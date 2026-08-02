Эндрик Реал Мадридни тарк этиши мумкин
Мадриднинг Реал клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Левантедан Карлос Эспини ўз сафига қўшиб олгани бразилиялик иқтидорли ҳужумчи Эндрикнинг келажагини сўроқ остида қолдирди. Фичажес нашри тарқатган маълумотларга кўра, ёш футболчи амалдаги трансфер ойнасида жамоани вақтинча тарк этиш ва ижарага кетиш вариантини жиддий ўйлай бошлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Эндрик ёзда Франциянинг Лион сафидаги муваффақиятли ижара давридан сўнгқи жамоасига катта умидлар билан қайтган эди. Унинг асосий мақсади бош мураббий Жозе Моуринью бошчилигидаги асосий таркибдан жой олиш ҳамда юлдуз ҳужумчи Килиан Мбаппе билан рақобатга киришиш эди. Бироқ клуб раҳбариятининг трансфер бозорида фаол ҳаракат қилиши вазиятни кескин ўзгартириб юборди.
Карлос Эспининг трансфери ва янги рақобатРеал Мадрид Левантенинг 25 миллион евролик товвон пулини тўлаш орқали Карлос Эспи трансферини ҳал қилди. Ўтган мавсум Ла Лигада 27 та ўйинда 13 та гол уришга эришган 194 сантиметр бўйли ҳужумчи клуб билан 2031 йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолади.
Карлос Эспининг жисмоний имкониятлари ва бўйи баландлиги Моуринью тактик схемасига жуда мос келиши кутилмоқда. Бу эса ёш Эндрик учун жиддий зарба бўлди, чунки у Мбаппе билан биргаликда майдонда ҳаракат қилиш ёки асосий заҳира ўйинчиси бўлишни режалаштирган эди.
Лиондаги муваффақият ва ноаниқ келажакЎтган мавсумнинг иккинчи ярмида Лион сафида ижарада тўп сурган Эндрик 21 та учрашувда 8 та гол уриб, шунча голли узатма амалга оширган эди. Унинг ҳар 102 дақиқада битта самарали ҳаракат қайд этгани мадридликлар бош мураббийини ишонтириши керак эди, бироқ клуб раҳбарияти ҳужумчини дарҳол асосий таркибга лойиқ деб топмади.
Ҳозирги кунда Эндрик ва унинг вакиллари вазиятга ойдинлик киритиш мақсадида клуб раҳбарияти билан музокаралар олиб бормоқда. Ўтган мавсумни совринсиз якунлаган Қироллик клуби ўз таркибини тубдан янгилашда давом этар экан, бразилиялик футболчининг келгуси тақдири яқин кунларда ҳал бўлиши кутилмоқда.
…