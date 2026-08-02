Ўзбекистон-Япония қўшма университети: СИ ва рақамли трансформацияга йўл очилади

·20·Ўзбекистон
Ўзбекистон-Япония қўшма университети: СИ ва рақамли трансформацияга йўл очилади
Қисқача

Ўзбекистонда илк бор Япония таълим модели асосидаги университет ташкил етилиши бўйича Ўзбекистон Олий таълим вазирлиги ва Япониянинг Сукуба университети ўртасида келишув имзоланди. Мазкур таълим даргоҳида ўқув жараёни тўлиқ инглиз тилида олиб борилиб, Япония тажрибаси ва халқаро стандартлар асосида янги мутахассислар тайёрланади.

Ўзбекистонда илк бор Япония таълим модели асосидаги университет ташкил этилади. Таълим жараёни тўлиқ инглиз тилида олиб борилади.

Япониянинг илғор стандартлари, сунъий интеллект ва рақамли трансформация бўйича таълим — бу қандай имкониятлар олиб келади?

Ўзбекистон ва Япония ҳамкорлигидаги университет мамлакат таълим тизимида янги саҳифа очади. Япония тажрибаси ва халқаро стандартлар асосида янги мутахассислар тайёрланади

Лойиҳа ҳақида

  • Ўзбекистон Олий таълим вазирлиги ва Япониянинг Сукуба университети ўртасида келишув имзоланди.

  • Университетда таълим япон модели асосида, тўлиқ инглиз тилида олиб борилади.

Ихтисослашув ва йўналишлар

  • Биринчи босқичда магистратура: сунъий интеллект, рақамли трансформация ва бизнес бошқаруви.

  • Кейинчалик бакалавриат ва докторантура йўлга қўйилади.

Муддат ва дастур

  • 2026 йил сентябрда тайёргарлик офиси очилади.

  • Илк талабалар қабули 2028/2029 ўқув йилига режалаштирилган.

«Япониянинг илғор стандартлари Ўзбекистон олий таълим тизимига жорий этилади», — дея таъкидланди расмий баёнотда.

Янги университет Ўзбекистон таълимига қандай таъсир кўрсатади, деб ўйлайсиз? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

ЎзбекистонЯпонияЦукуба университети
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Иссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунландиИссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунландиКеча, 23:28Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўладиЎзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўладиКеча, 18:16Тошкентда дайди итлар учун замонавий бошпана барпо этиладиТошкентда дайди итлар учун замонавий бошпана барпо этиладиКеча, 17:24Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этиладиЎзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этиладиКеча, 16:01Ўзбекистонликлар Қирғизистонга кўчса ҳам пенсия олишда давом этадиЎзбекистонликлар Қирғизистонга кўчса ҳам пенсия олишда давом этадиКеча, 11:38Тошкентдаги айрим кўчаларда транспорт ҳаракати 3 кунга чекланадиТошкентдаги айрим кўчаларда транспорт ҳаракати 3 кунга чекланадиКеча, 11:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди