Австралияда 150 йил аввал олинган китоб яна кутубхонага қайтди

·0·Дунё
Австралияда 150 йил аввал олинган китоб яна кутубхонага қайтди

Австралияда қарийб 150 йил аввал ўқиш учун олинган китоб кутилмаганда кутубхонага қайтарилди. Ноодатий воқеа нафақат кутубхона ходимлари, балки маҳаллий аҳолида ҳам катта қизиқиш уйғотди. Бу ҳақда Associated Press агентлиги хабар берди.

Маълум қилинишича, 1858 йилда нашр этилган «Афина қадимий буюмлари» номли китобни бир эркак уйини таъмирлаш ишларини олиб бораётган вақтда топиб олган. У китобнинг тарихий аҳамиятини инобатга олиб, уни Австралиянинг Киама денгиз бўйида жойлашган шаҳар кутубхонасига топширган.

Кутубхона раҳбари Мишель Хадсоннинг таъкидлашича, муассаса тарихида бунчалик узоқ вақтдан кейин қайтарилган китоб ҳали учрамаган.

«Бизга ҳали ҳеч қачон шунчалик эски китоб қайтарилмаган эди», — деди у.

Унинг сўзларига кўра, агар китобни кечиктириб топширганлик учун жарима ҳисобланганида, унинг миқдори тахминан 28 минг Австралия долларини ташкил қилган бўлар эди. Бу сумма китоб муқовасининг ички қисмида кўрсатилган эски тариф — ҳар ҳафта учун 3 пенс асосида ҳисобланган.

Мутахассислар китобни ким олганини аниқлай олмади. Чунки 1870 йилларга оид китоб бериш журналлари сақланиб қолмаган. Кутубхона ходимлари нашр 1872 йилда, кутубхона фаолияти бошланганидан кўп ўтмай олиб кетилган ва қайта қайтарилмаган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.

Ўша давр қоидаларига кўра, маст ҳолатдаги шахсларга китоб берилмаган. Шунингдек, ҳар бир оила олиши мумкин бўлган китоблар сони оиладаги саводли аъзолар сонига қараб белгиланган. Ҳар икки нафар саводли киши учун биттадан китоб олишга рухсат берилган.

Бир неча ўн йиллар давомида сақланган китобнинг саҳифалари намлик таъсирида зарарланган. Шу сабабли у энди китобхонларга ўқиш учун берилмайди.

«Унинг қайтарилишини яна 150 йил кутишни истамаймиз», — дея ҳазил қилди кутубхона раҳбари.

Маълум қилинишича, мазкур ноёб китоб келгусида маҳаллий тарихий коллекция таркибига қўшилиб, маданий мерос сифатида сақланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москвада катта портлаш: генералнинг туғилган кунида нима содир бўлди?Москвада катта портлаш: генералнинг туғилган кунида нима содир бўлди?Бугун, 12:31Марокашлик футболчи қизнинг фожиали ўлими: миграция инқирози давом этмоқдаМарокашлик футболчи қизнинг фожиали ўлими: миграция инқирози давом этмоқдаБугун, 12:08АҚШнинг Айдаҳо штатидаги отишма: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар борАҚШнинг Айдаҳо штатидаги отишма: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар борБугун, 11:58Кўк бўёққа бўялган типратикан бир ҳафталик курашдан сўнг нобуд бўлдиКўк бўёққа бўялган типратикан бир ҳафталик курашдан сўнг нобуд бўлдиБугун, 10:21Москвадаги ресторанда кучли портлаш: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар борМосквадаги ресторанда кучли портлаш: ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар борБугун, 10:21«Наполи» 100 ёшда: Неаполни қамраган улкан байрам тафсилотлари...«Наполи» 100 ёшда: Неаполни қамраган улкан байрам тафсилотлари...Бугун, 09:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда