Хитойнинг СК-01 электромобили Буюк Британия бозорига чиқади
Хитойда ишлаб чиқарилган илк ўрта двигателли спорт электромобили СК-01 модели 2027-йил апрель ойида Буюк Британия бозорига етказиб берила бошлайди. Autocar нашри тарқатган эксклюзив маълумотларга кўра, мазкур транспорт воситаси инглиз харидорларига 50 000 фунт стерлинг атрофидаги бошланғич нархда тақдим этилади ва ўнг рулга мослаштирилган ҳолда чиқарилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ҳозирда ушбу автомобил Хитой бозорида ЖМEV компанияси линияси таркибида Йичи 01 номи билан сотилмоқда, шунингдек, Италия каби қатор халқаро бозорларда ҳам мавжуд. Янги электромобил махсус космик каркасли шасси негизида йиғилган бўлиб, батарея икки ўриндиқ ортига жойлаштирилган, ҳар бир ўққа эса биттадан электр двигател ўрнатилган.
Энтузиастлар учун яратилган соф спорт машинасиСмалл Sportс Кар Компани асосчиси ва раҳбари Марк Коттон Британия бозори учун ушбу модел импорт ҳуқуқини қўлга киритди. Унинг таъкидлашича, СК-01 оддийгина тўғри чизиқда тезланиш кўрсатувчи электромобил эмас, балки ҳайдовчига чинакам эмоционал боғлиқлик ва руҳ бағишлайдиган техникадир. Мутахассис уни бошқарув қобилияти бўйича тарихий Лотус Элисе моделларига қиёслаган.
Мазкур спорткар Хитойда Чина Кар Кустом асосчиси Фенг Сяотун томонидан яратилган бўлиб, лойиҳани молиялаштиришда Xiaomi каби йирик технология гигантлари ҳам иштирок этган. Машинани лойиҳалаштиришда асосий эътибор унинг ҳаддан ташқари оғир чиқмаслигига, бошқариш завқига ва ихчамлигига қаратилган.
Сотув режалари ва келажак истиқболлариBMW, Bentley ва McLaren компанияларида фаолият юритган собиқ ижрочи Марк Коттон ўзи тузган ССКК бренди остида савдо кўрсаткичларини дастлаб эҳтиёткорона режалаштирмоқда. Унинг сўзларига кўра, илк йилда 160 та, учинчи йилга бориб эса 360 та автомобил сотиш кўзда тутилган. Бу каби ихтисослашган ва ҳайдовчиларга мўлжалланган маҳсулот учун йилига 200–300 дона савдо кўрсаткичи мўътадил натижа ҳисобланади.
Ҳозирги кунда Коттон Буюк Британияда машинани сотиш ва унга хизмат кўрсатиш учун учта дилерлик ҳамкори билан музокараларни якунламоқда. Шунингдек, тарқатиш, молиялаштириш ва сотувдан кейинги хизматларни бошқариш учун бошқа шериклар ҳам жалб этилмоқда. Янги ўнг рулли СК-01 модели нафақат Британия, балки бошқа халқаро бозорларга ҳам босқичма-босқич йўл олиши кутилмоқда.
…