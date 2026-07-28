«Сити» афсонаси А Серияга кўчмоқда: Жон Стоунс «Интер» сафига қўшилади
«Манчестер Сити» таркибида 10 йил давомида муваффақиятли тўп суриб, шартномаси якунлангач эркин агент мақомига эга бўлган инглиз ҳимоячиси Жон Стоунс фаолиятини Италияда давом эттиришга жуда яқин турибди. Тажрибали футболчи Миланнинг «Интер» клуби билан оғзаки келишувга эришди.
Zamin.uz футбол дунёсидаги энг ишончли инсайдер Фабрицио Романо хабарига таяниб, ушбу шов-шувли трансфернинг молиявий ва шартномавий тафсилотларини тақдим этади.
1. Икки йиллик шартнома ва 4 миллион евролик маош
Италиянинг «нерадзурри» клуби раҳбарияти тажрибали марказий ҳимоячини ўз сафига эркин агент сифатида (текинга) жалб қилишни маъқул кўрди. Томонлар бўлажак ҳамкорлик бўйича барча асосий бандларни келишиб олишган.
Инсайдер Фабрицио Романонинг маълумотидан:
«Томонлар икки йиллик шартнома бўйича тўлиқ келишувга эришди. 32 ёшли ҳимоячининг «Интер» сафидаги йиллик маоши тахминан 4 миллион еврони ташкил этади.»
2. Тиббий кўрик ва расмий эълон кутилмоқда
Яқин кунлар ичида Жон Стоунс Милан шаҳрига ташриф буюриши режалаштирилган. У ерда футболчи тиббий кўрикдан ўтади ва шартномага расман имзо чекади.
Ушбу трансфер Милан клуби учун мудофаа чизиғини тажрибали ва халқаро майдонда катта ютуқларга эришган футболчи билан бепул кучайтириш учун жуда қулай имконият ҳисобланади.
Жон Стоунснинг «Интер»га трансфери ва асосий кўрсаткичлари
Кўрсаткич / Аспект
Тафсилотлар
Футболчи
Жон Стоунс (32 ёш, Англия)
Собиқ клуби
«Манчестер Сити» (2016–2026 йиллар)
Янги клуби
«Интер» (Милан, Италия)
Трансфер мақоми
Эркин агент (бепул)
Шартнома муддати
2 йил
Йиллик маоши
~4 миллион евро
Сўнгги мавсумдаги иштироки
АПЛда 9 та ўйин
3. «Этиҳад»даги 10 йиллик давр якунланди
32 ёшли Жон Стоунс 2016 йилдан 2026 йилгача «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилди ва жамоанинг кўплаб совринлари, шу жумладан Премьер-лига ва Чемпионлар Лигасидаги тарихий ғалабаларига ўз ҳиссасини қўшди.
Бироқ, ўтган мавсумда ҳимоячи жароҳатлар ва юқори рақобат сабабли Англия Премьер-лигасида жами 9 та ўйинда майдонга тушди ва гол ҳамда самарали узатмалар билан ажралиб тура олмади. Эндилиқда у Италия А Сериясида ўз фаолиятининг янги саҳифасини очмоқчи.
Ушбу муҳим спорт ва трансфер янгилигини дўстларингизга юборинг!
Европа футболида ёзги трансферлар мавсуми қизғин паллага кирмоқда ва йирик клублар таркибни кучайтиришда давом этмоқда.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва А Серия ҳамда АПЛ мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, 32 ёшли Жон Стоунс Италия футболига тез мослашиб, «Интер»нинг асосий таркиб футболчисига айлана оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…