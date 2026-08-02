Нега чақалоқ кам ухлайди? Мутахассис асосий сабабларни тушунтирди

·0·Фойдали
Нега чақалоқ кам ухлайди? Мутахассис асосий сабабларни тушунтирди

Чақалоқларнинг меъёрдан кам ухлаши кўплаб ота-оналарни хавотирга солади. Мутахассислар таъкидлашича, айрим ҳолатларда бу оддий ҳолат бўлса, баъзи вазиятларда эса марказий асаб тизими билан боғлиқ муаммоларнинг белгиси бўлиши мумкин. Неонатолог Малика Усмонованинг маълум қилишича, уйқунинг меъёрдан кам бўлиши, асосан, марказий асаб тизимининг перинатал зарарланиши кузатилган чақалоқларда учрайди.

Шифокорнинг сўзларига кўра, ҳомиладорликнинг сўнгги ойлари ёки туғуруқ жараёнида она саломатлиги билан боғлиқ асоратлар юзага келган бўлса, бу боланинг кейинги ривожланишига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Хусусан, чақалоқ асфиксия (нафас олиш фаолиятининг ўткир бузилиши оқибатида қон ва тўқималарда кислород етишмаслиги), гипоксия (қонда ва тўқималарда кислород миқдорининг меъёрдан камайиши) ёки инфекция билан дунёга келган ҳолларда туғуруқхонадан чиққандан кейин уйқу бузилиши ҳолатлари кузатилиши эҳтимоли юқори.

Мутахассис таъкидлашича, одатда янги туғилган чақалоқ бир сутка давомида 18 соатгача ухлайди. Агар унинг уйқуси 14–16 соат атрофида бўлса, бу ҳам физиологик меъёр ҳисобланади. Бироқ суткалик уйқу 14 соатдан кам бўлса, бу уйқу бузилиши сифатида баҳоланиши мумкин.

Ёш ўсиши билан боланинг уйқу режими ҳам ўзгаради. Масалан, 5–9 ойлик чақалоқлар ўртача 15–16 соат, 10 ойликдан 2 ёшгача бўлган болалар эса 12–13 соат ухлайди. Вақт ўтган сари кундузги уйқу қисқариб, асосий дам олиш вақти тунги уйқуга тўғри келади.

Шунингдек, шифокорлар уйқунинг чақалоқ ривожланишидаги аҳамияти жуда катта эканини эслатади. Чунки уйқу пайтида гўдак организмига соматотропин гормонининг қарийб 90 фоизи ажралиб чиқади. Айнан ушбу гормон боланинг жисмоний ўсиши, соғлом ривожланиши ва организмнинг тўғри шаклланишида муҳим ўрин тутади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туғилган санага қараб муваффақият формуласи: сизнинг рақамингиз нима дейди?Туғилган санага қараб муваффақият формуласи: сизнинг рақамингиз нима дейди?Бугун, 12:03Туғилган санангизга яширинган супер кучингиз нимада? Рақамлардаги яширин код очилди!Туғилган санангизга яширинган супер кучингиз нимада? Рақамлардаги яширин код очилди!Кеча, 16:29Сиз учун энг идеал жуфтлик аслида ким? Рақамлардаги яширин сир очилдиСиз учун энг идеал жуфтлик аслида ким? Рақамлардаги яширин сир очилдиКеча, 12:28Руҳий кучнинг 14 қоидаси: Синовларда синмайин десангиз...Руҳий кучнинг 14 қоидаси: Синовларда синмайин десангиз...Кеча, 10:15Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли? Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли? 31.07, 20:06Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...31.07, 20:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Эркаклар фикрига кўра энг гўзал аёллар қандай бўлиши керак?
Эркаклар фикрига кўра энг гўзал аёллар қандай бўлиши керак?
Сизга қандай инсон мос? Туғилган кунингиз орқали билиб олинг
Сизга қандай инсон мос? Туғилган кунингиз орқали билиб олинг
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?
Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?
Нега айнан шу қизга уйланиш керак? Туғилган кун ишора беради
Нега айнан шу қизга уйланиш керак? Туғилган кун ишора беради