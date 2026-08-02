Стеам статистикасида тарихий ўзгаришлар кузатилди
Валве компаниясининг 2026-йил июл ойи учун еълон қилган Стеам статистикаси ўйинчи компютерлари бозорида хотира сиғимлари ва процессорлар ядролари бўйича узоқ йиллик устуворликлар ўзгарганини кўрсатди. График чиплар бозорида 72,77 фоиз улуш билан NVIDIA компанияси мутлақ устунлигини сақлаб қолаётган бўлса-да, GeForce RTX 3060 кўрсаткичлари аста-секин пасайиб, GeForce RTX 5060 сериясининг улуши жадал ўсиб бормоқда.
Вальве компанияси томонидан эълон қилинган 2026-йил июль ойи учун Стеам платформасининг ойлик статистикаси ўйинчи компьютерлари бозорида туб бурилишлар юз берганини кўрсатди. ixbt.com маълумотига кўра, сўнгги ойларда компьютер жиҳозлари бозорида хотира сиғимлари ва процессорлар ядролари сони бўйича узоқ йиллик устуворликлар ўзгарди. Мазкур ўзгаришлар ўйинчиларнинг янги авлод ўйинлари талабларига мослашиб, ўз тизимларини фаол равишда янгилаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
График чиплар бозорида NVIDIA компанияси ўзининг мутлақ устунлигини сақлаб қолмоқда. Унга тегишли видеокарталар платформадаги барча тизимларнинг 72,77 фоизини ташкил этади. Шунингдек, AMD улуши 18,74 фоизни, Intel кўрсаткичи эса 8,08 фоизни ташкил этган. Энг оммабоп график тезлаткич мақомини ҳозирча GeForce RTX 3060 сақлаб қолаётган бўлса-да, унинг кўрсаткичлари аста-секин пасайиб бормоқда.
Янги авлод видеокарталари ва хотира сиғимидаги рекордБозорда янги турдаги видеокарталар, хусусан, GeForce RTX 5060 сериясининг улуши жадал ўсиб бораётгани кузатилмоқда. Жумладан, GeForce RTX 5060 модели 2,85 фоизга, RTX 5060 Ти эса 2,26 фоизга етди. RTX 5070 эса бешинчи сериядаги энг оммабоп картага айланиб, 0,53 фоизлик ўсишни қайд этди.
Бироқ энг муҳим тарихий воқеа видеочотира сиғимига тўғри келади. Маълумотларга кўра, 16 GB хотирага эга видеокарталар илк бор 8 GB ли моделлардан ўзиб кетди. Ҳозирда 16 GB сиғимли қурилмалар Стеам фойдаланувчилари орасида 25,9 фоиз улуш билан етакчилик қилмоқда, 8 GB ли моделларнинг улуши эса 25,32 фоизгача пасайган. Шунингдек, 12 GB ва 24 GB ли VRAM эга карталар ҳам ўз улушини кенгайтирмоқда.
Процессорлар ва операцион тизимлардаги янги тенденцияларҲисобот даврида аппарат таъминотининг бошқа қисмларида ҳам сезиларли ўзгаришлар юз берди. Илк бор саккиз ядроли CPU'лар ўйинчилар орасида энг оммабоп вариантга айланди ва барча тизимларнинг 27,85 фоизини эгаллади. Аввалги етакчи бўлган олти ядроли процессорлар эса 27,52 фоиз кўрсаткич билан иккинчи ўринга тушди.
Оператив хотира (ОЗУ) борасида 16 GB ҳажм 40,97 фоиз билан асосий стандарт бўлиб қолаётган бўлса-да, 32 GB ли тизимлар улуши ҳам жадал ўсиб, 36,93 фоизга етди. Операцион тизимлар сегментида эса Windows 11 ўсишда давом этиб, 70,26 фоиз натижани қайд этди. Windows 10 улуши 23,3 фоизгача камайган бўлса, Линух 4,01 фоиз, macOS эса 2,32 фоиз фойдаланувчини ташкил этди.
…