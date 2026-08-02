Эндрик Реал Мадридни тарк этиши мумкин

·0·Спорт
Эндрик Реал Мадридни тарк этиши мумкин

Мадриднинг Реал клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Левантедан Карлос Эспини ўз сафига қўшиб олгани бразилиялик иқтидорли ҳужумчи Эндрикнинг келажагини сўроқ остида қолдирди. Фичажес нашри тарқатган маълумотларга кўра, ёш футболчи амалдаги трансфер ойнасида жамоани вақтинча тарк этиш ва ижарага кетиш вариантини жиддий ўйлай бошлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Эндрик ёзда Франциянинг Лион сафидаги муваффақиятли ижара давридан сўнгқи жамоасига катта умидлар билан қайтган эди. Унинг асосий мақсади бош мураббий Жозе Моуринью бошчилигидаги асосий таркибдан жой олиш ҳамда юлдуз ҳужумчи Килиан Мбаппе билан рақобатга киришиш эди. Бироқ клуб раҳбариятининг трансфер бозорида фаол ҳаракат қилиши вазиятни кескин ўзгартириб юборди.

Карлос Эспининг трансфери ва янги рақобат

Реал Мадрид Левантенинг 25 миллион евролик товвон пулини тўлаш орқали Карлос Эспи трансферини ҳал қилди. Ўтган мавсум Ла Лигада 27 та ўйинда 13 та гол уришга эришган 194 сантиметр бўйли ҳужумчи клуб билан 2031 йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолади.

Карлос Эспининг жисмоний имкониятлари ва бўйи баландлиги Моуринью тактик схемасига жуда мос келиши кутилмоқда. Бу эса ёш Эндрик учун жиддий зарба бўлди, чунки у Мбаппе билан биргаликда майдонда ҳаракат қилиш ёки асосий заҳира ўйинчиси бўлишни режалаштирган эди.

Лиондаги муваффақият ва ноаниқ келажак

Ўтган мавсумнинг иккинчи ярмида Лион сафида ижарада тўп сурган Эндрик 21 та учрашувда 8 та гол уриб, шунча голли узатма амалга оширган эди. Унинг ҳар 102 дақиқада битта самарали ҳаракат қайд этгани мадридликлар бош мураббийини ишонтириши керак эди, бироқ клуб раҳбарияти ҳужумчини дарҳол асосий таркибга лойиқ деб топмади.

Ҳозирги кунда Эндрик ва унинг вакиллари вазиятга ойдинлик киритиш мақсадида клуб раҳбарияти билан музокаралар олиб бормоқда. Ўтган мавсумни совринсиз якунлаган Қироллик клуби ўз таркибини тубдан янгилашда давом этар экан, бразилиялик футболчининг келгуси тақдири яқин кунларда ҳал бўлиши кутилмоқда.

ЭндрикРеал МадридКарлос ЭспиЖозе МоуриньюЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Трабзонспор" Шомуродовни кўзламоқда: Туркияда энг хавфли ҳужум чизиғи шаклланадими?"Трабзонспор" Шомуродовни кўзламоқда: Туркияда энг хавфли ҳужум чизиғи шаклланадими?Бугун, 12:18Микел Артета Винисиус Жуниор трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирдиМикел Артета Винисиус Жуниор трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирдиБугун, 11:52Нидерландиянинг FIFAга нисбатан қатъий позицияси: Оқибатлар ва саволларНидерландиянинг FIFAга нисбатан қатъий позицияси: Оқибатлар ва саволларБугун, 10:07 Қатарнинг FIFAга муносабати: Интрига ва позиция Қатарнинг FIFAга муносабати: Интрига ва позицияБугун, 09:59Моуринью «Фиорентина» билан ўйинда «Реал»нинг 3 хил қиёфасини кўрдиМоуринью «Фиорентина» билан ўйинда «Реал»нинг 3 хил қиёфасини кўрдиБугун, 09:22MLS доирасидаги учрашувлар: Лионель Мессининг қайтиши ва бошқа натижаларMLS доирасидаги учрашувлар: Лионель Мессининг қайтиши ва бошқа натижаларБугун, 09:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда