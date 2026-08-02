Москвада катта портлаш: генералнинг туғилган кунида нима содир бўлди?
Москвадаги Кудрин майдонида жойлашган «Балзи Росси» ресторанида генерал Александр Чайконинг туғилган куни нишонланаётган вақтда кучли портлаш содир бўлди. Тергов органлари томонидан террорчилик акти сифатида қайд етилган мазкур ҳодиса оқибатида 3 киши ҳалок бўлди ва 21 киши жароҳатланди. Дастлаб газ қурилмасидаги чақин сабаб қилиб кўрсатилган бўлса-кейин аёл шахс олиб киришга уринган қўлбола металл шарли бомба портлатилгани маълум бўлди.
«Balzi Rossi» ресторанида банкет пайтида кучли портлаш рўй берди. Тергов органлари ҳодисани террорчилик акти сифатида қайд этди. Бу воқеа ортида қандай сирлар бор?
Москвадаги «Balzi Rossi» ресторанида рўй берган портлаш нафақат шаҳар аҳолисини, балки бутун Россияни ларзага келтирди. Портлаш оқибатида ҳалок бўлганлар ва кўплаб жабрланганлар бор — воқеанинг интригаси мақола охирида!
Нима содир бўлди?
Портлаш 1 август куни Кудрин майдонидаги «Balzi Rossi» ресторанида банкет пайтида рўй берди.
Ресторан у пайтда ёпиқ бўлиб, 50 кишилик зиёфат учун банд қилинган эди.
Гувоҳлар генерал Александр Чайконинг туғилган куни нишонланаётганини айтмоқда.
Сабаб ва тафсилотлар
Дастлаб газ қурилмасидаги чақин сабаб деб айтилди, аммо кейин қўлбола бомба портлатилгани маълум бўлди.
Аёл шахс бомбани совға қутиси сифатида олиб киришга уринган, қўриқчи уни тўхтатган пайтда портлаш бўлган.
3 киши ҳалок бўлди, 21 киши жароҳатланган.
Портлаш «қаттиқ қўриқланган» зиёфатда металл шарли бомба ёрдамида амалга оширилган.
Таъқиб ва тахминлар
Терактнинг асосий нишони – Россия Ҳарбий-космик кучлари бошлиғи, генерал Александр Чайко бўлгани тахмин қилинмоқда.
Чайко 2026 йил май ойида янги лавозимга тайинланган, ушбу банкет ҳам туғилган куни, ҳам тайинлов муносабати билан ташкил этилган.
Ҳодиса бўйича террорчилик моддаси билан жиноят иши қўзғатилди.
ВЧК-ОГПУ ва бошқа манбалар зиёфатда юқори мартабали амалдорлар бўлганини таъкидлади.
Қўшимча маълумотлар
«Портлашдан сўнг Кудрин майдонида ҳаракат тўхтатилди, Тунги велоспорт фестивали бошқа кунга кўчирилди.»
Москвадаги бу воқеа ҳақида қандай фикрдасиз? Интригали тафсилотлар ҳақида изоҳ қолдиринг ва мақолани дўстларингизга, яқинларингизга Telegram ва бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…