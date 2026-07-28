«Арсенал»дан супертрансфер: Бруно Гимараэс учун 70 миллион фунт тайёр!
Англиянинг амалдаги чемпиони «Арсенал» ёзги трансфер ойнасида таркибни янада кучайтириш борасида йирик қадам ташлашга яқин турибди. Лондонликлар «Ньюкасл» сардори ва ярим ҳимоячиси Бруно Гимараэснинг трансфери бўйича келишувни шу ҳафтанинг ўзида, июль ойи тугамасидан олдин якунлашни режалаштирмоқда.
Zamin.uz Talksport нашри маълумотига таяниб, ушбу шов-шувли трансфернинг энг сўнгги тафсилотларини тақдим этади.
1. 70 миллион фунтдан ортиқ таклиф ва «тўпчилар»нинг асосий мақсади
Бразилиялик 28 ёшли ярим ҳимоячи «Арсенал» раҳбариятининг ёзги трансфер ойнасидаги 1-рақамли нишони ҳисобланади. «Тўпчилар» аллақачон «Ньюкасл» раҳбарияти билан оғзаки музокараларни бошлаб юборган.
Talksport нашрининг хабаридан:
«Лондон клуби бразилиялик футболчи учун аллақачон уч маротаба оғзаки таклиф билдирган. Айни вақтда «Арсенал» Бруно учун 70 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ тўлашга тўлиқ тайёр.»
2. «Ньюкасл»нинг иккиланиши ва футболчининг аниқ қарори
«Ньюкасл» ўз сардорини қўлдан бой беришни истамаяпти ва ҳатто у билан шартномани узайтириш вариантларини кўриб чиқмоқда. Бироқ иккита асосий омил «қарғалар»ни ушбу трансферни кўриб чиқишга мажбур қилмоқда:
Брунонинг қатъий истаги: 28 ёшли футболчи фаолиятини айнан «Арсенал» сафида давом эттиришни қатъий хоҳламоқда.
Футболчининг ёши: «Ньюкасл» раҳбарияти 28 ёшли ярим ҳимоячи учун берилаётган йирик молиявий таклифни таҳлил қилишга мажбур бўлмоқда.
Бруно Гимараэснинг «Арсенал»га трансфери бўйича асосий фактлар
Аспект / Омил
Тафсилотлар
Футболчи
Бруно Гимараэс (28 ёш, Бразилия)
Ҳозирги клуби
«Ньюкасл Юнайтед» (Жамоа сардори)
Сотиб олувчи клуб
«Арсенал» (Англия чемпиони)
Трансфер суммаси
70 миллион фунт стерлингдан ортиқ
Музокаралар босқичи
3 та оғзаки таклиф берилган, музокаралар кетмоқда
Кутилаётган муддат
Шу ҳафта (Июль ойи охиригача)
3. Келишув айнан шу ҳафта кутилмоқда
«Ньюкасл» раҳбарияти ушбу трансфер тарихи бутун ёз давомида чўзилиб кетишини истамайди. «Арсенал» эса вақтни бой бермасдан, бразилиялик юлдузнинг трансферини айнан бошланган ушбу ҳафта давомида келишиб олишга умид қилмоқда.
Ушбу муҳим трансфер янгилигини дўстларингиз ва АПЛ мухлисларига юборинг!
«Арсенал»нинг таркибни янада кучайтириши АПЛдаги чемпионлик пойгасини янада қизиқарли тусга олиб кириши аниқ.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва АПЛ ҳамда «Арсенал» мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Бруно Гимараэс 70 миллион фунтга лойиқми ва у «Арсенал» ярим ҳимоясини янада кучайтира оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…