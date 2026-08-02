Москвада катта портлаш: генералнинг туғилган кунида нима содир бўлди?

·53·Дунё
Москвада катта портлаш: генералнинг туғилган кунида нима содир бўлди?
Қисқача

Москвадаги Кудрин майдонида жойлашган «Балзи Росси» ресторанида генерал Александр Чайконинг туғилган куни нишонланаётган вақтда кучли портлаш содир бўлди. Тергов органлари томонидан террорчилик акти сифатида қайд етилган мазкур ҳодиса оқибатида 3 киши ҳалок бўлди ва 21 киши жароҳатланди. Дастлаб газ қурилмасидаги чақин сабаб қилиб кўрсатилган бўлса-кейин аёл шахс олиб киришга уринган қўлбола металл шарли бомба портлатилгани маълум бўлди.

«Balzi Rossi» ресторанида банкет пайтида кучли портлаш рўй берди. Тергов органлари ҳодисани террорчилик акти сифатида қайд этди. Бу воқеа ортида қандай сирлар бор?

Москвадаги «Balzi Rossi» ресторанида рўй берган портлаш нафақат шаҳар аҳолисини, балки бутун Россияни ларзага келтирди. Портлаш оқибатида ҳалок бўлганлар ва кўплаб жабрланганлар бор — воқеанинг интригаси мақола охирида!

Нима содир бўлди?

  • Портлаш 1 август куни Кудрин майдонидаги «Balzi Rossi» ресторанида банкет пайтида рўй берди.

  • Ресторан у пайтда ёпиқ бўлиб, 50 кишилик зиёфат учун банд қилинган эди.

  • Гувоҳлар генерал Александр Чайконинг туғилган куни нишонланаётганини айтмоқда.

Сабаб ва тафсилотлар

  • Дастлаб газ қурилмасидаги чақин сабаб деб айтилди, аммо кейин қўлбола бомба портлатилгани маълум бўлди.

  • Аёл шахс бомбани совға қутиси сифатида олиб киришга уринган, қўриқчи уни тўхтатган пайтда портлаш бўлган.

  • 3 киши ҳалок бўлди, 21 киши жароҳатланган.

  • Портлаш «қаттиқ қўриқланган» зиёфатда металл шарли бомба ёрдамида амалга оширилган.

Таъқиб ва тахминлар

  • Терактнинг асосий нишони – Россия Ҳарбий-космик кучлари бошлиғи, генерал Александр Чайко бўлгани тахмин қилинмоқда.

  • Чайко 2026 йил май ойида янги лавозимга тайинланган, ушбу банкет ҳам туғилган куни, ҳам тайинлов муносабати билан ташкил этилган.

  • Ҳодиса бўйича террорчилик моддаси билан жиноят иши қўзғатилди.

  • ВЧК-ОГПУ ва бошқа манбалар зиёфатда юқори мартабали амалдорлар бўлганини таъкидлади.

Қўшимча маълумотлар

«Портлашдан сўнг Кудрин майдонида ҳаракат тўхтатилди, Тунги велоспорт фестивали бошқа кунга кўчирилди.»

Москвадаги бу воқеа ҳақида қандай фикрдасиз? Интригали тафсилотлар ҳақида изоҳ қолдиринг ва мақолани дўстларингизга, яқинларингизга Telegram ва бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Австралияда 150 йил аввал олинган китоб яна кутубхонага қайтдиАвстралияда 150 йил аввал олинган китоб яна кутубхонага қайтдиБугун, 12:55Марокашлик футболчи қизнинг фожиали ўлими: миграция инқирози давом этмоқдаМарокашлик футболчи қизнинг фожиали ўлими: миграция инқирози давом этмоқдаБугун, 12:08АҚШнинг Айдаҳо штатидаги отишма: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар борАҚШнинг Айдаҳо штатидаги отишма: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар борБугун, 11:58Кўк бўёққа бўялган типратикан бир ҳафталик курашдан сўнг нобуд бўлдиКўк бўёққа бўялган типратикан бир ҳафталик курашдан сўнг нобуд бўлдиБугун, 10:21Москвадаги ресторанда кучли портлаш: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар борМосквадаги ресторанда кучли портлаш: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар борБугун, 10:21«Наполи» 100 ёшда: Неаполни қамраган улкан байрам тафсилотлари...«Наполи» 100 ёшда: Неаполни қамраган улкан байрам тафсилотлари...Бугун, 09:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда