Стеам статистикасида тарихий ўзгаришлар кузатилди

·21·Техно
Стеам статистикасида тарихий ўзгаришлар кузатилди
Қисқача

Валве компаниясининг 2026-йил июл ойи учун еълон қилган Стеам статистикаси ўйинчи компютерлари бозорида хотира сиғимлари ва процессорлар ядролари бўйича узоқ йиллик устуворликлар ўзгарганини кўрсатди. График чиплар бозорида 72,77 фоиз улуш билан NVIDIA компанияси мутлақ устунлигини сақлаб қолаётган бўлса-да, GeForce RTX 3060 кўрсаткичлари аста-секин пасайиб, GeForce RTX 5060 сериясининг улуши жадал ўсиб бормоқда.

Вальве компанияси томонидан эълон қилинган 2026-йил июль ойи учун Стеам платформасининг ойлик статистикаси ўйинчи компьютерлари бозорида туб бурилишлар юз берганини кўрсатди. ixbt.com маълумотига кўра, сўнгги ойларда компьютер жиҳозлари бозорида хотира сиғимлари ва процессорлар ядролари сони бўйича узоқ йиллик устуворликлар ўзгарди. Мазкур ўзгаришлар ўйинчиларнинг янги авлод ўйинлари талабларига мослашиб, ўз тизимларини фаол равишда янгилаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

График чиплар бозорида NVIDIA компанияси ўзининг мутлақ устунлигини сақлаб қолмоқда. Унга тегишли видеокарталар платформадаги барча тизимларнинг 72,77 фоизини ташкил этади. Шунингдек, AMD улуши 18,74 фоизни, Intel кўрсаткичи эса 8,08 фоизни ташкил этган. Энг оммабоп график тезлаткич мақомини ҳозирча GeForce RTX 3060 сақлаб қолаётган бўлса-да, унинг кўрсаткичлари аста-секин пасайиб бормоқда.

Янги авлод видеокарталари ва хотира сиғимидаги рекорд

Бозорда янги турдаги видеокарталар, хусусан, GeForce RTX 5060 сериясининг улуши жадал ўсиб бораётгани кузатилмоқда. Жумладан, GeForce RTX 5060 модели 2,85 фоизга, RTX 5060 Ти эса 2,26 фоизга етди. RTX 5070 эса бешинчи сериядаги энг оммабоп картага айланиб, 0,53 фоизлик ўсишни қайд этди.

Бироқ энг муҳим тарихий воқеа видеочотира сиғимига тўғри келади. Маълумотларга кўра, 16 GB хотирага эга видеокарталар илк бор 8 GB ли моделлардан ўзиб кетди. Ҳозирда 16 GB сиғимли қурилмалар Стеам фойдаланувчилари орасида 25,9 фоиз улуш билан етакчилик қилмоқда, 8 GB ли моделларнинг улуши эса 25,32 фоизгача пасайган. Шунингдек, 12 GB ва 24 GB ли VRAM эга карталар ҳам ўз улушини кенгайтирмоқда.

Процессорлар ва операцион тизимлардаги янги тенденциялар

Ҳисобот даврида аппарат таъминотининг бошқа қисмларида ҳам сезиларли ўзгаришлар юз берди. Илк бор саккиз ядроли CPU'лар ўйинчилар орасида энг оммабоп вариантга айланди ва барча тизимларнинг 27,85 фоизини эгаллади. Аввалги етакчи бўлган олти ядроли процессорлар эса 27,52 фоиз кўрсаткич билан иккинчи ўринга тушди.

Оператив хотира (ОЗУ) борасида 16 GB ҳажм 40,97 фоиз билан асосий стандарт бўлиб қолаётган бўлса-да, 32 GB ли тизимлар улуши ҳам жадал ўсиб, 36,93 фоизга етди. Операцион тизимлар сегментида эса Windows 11 ўсишда давом этиб, 70,26 фоиз натижани қайд этди. Windows 10 улуши 23,3 фоизгача камайган бўлса, Линух 4,01 фоиз, macOS эса 2,32 фоиз фойдаланувчини ташкил этди.

СтеамВидеокартаПроцессорNVIDIAWindows 11
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX 2026-йилда Falcon ракеталарининг 90-чи парвозини амалга оширдиSpaceX 2026-йилда Falcon ракеталарининг 90-чи парвозини амалга оширдиБугун, 13:57Samsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги асосий муаммо яна юзага чиқдиSamsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги асосий муаммо яна юзага чиқдиБугун, 12:27Hisense тўрт йиллик танаффусдан кейин икки экранли Э-Инк смартфонини тақдим этдиHisense тўрт йиллик танаффусдан кейин икки экранли Э-Инк смартфонини тақдим этдиБугун, 11:26Boeing 737 МАХ 7 ва МАХ 737 МАХ 10 синовларини якунладиBoeing 737 МАХ 7 ва МАХ 737 МАХ 10 синовларини якунладиБугун, 09:54Honor Play11 Pro: 7000 мАч батарея ва 1,5K экран билан тақдим этилдиHonor Play11 Pro: 7000 мАч батарея ва 1,5K экран билан тақдим этилдиБугун, 06:58Автоҳалокатга учраган GeForce RTX 5060 Ти муваффақиятли тикландиАвтоҳалокатга учраган GeForce RTX 5060 Ти муваффақиятли тикландиБугун, 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади