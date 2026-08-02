Манчестер Юнайтед Арсенал ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчи
Манчестер Юнайтед жамоаси Арсенал клуби ҳимоячиси Майлз Люис-Скеллига қизиқиш билдирмоқда ва бу трансфер орқали ҳимоя чизиғидаги чап қанот муаммоларини ҳал етишни мақсад қилган. Те Индепендент нашри тарқатган маълумотларга кўра, манчестерликлар лондонликларнинг трансфер бозоридаги молиявий вазиятидан фойдаланишга тайёргарлик кўрмоқда.
Англия Премер-лигасининг етакчи клубларидан бири Манчестер Юнайтед Лондоннинг Арсенал жамоаси сафида ҳаракат қилаётган ёш иқтидор эгаси Майлз Люис-Скеллига қизиқиш билдирмоқда. Те Индепендент нашри тарқатган маълумотларга кўра, “қизил иблислар” трансфер бозоридаги молиявий вазиятдан фойдаланиб қолиш ва ҳимоя чизиғининг чап қанотидаги узоқ йиллик муаммоларни ҳал этиш мақсадида ушбу кутилмаган қадамга қўл уришга тайёргарлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги кунда Олд Траффорд раҳбарияти учун Нюкасл Юнайтед вакили Люис Ҳолл устувор трансфер мақсади бўлиб қолаётганига қарамай, клуб академияси тарбияланувчиси бўлган Люис-Скелининг имкониятлари ҳам жиддий равишда ўрганилмоқда. Манчестерликлар раҳбарияти футболчининг ўйинларини узоқ вақтдан бери кузатиб келади ва Лондон клуби ёзги трансфер ойнасида йирик харидларни амалга ошириши сабабли бу келишув қанчалик реал эканини текшириб кўрмоқчи.
Арсенал трансфер режалари ва молиявий босимМикел Артета бошчилигидаги жамоа ёзги мавсумда ўз таркибини сезиларли даражада кучайтиришни мақсад қилган. Хусусан, “тўпчилар” Нюкасл билан Бруно Гимараес трансфери бўйича 77 миллион фунт стерлинг ва қўшимча бонуслар эвазига келишувга эришгани хабар қилинганди. Ушбу харид Микел Артетага майдон марказида рақобатбардошликни ошириш ва ҳам ички майдонда, ҳам Европа аренасида муваффақиятли қатнашиш имконини бериши кутилмоқда.
Бироқ Лондон клубининг харидлари шу билан чекланиб қолмаяпти. Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниорнинг шартномаси якунига етиб бораётгани фонида, Арсенал уни ўз сафига қўшиб олиш учун мавжуд маошлар тизимини ҳам ўзгартиришга тайёрлиги айтилмоқда. Айнан мана шундай йирик трансферлар ва улкан молиявий харажатлар клубни баъзи футболчилар билан хайрлашишга ёки уларнинг тақдирини қайта кўриб чиқишга мажбур қилиши мумкин.
Майлз Люис-Скелининг мавсумдаги ролиМайлз Люис-Скелининг ўзи мавсумнинг сўнгги ҳафталарида муҳим аҳамият касб этиб, жамоанинг чемпионлик унвонини қўлга киритишида ўз ҳиссасини қўшган эди. Гарчи у мавсум бошида доимий ўйин амалиётига эга бўлишда бироз қийналган бўлса-да, мураббийлар штабининг ишончини оқлашга эришди. Футболчи ҳам ҳимоянинг чап қанотида, ҳам марказий ярим ҳимояда самарали ҳаракат қила олиши билан ажралиб туради.
Бош мураббий Микел Артета аввалроқ ёш футболчининг имкониятлари ҳақида фикр билдирар экан, унга нисбатан талабчан бўлганини таъкидлаганди. Фулхэм қаршисидаги ўйиндан сўнг Артета шогирдининг салоҳиятини бироз кечроқ тўлақонли очиб берган бўлиши мумкинлигини тан олиб, бундай ёшдаги футболчини муҳим баҳсларда майдонга тушириш маълум бир таваккални талаб қилишини, бироқ Люис-Скелининг тайёр эканига ишонганини қўшимча қилган.
…