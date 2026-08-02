Манчестер Юнайтед Арсенал ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчи

·29·Спорт
Манчестер Юнайтед Арсенал ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчи
Қисқача

Манчестер Юнайтед жамоаси Арсенал клуби ҳимоячиси Майлз Люис-Скеллига қизиқиш билдирмоқда ва бу трансфер орқали ҳимоя чизиғидаги чап қанот муаммоларини ҳал етишни мақсад қилган. Те Индепендент нашри тарқатган маълумотларга кўра, манчестерликлар лондонликларнинг трансфер бозоридаги молиявий вазиятидан фойдаланишга тайёргарлик кўрмоқда.

Англия Премер-лигасининг етакчи клубларидан бири Манчестер Юнайтед Лондоннинг Арсенал жамоаси сафида ҳаракат қилаётган ёш иқтидор эгаси Майлз Люис-Скеллига қизиқиш билдирмоқда. Те Индепендент нашри тарқатган маълумотларга кўра, “қизил иблислар” трансфер бозоридаги молиявий вазиятдан фойдаланиб қолиш ва ҳимоя чизиғининг чап қанотидаги узоқ йиллик муаммоларни ҳал этиш мақсадида ушбу кутилмаган қадамга қўл уришга тайёргарлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги кунда Олд Траффорд раҳбарияти учун Нюкасл Юнайтед вакили Люис Ҳолл устувор трансфер мақсади бўлиб қолаётганига қарамай, клуб академияси тарбияланувчиси бўлган Люис-Скелининг имкониятлари ҳам жиддий равишда ўрганилмоқда. Манчестерликлар раҳбарияти футболчининг ўйинларини узоқ вақтдан бери кузатиб келади ва Лондон клуби ёзги трансфер ойнасида йирик харидларни амалга ошириши сабабли бу келишув қанчалик реал эканини текшириб кўрмоқчи.

Арсенал трансфер режалари ва молиявий босим

Микел Артета бошчилигидаги жамоа ёзги мавсумда ўз таркибини сезиларли даражада кучайтиришни мақсад қилган. Хусусан, “тўпчилар” Нюкасл билан Бруно Гимараес трансфери бўйича 77 миллион фунт стерлинг ва қўшимча бонуслар эвазига келишувга эришгани хабар қилинганди. Ушбу харид Микел Артетага майдон марказида рақобатбардошликни ошириш ва ҳам ички майдонда, ҳам Европа аренасида муваффақиятли қатнашиш имконини бериши кутилмоқда.

Бироқ Лондон клубининг харидлари шу билан чекланиб қолмаяпти. Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниорнинг шартномаси якунига етиб бораётгани фонида, Арсенал уни ўз сафига қўшиб олиш учун мавжуд маошлар тизимини ҳам ўзгартиришга тайёрлиги айтилмоқда. Айнан мана шундай йирик трансферлар ва улкан молиявий харажатлар клубни баъзи футболчилар билан хайрлашишга ёки уларнинг тақдирини қайта кўриб чиқишга мажбур қилиши мумкин.

Майлз Люис-Скелининг мавсумдаги роли

Майлз Люис-Скелининг ўзи мавсумнинг сўнгги ҳафталарида муҳим аҳамият касб этиб, жамоанинг чемпионлик унвонини қўлга киритишида ўз ҳиссасини қўшган эди. Гарчи у мавсум бошида доимий ўйин амалиётига эга бўлишда бироз қийналган бўлса-да, мураббийлар штабининг ишончини оқлашга эришди. Футболчи ҳам ҳимоянинг чап қанотида, ҳам марказий ярим ҳимояда самарали ҳаракат қила олиши билан ажралиб туради.

Бош мураббий Микел Артета аввалроқ ёш футболчининг имкониятлари ҳақида фикр билдирар экан, унга нисбатан талабчан бўлганини таъкидлаганди. Фулхэм қаршисидаги ўйиндан сўнг Артета шогирдининг салоҳиятини бироз кечроқ тўлақонли очиб берган бўлиши мумкинлигини тан олиб, бундай ёшдаги футболчини муҳим баҳсларда майдонга тушириш маълум бир таваккални талаб қилишини, бироқ Люис-Скелининг тайёр эканига ишонганини қўшимча қилган.

Манчестер УнитедАрсеналМюТрансферAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Арсенал"да янги юлдуз? Хулиан Алварес трансфери атрофидаги интрига..."Арсенал"да янги юлдуз? Хулиан Алварес трансфери атрофидаги интрига...Бугун, 13:53Жозе Моуринью Винисиус Жуниорнинг келажагига аниқлик киритдиЖозе Моуринью Винисиус Жуниорнинг келажагига аниқлик киритдиБугун, 13:33Винисиус Жуниор келажаги: Реал Мадрид билан шартнома ёки АрсеналВинисиус Жуниор келажаги: Реал Мадрид билан шартнома ёки АрсеналБугун, 12:52Эндрик Реал Мадридни тарк этиши мумкинЭндрик Реал Мадридни тарк этиши мумкинБугун, 12:30"Трабзонспор" Шомуродовни кўзламоқда: Туркияда энг хавфли ҳужум чизиғи шаклланадими?"Трабзонспор" Шомуродовни кўзламоқда: Туркияда энг хавфли ҳужум чизиғи шаклланадими?Бугун, 12:18Микел Артета Винисиус Жуниор трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирдиМикел Артета Винисиус Жуниор трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирдиБугун, 11:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда