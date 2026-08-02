Ўзбекистон-Япония қўшма университети: СИ ва рақамли трансформацияга йўл очилади
Ўзбекистонда илк бор Япония таълим модели асосидаги университет ташкил етилиши бўйича Ўзбекистон Олий таълим вазирлиги ва Япониянинг Сукуба университети ўртасида келишув имзоланди. Мазкур таълим даргоҳида ўқув жараёни тўлиқ инглиз тилида олиб борилиб, Япония тажрибаси ва халқаро стандартлар асосида янги мутахассислар тайёрланади.
Ўзбекистонда илк бор Япония таълим модели асосидаги университет ташкил этилади. Таълим жараёни тўлиқ инглиз тилида олиб борилади.
Япониянинг илғор стандартлари, сунъий интеллект ва рақамли трансформация бўйича таълим — бу қандай имкониятлар олиб келади?
Ўзбекистон ва Япония ҳамкорлигидаги университет мамлакат таълим тизимида янги саҳифа очади. Япония тажрибаси ва халқаро стандартлар асосида янги мутахассислар тайёрланади
Лойиҳа ҳақида
Ўзбекистон Олий таълим вазирлиги ва Япониянинг Сукуба университети ўртасида келишув имзоланди.
Университетда таълим япон модели асосида, тўлиқ инглиз тилида олиб борилади.
Ихтисослашув ва йўналишлар
Биринчи босқичда магистратура: сунъий интеллект, рақамли трансформация ва бизнес бошқаруви.
Кейинчалик бакалавриат ва докторантура йўлга қўйилади.
Муддат ва дастур
2026 йил сентябрда тайёргарлик офиси очилади.
Илк талабалар қабули 2028/2029 ўқув йилига режалаштирилган.
«Япониянинг илғор стандартлари Ўзбекистон олий таълим тизимига жорий этилади», — дея таъкидланди расмий баёнотда.
Янги университет Ўзбекистон таълимига қандай таъсир кўрсатади, деб ўйлайсиз? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…