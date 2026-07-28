29 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
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• Инвест Финансе Банк — 12 000 сўм.
• Агробанк — 12 030 сўм.
29 июль куни амал қиладиган доллар курси 61 сўм атрофида ошиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Инвест Финансе Банк — 12 000 сўм.
• Асиа Аллиансе Банк — 11 990 сўм.
• Пойтахт Банк — 11 990 сўм.
• УниверсалБанк — 11 990 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Агробанк — 12 030 сўм.
• Микрокредитбанк — 12 040 сўм.
• Anorбанк — 12 040 сўм.
• Капиталбанк — 12 040 сўм.
• Туронбанк — 12 040 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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