Эль-Ниньо хавфи: Акулалар янги ҳудудларга бостириб келмоқда

·102·Дунё
Эль-Ниньо хавфи: Акулалар янги ҳудудларга бостириб келмоқда
Қисқача

Денгизшунос олимлар Ел-Нино иқлим ҳодисасининг кучайиши оқибатида акулалар, заҳарли денгиз илонлари ва бошқа тропик жонзотлар янги сув ҳудудларига кўчиб ўтиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. АҚШ Миллий океан ва атмосфера бошқармаси маълумотига кўра, 2026 йил ноябридан 2027 йил январигача бўлган даврда «жуда кучли» Ел-Нино кузатилиши еҳтимоли 63 фоизни ташкил етади.

Денгизшунос олимлар Эль-Ниньо иқлим ҳодисасининг кучайиши океанлардаги жонзотлар ҳаракатига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Мутахассислар фикрича, сув ҳароратининг кескин ошиши натижасида акулалар, заҳарли денгиз илонлари ва одатда маълум ҳудудларда учрамайдиган бошқа денгиз жонзотлари янги сув ҳудудларига кўчиб ўтиши эҳтимоли юқори.

АҚШ Миллий океан ва атмосфера бошқармаси (NOAA) маълумотига кўра, жорий йил кузига бориб Эль-Ниньо ўртача ёки кучли босқичга етиши кутилмоқда. Айни пайтда АҚШнинг ғарбий соҳиллари яқинидаги денгиз сувлари рекорд даражада исиб кетган. Шу боис олимлар океан экотизимида жиддий ўзгаришлар юз бериши мумкинлигини таъкидламоқда.

Эль-Ниньо — Тинч океанида шарқдан ғарбга эсувчи шамоллар сусайиши ёки йўналишини ўзгартириши натижасида илиқ сувларнинг Осиё соҳиллари ўрнига АҚШ томон силжиши билан боғлиқ табиий иқлим ҳодисасидир. Бу жараён одатда ҳар икки-етти йилда бир марта кузатилади ва 9 ойдан 12 ойгача давом этиши мумкин.

NOAA прогнозига кўра, 2026 йил ноябридан 2027 йил январигача бўлган даврда «жуда кучли» Эль-Ниньо кузатилиши эҳтимоли 63 фоизни ташкил этади. Мутахассислар бу ҳолат тарихдаги энг кучли Эль-Ниньо ҳодисаларидан бири бўлиши мумкинлигини айтмоқда. Бироқ идора вакиллари бу вазият ваҳима учун сабаб эмаслигини ҳам қайд этди.

NOAA Миллий об-ҳаво хизмати директори Кен Грэмнинг таъкидлашича, ҳар бир Эль-Ниньо ўзига хос хусусиятларга эга бўлади ва уларнинг таъсири бир хил кечмайди. Замонавий кузатув тизимлари ҳамда илмий таҳлиллар туфайли эҳтимолий ўзгаришларни олдиндан аниқлаш ва аҳолини тайёрлаш имкониятлари кенгайган.

Олимлар айниқса акулалар сони ва турлари ўзгариши мумкинлигини таъкидламоқда. Фақат оқ акулалар эмас, балки йўлбарс акулалари, буқа акулалари ва болғабош акулалар ҳам янги ҳудудларда пайдо бўлиши кутилмоқда. Калифорния штати университети профессори Крис Лоунинг айтишича, ёш оқ акулалар Сан-Диегодаги анъанавий яшаш ҳудудларини тарк эта бошлаган ва Эль-Ниньо таъсирида янада кутилмаган турлар соҳилларга яқинлашиши мумкин.

Мутахассислар бу фақат акулалар билан чекланмаслигини ҳам таъкидламоқда. Махи-махи балиқлари, кўк қанотли тунецлар, денгиз тошбақалари ҳамда заҳарли денгиз илонлари каби тропик жонзотлар ҳам янги ҳудудларда учраши мумкин. Калифорния университетининг Бениофф океан ташаббуси раҳбари Дуглас МакКоулининг фикрича, Калифорния сувларида аввал деярли кузатилмаган кўплаб «ғайриоддий тропик жонзотлар» пайдо бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

Шулардан бири — кучли заҳарга эга сариқ қоринли денгиз илони бўлиб, у одатда Калифорния сувларида яшамайди. Олимлар илиқ сувлар таъсирида бундай турлар вақтинча ушбу ҳудудларга кириб келиши мумкинлигини айтмоқда.

Бундан ташқари, сув ҳароратининг кўтарилиши Pseudo-nitzschia деб номланувчи заҳарли сув ўтлари кўпайишини ҳам тезлаштириши мумкин. Улар ишлаб чиқарадиган домой кислотаси инсонлар ва денгиз ҳайвонлари учун хавфли ҳисобланади. Илгари 2015 йилда кузатилган «The Blob» деб аталган кучли денгиз исиш ҳодисаси даврида АҚШ ғарбий соҳилларида қисқичбақалар ва бошқа денгиз маҳсулотлари ови вақтинча тўхтатилган эди.

Мутахассислар бу гал ҳам шунга ўхшаш ўзгаришлар кузатилиши мумкинлигини истисно этмаяпти. Шу билан бирга, акулалар ва китлар соҳилларга яқинлашиши, айрим балиқ турлари, хусусан тунец захиралари эса айрим ҳудудларда кўпайиши мумкинлиги қайд этилмоқда.

Эл-НиньоАҚШ Миллий океан ва атмосфера бошқармасиКен ГрэмКрис ЛоуКалифорния штати университети
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Австралияда 150 йил аввал олинган китоб яна кутубхонага қайтдиАвстралияда 150 йил аввал олинган китоб яна кутубхонага қайтдиБугун, 12:55Москвада катта портлаш: генералнинг туғилган кунида нима содир бўлди?Москвада катта портлаш: генералнинг туғилган кунида нима содир бўлди?Бугун, 12:31Марокашлик футболчи қизнинг фожиали ўлими: миграция инқирози давом этмоқдаМарокашлик футболчи қизнинг фожиали ўлими: миграция инқирози давом этмоқдаБугун, 12:08АҚШнинг Айдаҳо штатидаги отишма: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар борАҚШнинг Айдаҳо штатидаги отишма: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар борБугун, 11:58Кўк бўёққа бўялган типратикан бир ҳафталик курашдан сўнг нобуд бўлдиКўк бўёққа бўялган типратикан бир ҳафталик курашдан сўнг нобуд бўлдиБугун, 10:21Москвадаги ресторанда кучли портлаш: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар борМосквадаги ресторанда кучли портлаш: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар борБугун, 10:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда