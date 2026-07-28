«Арсенал»дан супертрансфер: Бруно Гимараэс учун 70 миллион фунт тайёр!

·45·Спорт
«Арсенал»дан супертрансфер: Бруно Гимараэс учун 70 миллион фунт тайёр!

Англиянинг амалдаги чемпиони «Арсенал» ёзги трансфер ойнасида таркибни янада кучайтириш борасида йирик қадам ташлашга яқин турибди. Лондонликлар «Ньюкасл» сардори ва ярим ҳимоячиси Бруно Гимараэснинг трансфери бўйича келишувни шу ҳафтанинг ўзида, июль ойи тугамасидан олдин якунлашни режалаштирмоқда.

Zamin.uz Talksport нашри маълумотига таяниб, ушбу шов-шувли трансфернинг энг сўнгги тафсилотларини тақдим этади.

1. 70 миллион фунтдан ортиқ таклиф ва «тўпчилар»нинг асосий мақсади

Бразилиялик 28 ёшли ярим ҳимоячи «Арсенал» раҳбариятининг ёзги трансфер ойнасидаги 1-рақамли нишони ҳисобланади. «Тўпчилар» аллақачон «Ньюкасл» раҳбарияти билан оғзаки музокараларни бошлаб юборган.

Talksport нашрининг хабаридан:

«Лондон клуби бразилиялик футболчи учун аллақачон уч маротаба оғзаки таклиф билдирган. Айни вақтда «Арсенал» Бруно учун 70 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ тўлашга тўлиқ тайёр.»

2. «Ньюкасл»нинг иккиланиши ва футболчининг аниқ қарори

«Ньюкасл» ўз сардорини қўлдан бой беришни истамаяпти ва ҳатто у билан шартномани узайтириш вариантларини кўриб чиқмоқда. Бироқ иккита асосий омил «қарғалар»ни ушбу трансферни кўриб чиқишга мажбур қилмоқда:

  1. Брунонинг қатъий истаги: 28 ёшли футболчи фаолиятини айнан «Арсенал» сафида давом эттиришни қатъий хоҳламоқда.

  2. Футболчининг ёши: «Ньюкасл» раҳбарияти 28 ёшли ярим ҳимоячи учун берилаётган йирик молиявий таклифни таҳлил қилишга мажбур бўлмоқда.

Бруно Гимараэснинг «Арсенал»га трансфери бўйича асосий фактлар

Аспект / Омил

Тафсилотлар

Футболчи

Бруно Гимараэс (28 ёш, Бразилия)

Ҳозирги клуби

«Ньюкасл Юнайтед» (Жамоа сардори)

Сотиб олувчи клуб

«Арсенал» (Англия чемпиони)

Трансфер суммаси

70 миллион фунт стерлингдан ортиқ

Музокаралар босқичи

3 та оғзаки таклиф берилган, музокаралар кетмоқда

Кутилаётган муддат

Шу ҳафта (Июль ойи охиригача)

3. Келишув айнан шу ҳафта кутилмоқда

«Ньюкасл» раҳбарияти ушбу трансфер тарихи бутун ёз давомида чўзилиб кетишини истамайди. «Арсенал» эса вақтни бой бермасдан, бразилиялик юлдузнинг трансферини айнан бошланган ушбу ҳафта давомида келишиб олишга умид қилмоқда.

Ушбу муҳим трансфер янгилигини дўстларингиз ва АПЛ мухлисларига юборинг!

«Арсенал»нинг таркибни янада кучайтириши АПЛдаги чемпионлик пойгасини янада қизиқарли тусга олиб кириши аниқ.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва АПЛ ҳамда «Арсенал» мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Бруно Гимараэс 70 миллион фунтга лойиқми ва у «Арсенал» ярим ҳимоясини янада кучайтира оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

АрсеналБруно ГимарайнсНьюкасл ЮнайтедТокспортЗамин.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиРубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиБугун, 16:33Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаРеал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 15:50Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиЧелси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиБугун, 15:38Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Бугун, 14:42Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаЁзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаБугун, 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди