «Интер» сафига қўшилади

·56·Спорт
«Сити» афсонаси А Серияга кўчмоқда: Жон Стоунс «Интер» сафига қўшилади

«Манчестер Сити» таркибида 10 йил давомида муваффақиятли тўп суриб, шартномаси якунлангач эркин агент мақомига эга бўлган инглиз ҳимоячиси Жон Стоунс фаолиятини Италияда давом эттиришга жуда яқин турибди. Тажрибали футболчи Миланнинг «Интер» клуби билан оғзаки келишувга эришди.

Zamin.uz футбол дунёсидаги энг ишончли инсайдер Фабрицио Романо хабарига таяниб, ушбу шов-шувли трансфернинг молиявий ва шартномавий тафсилотларини тақдим этади.

1. Икки йиллик шартнома ва 4 миллион евролик маош

Италиянинг «нерадзурри» клуби раҳбарияти тажрибали марказий ҳимоячини ўз сафига эркин агент сифатида (текинга) жалб қилишни маъқул кўрди. Томонлар бўлажак ҳамкорлик бўйича барча асосий бандларни келишиб олишган.

Инсайдер Фабрицио Романонинг маълумотидан:

«Томонлар икки йиллик шартнома бўйича тўлиқ келишувга эришди. 32 ёшли ҳимоячининг «Интер» сафидаги йиллик маоши тахминан 4 миллион еврони ташкил этади.»

2. Тиббий кўрик ва расмий эълон кутилмоқда

Яқин кунлар ичида Жон Стоунс Милан шаҳрига ташриф буюриши режалаштирилган. У ерда футболчи тиббий кўрикдан ўтади ва шартномага расман имзо чекади.

Ушбу трансфер Милан клуби учун мудофаа чизиғини тажрибали ва халқаро майдонда катта ютуқларга эришган футболчи билан бепул кучайтириш учун жуда қулай имконият ҳисобланади.

Жон Стоунснинг «Интер»га трансфери ва асосий кўрсаткичлари

Кўрсаткич / Аспект

Тафсилотлар

Футболчи

Жон Стоунс (32 ёш, Англия)

Собиқ клуби

«Манчестер Сити» (2016–2026 йиллар)

Янги клуби

«Интер» (Милан, Италия)

Трансфер мақоми

Эркин агент (бепул)

Шартнома муддати

2 йил

Йиллик маоши

~4 миллион евро

Сўнгги мавсумдаги иштироки

АПЛда 9 та ўйин

3. «Этиҳад»даги 10 йиллик давр якунланди

32 ёшли Жон Стоунс 2016 йилдан 2026 йилгача «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилди ва жамоанинг кўплаб совринлари, шу жумладан Премьер-лига ва Чемпионлар Лигасидаги тарихий ғалабаларига ўз ҳиссасини қўшди.

Бироқ, ўтган мавсумда ҳимоячи жароҳатлар ва юқори рақобат сабабли Англия Премьер-лигасида жами 9 та ўйинда майдонга тушди ва гол ҳамда самарали узатмалар билан ажралиб тура олмади. Эндилиқда у Италия А Сериясида ўз фаолиятининг янги саҳифасини очмоқчи.

Ушбу муҳим спорт ва трансфер янгилигини дўстларингизга юборинг!

Европа футболида ёзги трансферлар мавсуми қизғин паллага кирмоқда ва йирик клублар таркибни кучайтиришда давом этмоқда.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва А Серия ҳамда АПЛ мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, 32 ёшли Жон Стоунс Италия футболига тез мослашиб, «Интер»нинг асосий таркиб футболчисига айлана оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Жон СтоунзМанчестер СитиИнтерФабрицио РоманоМилан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиРубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиБугун, 16:33Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаРеал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 15:50Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиЧелси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиБугун, 15:38Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Бугун, 14:42Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаЁзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаБугун, 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди