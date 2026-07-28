Хитойнинг СК-01 электромобили Буюк Британия бозорига чиқади

·24·Авто
Хитойнинг СК-01 электромобили Буюк Британия бозорига чиқади

Хитойда ишлаб чиқарилган илк ўрта двигателли спорт электромобили СК-01 модели 2027-йил апрель ойида Буюк Британия бозорига етказиб берила бошлайди. Autocar нашри тарқатган эксклюзив маълумотларга кўра, мазкур транспорт воситаси инглиз харидорларига 50 000 фунт стерлинг атрофидаги бошланғич нархда тақдим этилади ва ўнг рулга мослаштирилган ҳолда чиқарилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ҳозирда ушбу автомобил Хитой бозорида ЖМEV компанияси линияси таркибида Йичи 01 номи билан сотилмоқда, шунингдек, Италия каби қатор халқаро бозорларда ҳам мавжуд. Янги электромобил махсус космик каркасли шасси негизида йиғилган бўлиб, батарея икки ўриндиқ ортига жойлаштирилган, ҳар бир ўққа эса биттадан электр двигател ўрнатилган.

Энтузиастлар учун яратилган соф спорт машинаси

Смалл Sportс Кар Компани асосчиси ва раҳбари Марк Коттон Британия бозори учун ушбу модел импорт ҳуқуқини қўлга киритди. Унинг таъкидлашича, СК-01 оддийгина тўғри чизиқда тезланиш кўрсатувчи электромобил эмас, балки ҳайдовчига чинакам эмоционал боғлиқлик ва руҳ бағишлайдиган техникадир. Мутахассис уни бошқарув қобилияти бўйича тарихий Лотус Элисе моделларига қиёслаган.

Мазкур спорткар Хитойда Чина Кар Кустом асосчиси Фенг Сяотун томонидан яратилган бўлиб, лойиҳани молиялаштиришда Xiaomi каби йирик технология гигантлари ҳам иштирок этган. Машинани лойиҳалаштиришда асосий эътибор унинг ҳаддан ташқари оғир чиқмаслигига, бошқариш завқига ва ихчамлигига қаратилган.

Сотув режалари ва келажак истиқболлари

BMW, Bentley ва McLaren компанияларида фаолият юритган собиқ ижрочи Марк Коттон ўзи тузган ССКК бренди остида савдо кўрсаткичларини дастлаб эҳтиёткорона режалаштирмоқда. Унинг сўзларига кўра, илк йилда 160 та, учинчи йилга бориб эса 360 та автомобил сотиш кўзда тутилган. Бу каби ихтисослашган ва ҳайдовчиларга мўлжалланган маҳсулот учун йилига 200–300 дона савдо кўрсаткичи мўътадил натижа ҳисобланади.

Ҳозирги кунда Коттон Буюк Британияда машинани сотиш ва унга хизмат кўрсатиш учун учта дилерлик ҳамкори билан музокараларни якунламоқда. Шунингдек, тарқатиш, молиялаштириш ва сотувдан кейинги хизматларни бошқариш учун бошқа шериклар ҳам жалб этилмоқда. Янги ўнг рулли СК-01 модели нафақат Британия, балки бошқа халқаро бозорларга ҳам босқичма-босқич йўл олиши кутилмоқда.

ЭлектромобилСК-01Хитой автомабиллариSportкарБуюк Британия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомобил ойналари ҳайдовчини кузатишни бошлайдиАвтомобил ойналари ҳайдовчини кузатишни бошлайдиБугун, 15:25Xiaomi компанияси янги Skyномад йўлтанламасини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Skyномад йўлтанламасини тақдим этдиБугун, 15:20Porsche’да кескин инқироз: Компания 9 400 иш ўрнини қисқартирмоқдаPorsche’да кескин инқироз: Компания 9 400 иш ўрнини қисқартирмоқдаБугун, 12:13Geely компанияси Zeekr 9X асосидаги янги роботакси синовларини бошладиGeely компанияси Zeekr 9X асосидаги янги роботакси синовларини бошладиКеча, 22:20Avito Авто ёқилғи нархлари ва мавжудлигини кўрсатувчи харитани ишга туширдиAvito Авто ёқилғи нархлари ва мавжудлигини кўрсатувчи харитани ишга туширдиКеча, 18:54Афсонавий Mercedes G-Class Кабриолет модели қарийб ўн йиллик танаффусдан кейин қайтмоқдаАфсонавий Mercedes G-Class Кабриолет модели қарийб ўн йиллик танаффусдан кейин қайтмоқдаКеча, 17:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан